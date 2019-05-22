يوفنتوس يشن غاراته على نجوم الدوري الإيطالي

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن يوفنتوس بدأ تحركات واسعة في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه، وذكرت أسماء نيكولو زانيولو وستيفان الشعراوي من روما، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

ولم يتحدد بعد اسم المدرب الذي سيخلف ماسيميليانو آليغري في القيادة الفنية ليوفي، وتحدثت آخر التقارير عن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي.

بدورها، قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن توقف مفاوضات تجديد العقد بين روما والشعرواي جعلت يوفي مهتماً بالجناح الدولي الإيطالي صاحب الأصول المصرية.

وينتهي عقد الشعراوي في 2020، لكن روما لا يمانع بيعه من أجل توفير سيولة مادية، وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيعرض مبادلته بحارسه ماتيا بيرين.

في المقابل، أفادت "توتوسبورت" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للبيانكونيري، التقى مجدداً بوكيل زانيولو وأكد له اهتمامه بضم موكله، في ظل الحديث عن عرض من توتنهام بقيمة 50 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس اتخذ خطوات جدية لإنهاء صفقة ضم سافيتش من لاتسيو، والذي تم اختياره أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإيطالي مؤخراً.

وفي نفس الاتجاه، أوضح "إفي سي إنتر نيوز" أن يوفنتوس عرض على إنتر اختيار سامي خضيرة أو ماريو ماندجوكيتش أو خوان كوادرادو، بالإضافة لمبلغ مالي مقابل ماورو إيكاردي.

ورغم تأكيدات الأرجنتيني وزوجته الاستمرار مع إنتر، إلا أن الصحف الإيطالية الكبرى أجمعت أن يوفنتوس سيحاول جاهداً ضمه الصيف القادم.

ويلعب يوفنتوس الأسبوع المقبل مع سامبدوريا في المرحلة الختامية من الدوري الإيطالي الذي حسم لقبه قبل عدة أسابيع.