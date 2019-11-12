يوفنتوس يضع خطة طارئة لحل أزمة رونالدو

ذكرت تقارير إيطالية اليوم أن يوفنتوس وضع خطة محكمة لحل أزمة النجم كريستيانو رونالدو.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" التي أكدت أن النادي يسعى لحل الأزمة بهدوء وخلف الأبواب الموصدة دون إغضاب الهداف البرتغالي أو التقليل من شأن أي من نجوم الفريق أو المدير الفني ماوريتسيو ساري.

وذكرت الصحيفة كما نشر أمس أن يوفي لن يغرم أو يعاقب رونالدو، على أن يجتمع بافيل نيفيد نائب الرئيس وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي به في أجواء ودية.

وسيحاول الثنائي إقناع "صاروخ ماديرا" بالاعتذار لزملائه في غرفة الملابس وشرح تصرفه الغريب الذي تبع تغييره في مواجهة ميلان مساء الأحد الماضي.

كما قام نيدفيد بالاتصال بجورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو عقب المباراة بشكل مباشر من أجل مناقشة الأمر وحل الأزمة سريعاً.

وكان يوفي قد حقق الفوز على ميلان بهدف نظيف سجله بديل رونالدو باولو ديبالا ونجح في تعزيز صدارته للدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

يذكر أن رونالدو غادر الملعب بشكل مباشر عقب التغيير وتوجه لغرف الملابس، وذكرت تقارير أنه خرج من آليانز ستاديوم قبل انتهاء المباراة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه قام بسب ساري عقب تبديله.