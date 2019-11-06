يوفنتوس يضمن التأهل بفوز صعب على لوكوموتيف موسكو

ضمن يوفنتوس الإيطالي بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على مستضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف لحساب المجموعة الرابعة.

تقدم البيانكونيري بهدفٍ مبكر حمل توقيع آرون رامزي في الدقيقة 4، إلا أن صاحب الأرض أدرك التعادل بعد 8 دقائق عن طريق أليكسي ميرانتشوك.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل دوغلاس كوشتا من تسجيل هدف الفوز الثمين للضيوف بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة 90+3.

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط في المركز الثالث.