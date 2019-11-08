يوفنتوس يعود لمفاوضات راكيتيتش

عاد يوفنتوس للتخطيط للتعاقد مع إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة في ظل اقتراب ميلان وإنتر من الحصول على خدماته.

ولم يعد الدولي الكرواتي الخيار الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي ولا يشارك بشكل مستمر مع البارسا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة يوفي عادت للتفكير في التعاقد مع راكيتيتش بعد محاولاته السابقة الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل الكرواتي في يناير بات شبه حتمي، إلا أن اللاعب لا يود التعجل في اتخاذ القرار خاصة وأن لديه شهرين قبل فتح سوق الانتقالات مرة أخرى.

ويرغب أتلتيكو مدريد في التعاقد مع نجم الوسط، لكن برشلونة لن يسمح له بالرحيل إلى فريق منافس في إسبانيا.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قريباً من التعاقد مع صاحب الـ 31 عاماً في صيف 2018، لكن راكيتيتش فضل البقاء في برشلونة.