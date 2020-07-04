يوفنتوس يكتسح تورينو برباعية لهدف

حسم يوفنتوس "ديربي تورينو"، بفوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تناوب على تسجيل رباعية يوفي كل من باولو ديبالا وخوان كوادرادو وكريستيانو رونالدو وكوفي جيجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 3 و29 و61 و87 على الترتيب، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.