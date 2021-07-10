يوم رياضي لا ينسى على beIN SPORTS مع بث نهائيات يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 وفردي ويمبلدون للرجال 2021

تستعد مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، يوم رياضي حافل ومثير حيث تقام في اليوم نفسه المباريات النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2020 وبطولة كوبا أمريكا 2021 وبطولة ويمبلدون 2021 للتنس - فردي الرجال. وسيتم بث هذه المباريات مباشرة وحصرياً لملايين المشاهدين والمشتركين في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد 11 يوليو.

وتعليقاً على بث beIN النهائيات الثلاث في يوم واحد على قناة beIN SPORTS، قال دنكن والكنشاو، مدير إدارة البرامج بالإنابة في بي إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الرياضة لا تتوقف أبداً على شاشات بي إن، ويسعدنا أن يستمتع مشاهدونا بأفضل المباريات على الإطلاق في يوم واحد. إن بث بطولات يورو2020 وكوبا أمريكا 2021 وويمبلدون 2021 منذ بداياتها يُظهر قدراتنا على تغطية فعاليات عالمية متعددة لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. وبعد النهائيات الثلاث، ستغطي قنواتنا الرياضية أولمبياد طوكيو، وبعده موسم كرة القدم في أغسطس. لا أحد يقدم الرياضة أفضل من بي إن".

بطولة أمم أوروبا 2020

سيتم بث نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بين العملاقين انجلترا وايطاليا على الهواء مباشرة من ملعب ويمبلي في لندن، المملكة المتحدة، على قناة beIN SPORTS في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش+3).

وستكون تغطية beIN SPORTS لنهائي بطولة أمم أوروبا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على قنوات beIN MAX 1 و2 و3 و4 بالإضافة إلى قناة 4K. وسيكون المعلق الشهير محمد سعدون الكواري على الهواء ابتداء من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة لعرض جميع الاستعدادات وسينضم إليه مجموعة من أساطير كرة القدم بمن فيهم المصري محمد أبو تريكة، ومدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، والفائزان ببطولة اليورو رود خوليت وبيتر شمايكل، بالإضافة إلى اللاعب الإيطالي الدولي السابق جيانفرانكو زولا. وستقدم القناة الرياضية أيضاً برامج خاصة وآخر الأخبار المتعلقة بنهائي البطولة.

ويمبلدون 2021 - فردي الرجال

سيلتقي المدافع عن اللقب نوفاك ديوكوفيتش مع الايطالي ماتيو بيرتيني في نهائي بطولة ويمبلدون 2021 للرجال التي ستقام في نادي إنجلترا لاون للتنس والكروكيه في لندن، المملكة المتحدة، ابتداء من الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل مباشرةً وحصرياً على قناة التنس المخصصة beIN SPORTS 5 بالإضافة إلى English 1 وFrench 1.

وعلى الهواء مباشرة من الدوحة، ستبث beIN SPORTS المباراة النهائية لفردي للرجال عبر استوديوهات مخصصة تستضيف مشاهير التنس العرب: كالبطل لمرتين كريم علمي، ولاعب التنس المغربي السابق أنس العمراني، ولاعب التنس الكويتي السابق عادل الشطي.

كوبا أمريكا 2021

تعتبر نهائي كوبا أمريكا هذا العام بين العملاقين البرازيل والأرجنتين كمباراة سوبر كلاسيكو. حيث ستبث المباراة التي تقام على ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل مباشرة وحصريا على قنوات beIN SPORTS MAX 5 وMAX 6 باللغتين العربية والإنجليزية، وستنطلق في الساعة 3:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وسينضم إلى الاستوديو للتعليق على المباراة النهائية أسطورة حراسة المرمى البرازيلي السابق والفائز بكأس العالم جوليو سيزار.

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