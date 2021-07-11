يونايتد مصمم على جلب ديمبيلي رغم تأمين سانشو

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يونايتد ما زال مصمماً على التعاقد مع عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالنادي الإنجليزي مراراً قبل أن يحسم الشياطين الحمر صفقة جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند.

ورغم هذا التعاقد، إلا أن مهاجم البارسا قد ينتقل إلى مانشستر صيف العام القادم، كون عقده الحالي يمتد حتى صيف العام القادم، مما يعني أنه سيكون بإمكانه حينها التحول إلى الدوري الإنجليزي مجاناً.

يوفنتوس يتطلع بدوره لضم ديمبيلي

ويرغب يوفنتوس بدوره في ضم اللاعب مما يعني أن المنافسة ستحتدم على توقيع النجم الفرنسي الذي يعيبه كثرة الإصابات التي تعرض لها على مدار مسيرته حتى الآن، وآخرها تلك التي ألمت به خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020.