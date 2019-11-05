3 مرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

تناولت تقارير احتمالات قرب رحيل أوناي إيمري عن منصب المدير الفني لآرسنال بل، وتحدثت عن المرشحين لخلافته.

يأتي ذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني عقب التعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، هم: جوزيه مورينيو، وميكيل آرتيتا، وماسيميليانو آليغري.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير آرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينغر، سيكون خياراً جيداً، خاصة أن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج وقتاً للتأقلم.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك فإن أسلوب المدرب البرتغالي خاصة فيما يتعلق بإنفاق الأموال على شراء اللاعبين، ربما يكون العائق أمام توليه تدريب آرسنال المعروف بميزانيته المحدودة.

وتابعت أن آرتيتا، الذي يعمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، لديه علاقة جيدة مع المسؤولين في آرسنال وجماهير النادي، ولذلك فسيكون خياراً جيداً لخلافة إيمري.

وأضاف التقرير أن آرتيتا ربما يكرر تجربة فرانك لامبارد مع تشيلسي، خاصة أنه لديه خبرة جيدة بالعمل مع مدرب مثل غوارديولا في مانشستر سيتي.