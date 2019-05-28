4 فرق تشارك في كأس السوبر الإسباني

قرَّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تُقام بطولة كأس السوبر الإسباني بنظام جديد، يقضي بمشاركة كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية النقاب عن قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية في كأس السوبر بنظامه الجديد.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة على مبلغ يصل إلى 800 ألف يورو بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.

وسيمنح الاتحاد الإسباني الفائز باللقب مبلغ مليونَيْ يورو، في حين سيحصل الوصيف على مليون و400 ألف يورو إضافية.

ومن المنتظر -وفقاً لتقارير إسبانية سابقة- أن تقام مباريات السوبر الإسباني على الأراضي السعودية بعدما أُقيمت مباراة السوبر الماضية في مدينة طنجة المغربية.