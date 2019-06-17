4 من كبار أوروبا يسعون لضم نيمار

يشغل مستقبل نيمار نجم باريس سان جيرمان وسائل الإعلام، ويبدو أن البرازيلي بات قريباً من ترك بطل فرنسا لخوض تحدٍ جديد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن 4 من كبار أوروبا مهتمة بضم نيمار هذا الصيف وهم برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وقد تكون العلاقة المميزة التي تجمع نيمار بنجوم البارسا خصوصاً ليونيل ميسي ولويس سواريز أحد أسباب عودته إلى النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لريال مدريد، يسعى فلورنتينو بيريز رئيس النادي والمدير الفني زين الدين زيدان لتعزيز صفوف الفريق بلاعب مهاري يمكنه قيادة الملكي لاستعادة الألقاب.

واللافت أن مانشستر يونايتد يعتبر أيضاً ضمن الطامحين بالحصول على خدمات النجم البرازيلي، الذي يغيب عن منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا بسبب الإصابة، خصوصاً في حال رحيل بول بوغبا.

أخيراً، قد يكون وجود كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس سبباً مهماً لجذب نيمار نحو بطل إيطاليا.