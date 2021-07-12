beIN Sports تفوز بحقوق البث الحصرية لكأس الكونكاكاف الذهبية في آسيا و المحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجمهوريتين التركية والفرنسية

حازت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه وشبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، لهذا العام على حقوق البث الحصرية لمباريات كأس الكونكاكاف الذهبية 2021، في 24 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الجمهوريتين الفرنسية وتركية وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعد بطولة الكأس الذهبية بطولة كرة القدم الرسمية التي تجمع المنتخبات الوطنية لاتحاد دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، والتي يتم من خلالها تحديد البطل القاري. وتُقام البطولة كل عامين، وتحمل المكسيك الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بإجمالي 11 فوزاً، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية مع 6 انتصارات.

وستستضيف 9 مدن في الولايات المتحدة مباريات الكأس الذهبي، التي انطلقت يوم الأحد 11 يوليو وستستمر لغاية يوم الأحد 1 أغسطس، مع سلسلة متتالية من المباريات التي تعرض على قناة beIN Sports Premium 1 بالعربية وعلى قناة beIN Sports 1 بالإنجليزية.

وستشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة المنتخب القطري في وللمرة الأولى في تاريخه بعد تلقيه دعوة للمشاركه كضيف مدعو، وستواجه قطر منتخبات مثل هندوراس وبنما وجرينادا ضمن المجموعة (د). وسيستخدم أبطال كأس آسيا هذه البطولة كفرصة ثمينة للتحضير لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتظرة في العام المقبل.

وسيلعب المنتخب القطري مباراته الأولى في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 ضد منتخب بنما في 14 يوليو الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (غرينتش+3). وسيواجه بعد ذلك جرينادا في 18 يوليو الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وهندوراس في 21 يوليو الساعة 4:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. وستقدم beIN Sports بثاً حياً من استديوهاتها لجميع المباريات التي سيلعبها المنتخب القطري في البطولة، كما سيتواجد لها مراسل على ارض الملاعب لتقديم تغطية حصرية لأخر المستجدات والتفاعلات

وتعليقاً على بث beIN الحصري لبطولة الكأس الذهبية، قال دنكن والكينشو- مدير البرامج بالإنابة في beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسرنا للغاية إضافة كأس الكونكاكاف الذهبية إلى مجموعتنا المتميزة من الحقوق الحصرية لبث بطولات كرة القدم العالمية مما يجعلنا دوما في قلب الحدث في جميع فعاليات كرة القدم العالمية. ومع مشاركة منتخب قطر الوطني ضمن فرق وطنية قوية اخرى ستكون هذه البطولة تجربة متميزة لمشتركينا هذا الشهر.

*باستثناء أستراليا وإندونيسيا