دور الزوجة والزوج
وردة بين رجلين
واحد بدردش مع صاحبه رسام الكاريكاتير :
- يا زلمة إنت إلك ١٦ سنة متجوز ولا مرة سمعنا إنك مختلف مع زوجتك ، شو السر .. ؟!
- والله يا صاحبي إحنا من أول الطريق اتفقنا هي بتعطي رأيها بالأمور الزغيرة وأنا بالأمور الكبيرة ..
- كيف يعني ما فهمت .. ؟
- يعني هي بتقرر وين نشتري بيت ، بأي مدرسة نحط الأولاد ، مين أصاحب ، مع مين نسهر ، نوع السيارة إللي بدنا نشتريها ، متى أنام ، هيك قصص فراطه يعني ...
- وإنت بشو بتعطي رأيك .. ؟
- أنا بعطي رأيي بحرب اليمن ، بحرب العراق ، بصفقة القرن ...!
يعني الأمور الإستراتيجية الكبيرة ..
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