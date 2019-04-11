دور الزوجة والزوج

وردة بين رجلين

واحد بدردش مع صاحبه رسام الكاريكاتير :

- يا زلمة إنت إلك ١٦ سنة متجوز ولا مرة سمعنا إنك مختلف مع زوجتك ، شو السر .. ؟!

- والله يا صاحبي إحنا من أول الطريق اتفقنا هي بتعطي رأيها بالأمور الزغيرة وأنا بالأمور الكبيرة ..

- كيف يعني ما فهمت .. ؟

- يعني هي بتقرر وين نشتري بيت ، بأي مدرسة نحط الأولاد ، مين أصاحب ، مع مين نسهر ، نوع السيارة إللي بدنا نشتريها ، متى أنام ، هيك قصص فراطه يعني ...

- وإنت بشو بتعطي رأيك .. ؟

- أنا بعطي رأيي بحرب اليمن ، بحرب العراق ، بصفقة القرن ...!

يعني الأمور الإستراتيجية الكبيرة ..