ز بأمريكا- خالد أبو الخير

استيقظت مبكراً، غسلت وجهي بماء ينساب من حنفية كتب عليها MADE IN USA، ارتديت بنطالي الجينز ماركة

LEE والتي - شيرت، واحتسيت الأمريكان كوفي وقطعة من الدونات، وغادرت المنزل خفيفاً نشيطاً وممتلئاً بالحياة.

في الطريق، شاهدت تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، يقرمشون الشيبس ويأكلون الايس كريم، أوقفت تاكسي عمومي نوع FORD أوصلني إلى مقر عملي.

في المكتب، قرأت صحف الصباح المضمخة برائحة الورق والحبر الامريكيين، وتصفحت مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتية التي اخترعها أمريكي، وتحدثت على الهاتف الذي اخترعه غراهام بل، أوصلت جهازي الكمبيوتر ماركة أبل بكبسة الكهرباء التي اكتشفها فرانكلين روزفلت وأضاءت النيون الذي اخترعه توماس أديسون .

بعد آذان الظهر زارني صديقي الحزبي مرتدياً بذلة اشتراها من محلات التصفية الأمريكية، وبجعبته علبة بيتزا هت وكيس كنتاكي، تغدينا واحتسينا مشروبات غازية أمريكية.

قال فجأة؛ وهو يمد يده لي بسيجارة مارلبورو: يا أخي طز بأمريكا.

• هذه المقالة نشرت في البوابة في 15-أيار-2001، أعيد نشرها للتأكيد، كون أحد "الشيوخ" سطا على فكرتها ، ونسبها لنفسه، في كتاب له.