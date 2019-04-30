عبد الكريم الكباريتي وموعده النيساني– خالد أبو الخير

عذب الحضور لا يدانيه نهر ولا جناح، مقله.. حتى كأن حضوره حضور الأقاح.

نيسان، أجمل الشهور وأكثرها ألقاً، لا يخلو من مطر يحيي الانسان، وشقائق نعمان، وموعد ضربه الرئيس عبد الكريم الكباريتي، في العبدلي، يدوزن به، همومنا واهتماماتنا، بعقل راسخ البذل .. لماح.



سيد العطر والبوح والكلام، إن أوجد للمدى مدى، أنطلق الفكر وحلّق، وفي الفضاء الطلق.. حام.

كل الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي الذي يتولى رئاسة مجلس إدارته، يحركهم الشوق والفضول، آذانهم صاغية لما سيقول؟. وقد كان، جزل العبارة، شاسع الرؤى، ملهم التطلع المأمول.



وكعادته، أقبل بطلته التي وعينا شبابها.. شبابا، مبدعاً في عمله، صريحاً في تعبيره، متصلاً بنبض الناس وحركة الاقتصاد بمنظور سياسي. يصف بدقة، ويضع يده على مكامن الخلل مجترحا الحلول.

دأبه أن ينثر الأفكار ليسير بها ركبان، فمن وعى أحسن وأجاد، ومن غيبها غَابَ: "من يتجول في شوارع عمان ويرى حركة الناس والمحال المعروضة للبيع يمكنه قياس الوضع الاقتصادي".



وأوضح: إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة "ثقيل"، كما أن الاستجابة لتلك الأوضاع فيها نوع من "الرخاوة".



لكن أبا عون رأى ان البنك المركزي يستشعر كل ذلك، ومن أجل هذا قام بمبادرات مهمة للتخفيف من اعباء الاجراءات بهدف التناغم مع متطلبات الهيئات الدولية، وخصوصا صندوق النقد الدولي.

وأضاف، هناك عدة مبادرات التزمت بها البنوك للتخفيف من الاعباء، خصوصا بعد زيادة الضرائب والارتفاعات التي حصلت على الفوائد".



وقال: "أتأمل أن نصل إلى مرحلة لا يكون أمامنا فيها إلا التحسن، حيث أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع لأن تداعياته خطيرة ليس على الشركات والبنوك والمؤسسات فقط، بل على أوضاع المواطن الاقتصادية وبالتالي على المجتمع والأمن المجتمعي، والحقيقة أننا لا نريد أن ندخل في موجة الربيع العربي الجديدة".



وشرح أن التفاؤل في قدرة الاردن على الخروج من "عنق الزجاجة" عبر انفتاحه على العراق وسوريا لم يكن في محله.



وقال: كنت اعتقد ان الانفتاح على العراق ودول الجوار قد يكون أحد أهم مسببات الخروج من عنق الزجاجة، معربا عن أسفه ان الحال في سوريا لا يزال صعبا جدا، إضافة الى جمود بالعلاقة الأردنية السورية.

أما عن العراق فرأى ان ما يحكم التجارة بين الأردن والعراق هو ما يحكم العلاقة بين العراق وإيران.

وأوضح: حتى نصدر الخضار الاردنية إلى العراق، علينا أن نحتكم للرزنامة الزراعية مع ايران.

وبين أن حجم التبادل التجاري مع العراق لا يزال متواضعا امام التوقعات التي كنا بنيناها سابقا.

اما حول اعادة الاعمار ودور الشركات الأردنية وانعكاساته على الوضع الأردني، قال: للأسف كانت التوقعات غير متساوقة مع الواقع الحالي.

نجاحات البنك



وكانت الهيئة العامة للبنك الأردنيّ الكويتيّ وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 بالمئة من راس المال، تعادل 200 فلسا للسهم الواحد.

وسجل البنك أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة بـ 42.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 56 بالمئة عن 2017، حيث بلغت حصة السهم من صافي الربح 0.42 دينار بنهاية 2018.

وبلغ إجمالي موجودات البنك 2.7 مليار دينار بنهاية عام 2018، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في 2017، بينما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.6 مليار دينار في 2018، مقابل 1.56 مليار دينار في نهاية 2017، مرتفعة بنسبة 4.5 بالمئة.

وسجلت ودائع العملاء لدى البنك بنهاية العام الماضي 1.9 مليار دينار، بينما بلغت حقوق الملكية 446 مليون دينار.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالكريم الكباريتي، أن إجمالي أداء البنك يضعه ضمن فئة البنوك ذات المتانة المالية المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 17.07 بالمئة، بينما بلغت نسبة الرفع المالي 16.4 في نهاية عام 2018.