منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 01:49 بزجاجة ماء كلمات دالة:زجاجةبودرةمضحك © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون مجددا مطالبين برحيل "النظام" ومحاسبة "العصابة" الاتحاد الافريقي يتوافق على منح عسكر السودان وقتا لإجراء إصلاحات ديمقراطية البرلمان الإيراني يصادق على إدراج القيادة المركزية الأميركية على لائحة الإرهاب نتانياهو يتنزه في الجولان المحتل ويتغنى بجمال "أرض إسرائيل" تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 نيسان/أبريل 2019 دخلت لإجراء عملية تجميل لثدييها.. فكانت الفاجعة بعد إفاقتها من التخدير العراق تحظر اللعبة الشهيرة "ببجي" لأنها "تحرض على العنف" "فيروز اليابانية" تعود من جديد.. وهذه المرة بأغنية لأم كلثوم (فيديو)