20 عاماً في البوابة.. وأرحل - خالد أبو الخير



اليوم أغادر البوابة بعدما أفنيت بها زهرة أيام حياتي، والغريب أنني لست أسفاً، فبقدر ما منحتها حبي، أدارت ظهرها لي، وهنا خطئي، لأن الحب الذي يعطى دون حد، لا تكون وجهته عامود كهرباء أو مؤسسة أو جدران صماء.



نعم لست أسفاً، على سنين قضيتها في البوابة، دون طائل، أخربش على صفحتها، كلمات للحياة ما استطعت، وألوّن قوس قزح،علّ الأغصان تزهر ويضحك المدى.



هذا مقالي الأخير، وكم من الصعب أن يكتب المرء آخر كلماته، ليحتويه الصمت بعدها والغياب.



أذكر أوقاتاً من التعب والأرق والأحاديث العابرة مع زملاء، دون أن يوقن أي منا، أن تقلبات المناخ خلف نوافذها والنقرات على كمبيوتراتها، مجرد عارض لزمن يترصدنا، و عمر ينسل ببساطة إنسياب الماء من بين أصابعنا.



أذكر وقتاً كان فيه "ساخرون"، الموقع العربي الساخر الأول، قبل أن تهل مواقع التواصل ويغدو " الترويج" و"الهشك بيشك" هو الحل.



عشرون عاماً في البوابة، ما أسهل مرور الزمن، وما أسهل ان تدير ظهرك راحلاً ، كأي غريب، دون أن تثير خطاك أيما جلبة أو إنتباه.



وغدا إذا استرعاك الحنين، تذكر أن العشرين عاماً مجرد سقط متاع، لا قيمة له في تقلبات السوق وعالم الأعمال.. ولا تذكار. وأن الغصة التي تركها رحيلك، تبقى مجرد غصة في القلب. القلب؛ الوحيد الباقي في الميدان.



شكراً شكراً للقراء .. على سنوات من التواصل والعشرة.

شكراً لمن أشعرني بترك البوابة ، شكراً لكل حجر صلد، ورصيف صلد، وكتاب صلد، وقلب صلد، فقد آن أوان أن أغادر دون رفة جفن أو قلب.