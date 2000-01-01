سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 3 أبريل 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الاثنين 3 أبريل 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق على على سعر شراء وصل إلى 7550 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7625 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 755,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 3 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 8182 ليرة للشراء، و 8268 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2011 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2034 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

على الجانب الآخر، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 2053 ليرة للشراء، مقابل 2076 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 392 ليرة للشراء، مقابل 398 ليرة للبيع.

تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.