أفضل محل حلقوم في اسطنبول يستحق التجربة

تزخر اسطنبول بالعديد من محلات الحلويات المميزة، فعند تجولك بين شوارع وأزقة اسطنبول الجميلة؛ ستستمتع برائحة القهوة والشاي والأطعمة والحلويات التقليدية، وستشعر أنك لا تستطيع المقاومة؛ ومن ثم ستتخذ قرار التجربة، وتُعد حلوى الحلقوم واحدة من أشهر الحلويات التركية التقليدية التي تعود إلى أحقاب زمنية قديمة؛ لذا أول الأشياء التي يفكر السائحون فيها عند زيارتهم لمدينة اسطنبول هي أفضل محل حلقوم في اسطنبول، وسنعرض كل التفاصيل الخاصة بهذه المحلات في النقاط التالية.

أفضل محل حلقوم في اسطنبول

أكثر ما يميز حلوى الحلقوم أنها من الحلويات التقليدية الموروثة، فعمرها 600 سنة، وفي العصور القديمة لم يكن يأكلها غير الملوك والسلاطين العثمانيين فقط، وقد قِيل أن أحد السلاطين العثمانيين قد طلب صناعتها بغرض الحفاظ على علاقة المحبة بين زوجاته، وتوجد العديد من الأساطير حول حلوى الحلقوم، وربما هذه الأساطير المترددة ثاني أسباب محبتها بعد تميزها بمذاقها الأخاذ، ومن الجدير بالذكر أن الحلقوم له أنواع مختلفة، مثل الحلقوم التركي مع جوز الهند، أو الحلقوم التركي مع زبدة الفول السوداني، أو مع النعناع، أو مع الرمان، أو مع الشكولاتة، وغيرها من النكهات اللذيذة، وهذه عزيزي القارئ سلسلة من 7 محلات جميعهم يلقبوا بأفضل محل حلقوم في اسطنبول.

1- محل أوباما للحلقوم والمكسرات

هناك أمور كثيرة تميز محل أوباما للحلقوم والمكسرات عن باقي محلات الحلقوم باسطنبول، حيث يوجد أشخاص يعملون به متقنين للغات أخرى غير التركية، مثل اللغة العربية، واللغة الأجنبية، وتعد هذه الميزة هي ما جعلته أفضل محل حلويات في اسطنبول، ويتميز محل أوباما للحلقوم بأنه يقدم أنواع مختلفة للحلقوم، مثل حلقوم الرمان، وحلقوم الورد، كما أنه يبيعه بأسعار مناسبة، حيث يصل سعر كيلو حلقوم الرمان إلى مائتي ليرة تركية، ومن الجدير بالذكر أن طاقم العمل يتميزون باللطف والود، ومن خدماتهم المتاحة الخاصة بهم إمكانية التوصيل إلى أي مكان، والسرعة في تسليم الطلبات في اليوم نفسه، ويمكن التسوق داخل المحل وشراء أشياء أخرى، بالإضافة إلى أن المحل مقيم بأربع نجوم، وتم تصنيفه بأنه أفضل مكان لشراء الحلقوم في اسطنبول.

معلومات عن محل أوباما للحلقوم والمكسرات

العنوان: السوق المصري باسطنبول، شارع رستم باشا، ويمكن الوصول للمكان عن طريق خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

السوق المصري باسطنبول، شارع رستم باشا، ويمكن الوصول للمكان عن طريق خرائط جوجل من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905458756004+

2- فاروق قول أوغلو

من منا لا يحب أن يأكل شيئًا يُذكّره بشيء آخر؟ هذا تمام عمق المتعة في تذوق الأكلات بمختلف أنواعها، ويُعد محل فاروق قول أوغلو أفضل محلات الحلقوم في اسطنبول، فطاقم العمل يستقبلون الزوار بصدر رحب، ويتيحون خدمة الطعام السفري، والمكان مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد مدخل خاص بدخول الكراسي المتحركة، وهو مقيم بأربع نجوم.

يتميز المحل بوجود جلسات داخلية، حيث يمكنك تناول حلوتك المفضلة مع مشروبك المفضل داخله، وعند دخولك إلى المحل والجلوس فيه؛ يقدم النادل إليك قائمة خاصة بالمحل، وتحتوي هذه القائمة على مجموعة من الحلويات التركية اللذيذة، أولها الحلقوم، ثم الكنافة، والبقلاوة السادة، والبقلاوة بالأيس كريم، والقطمر المحشي بالفستق، والكثير من الحلوى الشهية بالقائمة.

معلومات عن محل فاروق قول أوغلو

العنوان: يقع في ساحة تقسيم، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يقع في ساحة تقسيم، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 902122444148+

3- حافظ مصطفى

كل زائر ومجرب لمحل حافظ مصطفى، يخرج ثم ينصح أصدقائه بتجربته، فهو أفضل محلات حلقوم في اسطنبول، ويعرض في القائمة الخاصة به مجموعة من الحلويات المصنوعة باحترافية وذوق هائل، مثل الحلقوم، والشكولاتة، والبقلاوة، وغيرها من الحلويات الكثيرة المشهورة، ويقدم أيضًا مشروبات متنوعة، مثل القهوة، والشاي الأسود، والشاي الأخضر، وماء الورد.

يتميز محل حافظ مصطفى بأنه أفضل محل حلقوم في اسطنبول، فهو يقدم خدمات تتنوع بين إيصال الطلب إلى السيارة إذا كانت أمام المحل، أو التوصيل إلى أي مكان في اليوم نفسه، ومتاح به أيضًا خدمة الطعام السفري، كما يمكن للزائر التجول داخل المحل والانتقاء منه والشراء، ويمكنه أيضًا الجلوس داخل المحل وتناول حلوته المفضلة، فالمكان مكون من طابقين، والطابق الأرضي مناسب للكراسي المتحركة وعربات الأطفال، بينما الطابق الثاني غير مناسب لهما.

معلومات عن محل حافظ مصطفى

العنوان: يقع في منطقة تقسيم، مقابل شارع الاستقلال، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يقع في منطقة تقسيم، مقابل شارع الاستقلال، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 902122433847+

4- لوكوم أتوليزي

أصول محل لوكوم أتوليزي تختلف عن بقية المحلات الأخرى، فعندما يأتي إليه أحد الزوار؛ يسمح له بتذوق مجموعة الحلويات التي أمامه، ومن ثم يختار من بينها ما أعجبه، وتُعد حلوى الحلقوم الأكثر طلبًا في محل لوكوم أتوليزي، فهو يصنعها بطريقته الفريدة، حيث أنه يقلل من سكرها بشكل خاص، لذا صنفه معظم المجربين له بأنه أشهى محل حلقوم في اسطنبول.

يتميز محل لوكوم أتوليزي بأنه يسمح بتناول الحلويات داخل المكان وسط أجواء جميلة وديكور أجمل، كما أنه يتيح خدمة الطعام السفري، ويتيح خدمة تغليف هدايا الحلويات مجانًا، بالإضافة إلى أن قائمتهم يوجد بها العديد من الحلويات اللذيذة، مثل حلوى الحلقوم، والأيس كريم سميد بنكهاته المختلفة، والفطائر المحشوة بالفستق، وغيرهم أيضًا.

معلومات عن محل لوكوم أتوليزي

العنوان: منطقة طوب كابي، شارع هوكا باشا، ولمتابعة الوصل الضغط هنا.

منطقة طوب كابي، شارع هوكا باشا، ولمتابعة الوصل الضغط هنا. رقم الهاتف: 902125141310+

5- سلطان كوروميز

يفتش زائري اسطنبول عند تجولهم في ميادينها عن أفضل محل حلقوم في اسطنبول، ويعد محل سلطان كوروميز من أشهر محلات الحلقوم في اسطنبول، فهو مقيم بخمس نجوم، ويقدم العديد من الخدمات للزبائن، مثل خدمة الإيصال إلى السيارة، أو التوصيل إلى أي مكان في اليوم نفسه، ومسموح للزائر أن يتسوق ويختار من المحل ما يشتهي، ويتميز محل سلطان كوروميز بأنه مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد به مدخل، وأماكن جلوس صالحة للكراسي المتحركة، وأماكن صالحة أيضًا لعربات الأطفال، ويقدم على رأس قائمته الحلقوم، والمكسرات، والفستق، وغيرهم أيضًا، ويتميز الموظفون برقيهم، وأسلوبهم الجيد، وحسن استقبالهم للزوار.

معلومات عن محل سلطان كوروميز

العنوان: ميدان الجمهورية، شارع عزت باشا، عند محطة عصان بيه، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

ميدان الجمهورية، شارع عزت باشا، عند محطة عصان بيه، ويمكنك متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905414015056+

6- غريت تركش ديلايت

إن لم تكن لديك الخبرة في اختيار المحل الأنسب لك لتناول أو شراء أفضل حلقوم في اسطنبول؛ فإننا ننصحك بالذهاب إلى محل غريت تركش ديلايت، فهو محل مميز، ويقدم أشهى الحلويات التركية التقليدية، والتي من ضمنها حلوى الحلقوم، ويتميز المحل بأنه مقيم بأربع نجوم، والمكان معروف بالنظافة، ودقة تنظيمه، وأنه يتيح خدمات عديدة، مثل خدمة التوصيل إلى أي مكان في اليوم نفسه، ويسمح لك بالتجول داخل المتجر، ومن ثم التسوق، ويساعدك طاقم العمل في اختيار أصناف أخرى إلى جانب الحلقوم، ويرشح لك أصنافًا مختلفة تركية ستسلب عقلك، كما أنه يقدم هدايا الحلوى مغلفة بطريقة مميزة وأنيقة.

معلومات عن محل غريت تركش ديلايت

العنوان: توب كابي، أبو سود، كوكا باشا باسطنبول، ويمكنك متابعة الوصول من خريطة جوجل من خلال الضغط هنا.

توب كابي، أبو سود، كوكا باشا باسطنبول، ويمكنك متابعة الوصول من خريطة جوجل من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905346138312+

7- دنكلي

يُثير محل دنكلي اهتمام الكثير من الزائرين الأتراك والسائحين أيضًا، فهيئته تتميز بالجمال والأناقة، وتم تقييمه بخمس نجوم؛ لذا تم تصنيفه بأنه أفضل محل حلقوم في اسطنبول، فيتميز محل دنكلي بتقديمه للعديد من الخدمات، فهو يسمح بخدمات التوصيل للسيارات، والتوصيل إلى المنازل أو أي مكان في الوقت نفسه، ويتيح للزائر أيضًا إمكانية التنقل والتجول، ومن ثم التسوق من داخله، ويتميز طاقم العمل بالود والبشاشة، كما أنه يقدم العديد من الحلويات والمكسرات التركية المتنوعة.

معلومات عن محل دنكلي

العنوان: طوب كابي، أورهاني، هوكا باشا باسطنبول، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

طوب كابي، أورهاني، هوكا باشا باسطنبول، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905346138312+

عزيزي القارئ؛ نحن نعرف بشكل بديهي عند زيارتك لتركيا أنك ستفكر في دخول أفضل المطاعم والمحلات التي تقدم الأكلات والحلويات التي لها تاريخ قديم، وقد قدمنا إليك سلسلة وافرة مكونة من 7 محلات؛ تستطيع أن تحكم على كل محل منهم بنفسك الآن أنه أفضل محل حلقوم في اسطنبول، فاختر بعناية المحل الذي يناسبك واستمتع بمذاق حلوى الحلقوم الشهي، نتمنى لك زيارة سعيدة واستمتاعًا بأجواء وأكلات اسطنبول.