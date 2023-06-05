أفضل 11 نشاط ترفيهي في اكتور بارك انطاليا

تعتبر السياحة وسيلة للاستجمام والترفيه عند البشر، فهم بحاجة إلى قضاء أجمل اللحظات في أماكن توفر هذه المقومات، لذلك يلجأ السياح لانتقاء المناطق المخصصة للسياحة مثل ملاهي اكتور بارك انطاليا والتي تتوفر فيها كافة عوامل الترفيه والتسلية، وذلك للابتعاد عن تعب العمل الشاق، والشعور بجرعة تفاؤل وإشراقة حياة جديدة، ولمدينة انطاليا الساحرة دور مهم في السياحة، فهي من المدن الساحرة التي تتصف بمناخها المميز كل فصول السنة.

تتميز باحتوائها على أكثر المناطق السياحية جذبا للسياح، حيث يتوفر فيها عدد كبير من الحدائق والمرافق الترفيهية والآثار والملاهي المميزة، ومن أجمل الملاهي ملاهي اكتور بارك انطاليا التي تميزت عن غيرها بتنوع الألعاب، فهي مناسبة للأعمار الصغيرة والكبيرة، والتي لاقت استحسانا من قبل الكثير من السكان نظرا لما تقدمه من ألعاب متنوعة مثيرة ومسلية.

الأنشطة الترفيهية في اكتور بارك انطاليا

تم افتتاح اكتور بارك انطاليا عام 1997م، وتعرف باسم أرض المعارض في مدينة انطاليا التركية، حيث تضم العديد من الألعاب الترفيهية والممتعة التي تناسب جميع الأعمار، تتميز بروح المرح والتشويق حيث يأتي إليها آلاف الزوار والسياح نظرا لاعتباره من أفضل الأماكن السياحية في انطاليا ، سوف تشعر بالشغف والحماس عند تجربتك للألعاب المميزة والفريدة من نوعها، ومن الأنشطة الممتعة التي يمكنك ممارستها نذكر لكم ما يلي:

1. التنزه داخل الملاهي

متعة التجول داخل اكتور لونا بارك انطاليا كبيرة، فالزائر يمضي وقتا ممتعا في اكتشاف المكان بما فيه من ألعاب مميزة تناسب الكبار والصغار، واستنشاق الهواء النقي أثناء التجول سيرا على الأقدام في الهواء الطلق.

2. دخول بيت الرعب

لأصحاب القلوب القوية، ولمحبي المغامرة والأكشن يوجد في ملاهي اكتور لونا بارك انطاليا بيت للرعب صمم لمن يحب المغامرات، حيث يعيشون تجربة مسلية مليئة بالتشويق حيث تتوفر الأشكال المرعبة والمجسمات المخيفة، إضافة إلى الألوان الداكنة والمظلمة لزيادة عنصر الإثارة والحماس.

3. تجربة لعبة قيادة السيارات

تحوي ملاهي اكتور بارك انطاليا مكانا مخصصا لقيادة ألعاب السيارات، حيث يقوم اللاعبين بقيادة السيارات الصغيرة، ويتم التصادم في مضمار مخصص مع توفر شروط الحماية للاعبين لضمان سلامتهم.

4. مشاهدة السينما

وهل تكتمل متعة الألعاب بدون مشاهدة الأفلام في اكتور بارك انطاليا، حيث يوجد في هذا المكان سينما لمشاهدة أجمل الأفلام بكافة أنواعها، والتي تعرض بتقنية عالية حيث تكون هذه السينما سداسية الأبعاد.

5. تجربة ألعاب غريبة ومتنوعة

يوجد عدد لا متناهي من الألعاب في اكتور بارك انطاليا وهذا ما يجعل الزائر في حيرة من أمره باختيار إحداها، فهناك الألعاب المميزة مثل ترامبولين، وعجة فيريس، ولعبة الكاروسيل، ولعبة الكراسي الطائرة، وأفعوانية قطار الموت والتي لا يركب بها إلا محبي المخاطر والأكشن، فهي تحتاج إلى جرأة وشجاعة لتتمكن من تجاوز صعوبة هذه اللعبة المدهشة.

6. وجود ألعاب مخصصة للفئات العمرية الصغيرة

تتنوع الألعاب المميزة للأطفال الصغار، حيث تتوفر المراجيح وألعاب القفز المناسبة للأعمار الصغيرة والمصممة بشكل يناسب الأطفال ويحافظ على سلامتهم.

7. التقاط الصور التذكارية

تستطيع الاحتفاظ بذكرى عن اكتور بارك انطاليا من خلال التقاط الصور، وذلك بمساعدة العاملين في ملاهي أكتور بارك حيث يقومون بتصويرك بكل محبة ودون تأفف، وجعلك تحتفظ بالصور التي توثق زيارتك لهذه الألعاب وخوضك التجارب الممتعة والمثيرة.

8. اللعب بالألعاب الالكترونية

يوجد داخل اكتور بارك انطاليا غرفة ألعاب مخصصة للألعاب الإلكترونية، والألعاب الأخرى مثل هوكي الهواء، وكرة قدم الطاولة، ولعبة صيد البالونات باستخدام أسلحة مصنوعة من البلاستيك.

9. تناول الطعام داخل الملاهي

انتشر داخل اكتور بارك انطاليا عدد من المطاعم التي تقوم بتقديم الوجبات المتنوعة، وأصناف الطعام اللذيذة التي تناسب أذواق الأطفال والكبار، إضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة والحلويات، مما يجعل هذه الجولة ممتعة بكل تفاصيلها.

10. تناول الآيس كريم

بعد جولة مميزة في اكتور بارك انطاليا، وقضاء أجمل اللحظات يشعر الزائر بالحر فيقصد محلات الآيس كريم المتواجدة في الملاهي، ويشتري ما لذ وطاب من أنواع الآيس كريم اللذيذة ويشعر بمزيد من الانتعاش.

11. الجلوس في المقاعد المنتشرة

قامت إدارة اكتور بارك انطاليا بتوزيع المقاعد في أرجاء الملاهي، كي يتمكن كبار السن أو الأطفال أو المتعبين من الاستراحة والجلوس على هذه المقاعد، ريثما ينتهي الأصدقاء والمقربين من إكمال جولتهم الترفيهية، وتجربة الألعاب التي يحبونها.

مطاعم في اكتور بارك انطاليا

أثناء زيارتك إلى اكتور بارك انطاليا لن تشعر بالجوع أنت وأطفالك، حيث يوجد مطاعم ومقاهي متوزعة في الملاهي مطلة على أطراف المدينة تقدم أشهى الأطباق التركية وبأجود الأنواع، والأسعار فيها منخفضة مما يجذب الزوار لتذوق العديد من المأكولات الغربية الشهية وبأسعار تناسب جميع ميزانيات الزوار، كما ستشعر بالراحة أثناء تواجدك في هذه المطاعم نظرا لتعامل العمال بمنتهى الذوق والرقي حيث يقومون بتلبية الزبائن بسرعة دون ملل.

مواعيد العمل والأسعار في اكتور بارك انطاليا

يمكنك زيارة اكتور بارك انطاليا في أي يوم تفضله نظرا لكونه يفتح أبوابه لجميع الزوار جميع أيام الأسبوع من الساعة الثانية مساء إلى الساعة الثانية عشرة صباحا أما يومي السبت والأحد فهو متاح من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الثانية عشرة صباحا.

تبدأ الأسعار في اكتور بارك انطاليا للشخص الواحد 30 ليرة تركية وهناك ألعاب أخرى بسعر 40 و50 و75 ليرة تركية، أما الأطفال يتم قبولهم مجانا، ولمن يلعب بقيمة 100 ليرة تركية لهم مكافأة، فهو مكان لجذب الكبار والصغار نظرا لوجود ألعاب تناسب الفئات العمرية كافة.

عنوان اكتور بارك انطاليا

تصنف ملاهي انطاليا من أكثر الأماكن الترفيهية التي تميل للإثارة والمرح، حيث تقع أكتور بارك انطاليا في قلب المدينة في حي كونيالتي مقابل ميغروس مول تحديدا، إنه المكان المناسب الذي يمكنك قضاء أجمل الأوقات مع العائلة وخاصة إذا كنت متزوج ولديك أطفال سوف يشعرون بالمتعة والبهجة لخوض هذه التجربة، ولسهولة الوصول إلى اكتور بارك انطاليا يمكنك الاطلاع على خرائط جوجل عبر الرابط التالي اضغط هنا.

قمنا بتقديم كافة المعلومات التي تمكنك من قضاء أمتع اللحظات في ملاهي أكتور بارك، حيث حاولنا إيصال المعلومات الخاصة بما تحويه من ألعاب ووسائل ترفيهية وأنشطة متنوعة، إضافة إلى أسعار التذاكر ومواعيد العمل وإمكانية الوصول إلى الملاهي، ليسهل عليك عزيزي القارئ زيارة ملاهي اكتور بارك انطاليا وعيش أجمل اللحظات برفقة من تحب.