السياحة في الامارات.. أهم الوجهات الترفيهية

السياحة في الامارات لا تقتصر على دبي والتي بنظر المعظم هي مدينة الخيال العلمي وناطحات السحاب الشهيرة، والجزر الخيالية، ومراكز التسوق الضخمة، فما وراء بريق دبي هناك فسيفساء متنوعة من ست إمارات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة طابعها الخاص وجاذبيتها التي تسحر كل من زارها ولا تقل أهمية عن دبي وجمالها حيث تلعب كل إمارة دورًا بارزًا في دعم السياحة في الامارات .

أبو ظبي ، تلك الإمارة الغنية بالنفط، وعاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي وضعت نفسها كمركزٍ ثقافي وترفيهي. كما تلوح في أفقها منطقة الظفرة الشاسعة، موطن الكثبان الرملية المتموجة في الربع الخالي.

، تلك الإمارة الغنية بالنفط، وعاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي وضعت نفسها كمركزٍ ثقافي وترفيهي. كما تلوح في أفقها منطقة الظفرة الشاسعة، موطن الكثبان الرملية المتموجة في الربع الخالي. الشارقة ، وهي مركز الفنون والتراث في الإمارات العربية المتحدة، فيما تتمحور رأس الخيمة حول الشاطئ حاملة في جوانبها مجموعة من الأنشطة والمغامرات الرائعة.

، وهي مركز الفنون والتراث في الإمارات العربية المتحدة، فيما تتمحور حول الشاطئ حاملة في جوانبها مجموعة من الأنشطة والمغامرات الرائعة. عجمان ، وهي من أصغر الإمارات مساحة ولكنها الأغنى في جذب وترفيه الزائرين بشريط ساحلي بطول 26 كيلومترًا على شاطئ الخليج العربي.

، وهي من أصغر الإمارات مساحة ولكنها الأغنى في جذب وترفيه الزائرين بشريط ساحلي بطول 26 كيلومترًا على شاطئ الخليج العربي. أم القيوين ، وهي من أقدم أماكن الغوص بحثًا عن اللؤلؤ، وفيها شاطئ القرم الذي يأتيه السياح من كل حدب وصوب لرؤية شواطئها المتنوعة والتي تجمع بين بحرها الأزرق وشجرها الأخضر في مشهد مهيب يسحر القلوب.

، وهي من أقدم أماكن الغوص بحثًا عن اللؤلؤ، وفيها شاطئ القرم الذي يأتيه السياح من كل حدب وصوب لرؤية شواطئها المتنوعة والتي تجمع بين بحرها الأزرق وشجرها الأخضر في مشهد مهيب يسحر القلوب. الفجيرة، تلك الإمارة التي تجذب شواطئها تدفقًا ثابتًا من الزوار الذين يبحثون عن إجازة أكثر هدوءًا تحت أشعة الشمس والرمال بعيدًا عن صخب دبي، كما تعد من أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في الإمارات العربية المتحدة لممارسة رياضة الغوص.

نبذة عن الإمارات العربية المتحدة

اتحاد الإمارات العربية المتحدة، أو كما هو رائج الإمارات العربية المتحدة، هي دولة ذات طابع جذاب على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتطل على الشاطئ الجنوبي الخليج العربي.

تشترك الإمارات العربية المتحدة في حدودها مع ثلاث دول: المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر.

والإمارات العربية المتحدة لها أطول حدود هي الحدود السعودية-الإماراتية التي يبلغ طولها 329 ميلًا بينما الحدود بين قطر والإمارات هي الأقصر، حيث تمتد بطول 19 ميلًا فقط.

تبلغ مساحة الإمارات العربية المتحدة حوالي 83,600 كم² (116).

تسمية دول الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة اكتسبت اسمها تاريخيًا باتحاد 7 إمارات تحت إمارة واحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

ولكن قبل اتحادها كانت المنطقة التي تتألف منها الإمارات في الوقت الراهن موطنًا لعددٍ من العائلات والعشائر العربية التي تأثرت بطريقة ما بالثقافة الفارسية نظرًا لقربها من إيران، وفي القرن الثامن عشر حاولت البرتغال وهولندا السيطرة على تلك المنطقة ولكنها تراجعت مع نمو القوة البريطانية هناك.

وفي القرن التاسع عشر، وقعت العائلات والعشائر العربية سلسلة من الهدنات مع بريطانيا، لتتحد الإمارات وتشكل الإمارات المتصالحة (تسمى أيضًا عُمان المتصالحة أو مشيخات الساحل المتصالح).

وبعد الحرب العالمية الثانية، حصلت البحرين وقطر على استقلالهما الكامل من الاستعمار البريطاني، ليتبعها فورًا توحيد الإمارات في عام 1971، مع مدينة أبو ظبي كعاصمة.

جغرافيا الإمارات العربية المتحدة

تُقسم جغرافيا الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث مناطق:

السهل الساحلي: وهي شواطئ منبسطة ومنخفضة ذات طبيعة رملية.

وهي شواطئ منبسطة ومنخفضة ذات طبيعة رملية. المنطقة المنخفضة: وهي المنطقة التي تمتد من الساحل إلى مساحة أرض صحراوية شاسعة ممتدة من صحراء الربع الخالي، وهي غنية بالكثبان الرملية والسبخات والواحات.

وهي المنطقة التي تمتد من الساحل إلى مساحة أرض صحراوية شاسعة ممتدة من صحراء الربع الخالي، وهي غنية بالكثبان الرملية والسبخات والواحات. سلسلة جبلية وعرة: وهي المنطقة المشتركة مع سلطنة عُمان في الشمال والشرق، وتعد قمة جبل يبر أعلاها والتي يصل ارتفاعها إلى 1527 مترًا.

السياحة في الامارات

تزدهر السياحة في الامارات ، حتى أنها تعد من أبرز وأهم الوجهات على الخارطة السياحية العالمية، حيث تقدم العديد من المعالم السياحية الأكثر حيوية وغرابة للمسافرين.

كما أن السياحة في الامارات تم دعمها بحملات ترويجية إبداعية وصلت للسيّاح من شرق الأرض الى غربها.

أنواع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الأماكن الترفيهية في الامارات متنوعة بشكل لا يصدق وهي ما تدعم السياحة في الامارات ، بدءا من جولات مثيرة في عالم فيراري، ومسجد الشيخ زايد الذي يكتنفه هالة دينية غامضة، وجزر نخلة جميرا الفريدة من نوعها، والطرق المتعرجة لجبل حفيت بإطلالات بانورامية خلابة على الصحراء، وصولًا إلى المعارض الفنية في الشارقة.

أنواع السياحة في الإمارات متنوعة بشكل لا يخطر على البال، فإلى جانب الأماكن الترفيهية، تنعم الإمارات العربية المتحدة بالمناظر الطبيعية الفريدة للجبال الصخرية والكثبان الرملية المتوجة والسواحل المشمسة، ولديها الكثير لجذب السائح لزيارتها ولو لمرة واحدة في حياته.

الرحلات السياحية الداخلية في الامارات كثيرة ولا يمكن حصرها في تقرير واحد لكنها ستحقق المتعة المرجوة لكل السياح، فالتسلية موجودة هناك سواء كانت رحلة على متن مركب شراعي على خور دبي، أو كانت على حواف الجبال، أو على جمال الفجيرة، أو أمام حركات الراقصة الشرقية تحت السماء المرصعة بالنجوم، فإن هذا البلد الرائع لديه شيء للجميع.

السياحة في الامارات لا تقتصر على الأماكن السياحية أو الوجهات الترفيهية والمغامرات الشيقة، بالنسبة لأولئك الذين يجدون التسوق أمرًا علاجيًا، تقدم الإمارات العربية المتحدة أسلوبًا متناقضًا حيث يمكن للمرء إما التسوق في الأسواق التقليدية أو الذهاب إلى مراكز التسوق الأنيقة للحصول على تجربة تسوق أنيقة.

اهم الاماكن السياحية في الامارات

جعلت الآفاق الشاهقة الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة، التي تمتد على الشواطئ والصحاري والجبال، ذلك البلد الشرق أوسطي وجهة شهيرة لأي شخص يرغب في قضاء أمتع الأوقات ودعم السياحة في الامارات بشكل ملحوظ، فدليل السياحة في الامارات شامل ومنوّع يرضي جميع الأذواق مهما اختلفت وتنوعت.



*ملاحظة: قد يتم إغلاق بعض الأماكن الترفيهية والوجهات السياحية وفقًا للمواسم.

شواطئ الإمارات

بالنسبة للعديد من الزوار، تتمركز عطلة الإمارات حول الشاطئ، خاصة في الفترة الممتدة من أواخر شهر أكتوبر إلى شهر مايو، حيث تنخفض درجات الحرارة ويكون موسم الذروة في الإمارات.

وتعد دبي وأبو ظبي أبرز خيارات السياحية الشاطئية في الإمارات العربية المتحدة، فقضاء يوم كامل تحت أشعة الشمس وعلى الرمال الناعمة تمنح السائح تجربة لا تنسى.

بعيدًا عن هاتين دبي وأبو ظبي، هناك المزيد من الخيارات، حيث تعد المنتجعات الشاطئية في رأس الخيمة وعجمان على وجه الخصوص ملاذًا مفضلًا لعدد من السياح وجعلها سببًا رئيسيًا لـ السياحة في الامارات ، بينما على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعد شاطئ العقة في إمارة الفجيرة خيارًا شائعًا لمرتادي الشواطئ الذين يرغبون في الابتعاد عن الزحام.

برج خليفة

برج خليفة هو أحد أشهر المباني في الإمارات العربية المتحدة وأحد المعالم الشاهقة في دبي ومن أهم الاماكن السياحية في الإمارات.

كما يعد برج العرب من الاماكن السياحية في الامارات ليس لأنه أطول مبنى في العالم (بارتفاع 828 مترًا) فحسب، بل لأنه أعلى منصة مراقبة في العالم، وأعلى مصعد في العالم.

مما لا شك فيه أن برج الخليفة ساهم بشكل واضح في دعم السياحة في الامارات ، حيث يشهد سنويًا توافد أكثر من 2 مليون زائر سنويًا.

العنوان: الدخول من دبي مول، شارع الشيخ زايد، دبي

مسجد الشيخ زايد

مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي هو مسجد ضخم حديث ذو جمال لا يصدق.

يمزج مسجد الشيخ زايد بين التصميم المعاصر والحرفية التقليدية، ويجمع بشكل متناغم الأساليب والتقنيات الحديثة والقديمة لخلق تفسير جديد للعمارة الإسلامية.

واستخدم في بناء مسجد الشيخ زايد من الداخل والخارج كميات كبيرة من الذهب والبلاط الفسيفسائي والزجاج لتزيين الأعمال الحجرية الرخامية البيضاء للمسجد، فيما مزجت الهندسة المعمارية للإمبراطوريات الإسلامية المتعددة نفسها بين جنبات المسجد.

في داخل مسجد الشيخ زايد، تم تزيين قاعة الصلاة بأكبر سجادة معقودة يدويًا في العالم (5700 متر مربع) ومضاءة بالثريات المصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا والكريستال.

في الساحات الخارجية لمسجد الشيخ زايد، حيث الفناء الرخامي الواسع على فسيفساء أرضية زهرية ضخمة من الأحجار شبه الكريمة.

العنوان: شارع الخليج العربي، أبوظبي

جبل جيس في رأس الخيمة

يُعد جبل جيس في رأس الخيمة من المعالم السياحية في الامارات العربية المتحدة وسببًا مهمًا في دعم السياحة في الامارات، فهو أعلى قممها حيث يصل ارتفاعه إلى 1934 مترًا فوق مستوى سطح البحر ويقع في الجزء الشرقي من رأس الخيمة.

ويمنح جبل جيس زوّاره إطلالة تسلب الأنفاس ومغامرة مثيرة تمتد من قمته الوعرة ومنحدراته كما يمنحهم أطول مسار انزلاقي العالم يمتد لأكثر من كيلومترين ليجعلها من اهم الاماكن السياحية في الامارات.

وبارتفاعه الشاهق، يمنح جبل جيس زواره تجربة منعشة بعيدًا عن حر الصيف، حيث تنخفض درجات الحرارة هناك أكثر من عشر درجات مئوية عما عليه عند مستوى سطح البحر.

وللحصول على إثارة أقل ووقت أطول للجبال، يوفر مسار تسلق فيا فيراتا في جبل جيس جولات إرشادية خلال الأشهر الأكثر برودة، بينما يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الاختيار من بين ستة مسارات مميزة في الروافد السفلية للجبل.

متحف اللوفر – أبو ظبي

يُعد متحف اللوفر من افضل اماكن سياحية في الامارات ، وأكثرها تشويقًا فهو المتحف الأحدث والأشمل حيث يأخذ الزوّار في رحلة عبر تاريخ البشرية.

تم الحصول على المجموعة المعروضة في متحف اللوفر من جميع أنحاء العالم وعبر العصور، بدءًا من المستوطنات البشرية الأولى إلى أعمال أهم الأسماء في المشهد الفني المعاصر اليوم، لإظهار الروابط بين الثقافات والحضارات التي تسللت عبر السرد البشري.

سواء كنت مهتمًا بتاريخ العالم أو الفن، فإن متحف اللوفر يمثل نقطة جذب رئيسية وهو وجهة بارزة لـ السياحة في الامارات، في حين أن الهندسة المعمارية الصارخة والحديثة للمجمع، التي صممها المهندس المعماري الحائز على جائزة جان نوفيل، هي عامل جذب في حد ذاته.

العنوان: جزيرة السعديات، أبوظبي

المناظر الصحراوية في الإمارات العربية المتحدة

بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بحماس من المغامرة، يمكنهم أن يتوجهوا إلى صحراء الإمارات التي تمتد عبر المناطق الداخلية الجنوبية للبلاد.

هناك الكثير من أنشطة التي يمكن أن يقوم بها السائح في صحراء الإمارات، بدءا من رحلات الدفع الرباعي عبر الكثبان الرملية الصحراوية إلى رحلات الجمال والتزلج على الرمال مرورًا برحلات العربات التي تجرها الدواب على الكثبان الرملية.

وتشمل الرحلات اليومية الصحراوية الشهيرة من دبي أو أبو ظبي عادةً تناول وجبة العشاء في معسكر صحراوي بعد رحلة دفع رباعي في الكثبان الرملية أو التزلج على الرمال أو ركوب الجمال القصير.

وتتيح الجولات الصحراوية الأخرى مجالًا أكبر لاكتشاف الحياة البرية، كما يوفر المشغلون الصحراويون المتخصصون التخييم بين عشية وضحاها وسط الكثبان الرملية.

تعد التصميمات الداخلية الصحراوية لإمارات دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة أيضًا موطنًا لعدد من المنتجعات الصحراوية الفاخرة، حيث تتمحور الإقامة حول الاستمتاع بمناظر الكثبان الرملية والتوجه إلى الأنشطة الصحراوية.

المدن الترفيهية

في دبي، تعد " دبي باركس آند ريزورتس " أحد أهم وأبرز الأماكن الترفيهية في الامارات العربية المتحدة، فهي تضم أربع حدائق رئيسية مدمجة في واحدة: "موشنجيت المخصصة لعيش مغامرات مستوحاة من أفلام هوليوود، وبليوود باركس وليغولاند دبي و Legoland Water Park.

تعد دبي أيضًا موطنًا لـ MG Worlds of Adventure مع ألعاب رائعة، وأفعوانيات ضخمة، وتجارب ذات طابع خاص مستوحاة من أفلام ومسلسلات Marvel وشخصيات الأطفال الأكبر سنًا، وشبكة Cartoon Network للصغار.

إذا كنت ترغب في قضاء يومًا فقط هناك، فإن حديقة "وايلد وادي المائية" في دبي هي أفضل رهان لك في المدينة، أما إذا كنت ترغب في الذهاب الى أفضل حديقة مائية للأطفال والمراهقين الذين يريدون شيئًا أكثر من مجرد منزلقات فإن حديقة "وادي أدفنتشر" في العين هي الحل.

كما تعد حديقة "زادي أدفنشر" الوجهة الأولى لعشاق السباحة والرياضات المائية والتجديف في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة.

أبو ظبي، هي موطن لاثنين من أشهر المدن الترفيهية في الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع وهما: عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وكلاهما تقعان في جزيرة ياس.

ويعد عالم فيراري حلمًا حقيقيًا للباحثين عن الإثارة والتشويق، مع أسرع أفعوانية في العالم، في حين يقدم عالم وارنر براذرز ستة عوالم لاستكشافها، من كارتون جنكشن للأطفال الصغار إلى متروبوليس ومدينة جوثام ومناطق الجذب المتنوعة.

حي الفهيدي التاريخي في دبي

يعد حي الفهيدي في دبي (المعروف أيضًا باسم البستكية) معلمًا سياحيًا بارزًا في الامارات، وهو الجزء الأخير المتبقي من دبي القديمة ولا ينبغي تفويته كما يعتبر دليلًا عصريًا على السياحة في الامارات في القدم.

يستحضر حي الفهيدي التراثي الصغير الماضي الأبسط والأكثر رقة للمدينة قبل أن تستحوذ ناطحات السحاب على الأفق الخاص بدبي.

وفي حي الفهيدي، تلتصق الممرات الضيقة بالمباني التقليدية التي تم ترميمها بعناية على الطراز المعماري العربي النموذجي ، والعديد منها يتميز بسمات برج الرياح في أثينا، والتي أبقت المنازل باردة قبل أن يصبح تكييف الهواء شائعًا.

وتضم العديد من المباني الآن متاحف صغيرة ومعارض فنية ومتاجر حرفية، مما يسمح لك بدخول المنازل ورؤية التصميمات الداخلية العربية النموذجية.

ويقع مركز الشيخ محمد للتفاهم الثقافي أيضًا في الربع ويقدم جولات سيرًا على الأقدام تركز على حي الفهيدي جنبًا إلى جنب مع وجبات الطعام التقليدية في الموقع للزوار الذين يرغبون في تجربة تراث الطهي المحلي.

متحف الشارقة للفنون

يعد متحف الشارقة للفنون من الاماكن السياحية في الامارات وهو موطنٌ لواحدة من أشهر مجموعات الأعمال في العالم لفنانين عرب.

وتشتمل مجموعة متحف الشارقة للفنون على قطعتين لأكبر الأسماء في الفن العربي المعاصر من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، معروضة في جناح مجموعة بارجيل، وفنًا من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر صنعه كل من الفنانين العرب والفنانين الأوروبيين الذين ركزوا على الشرق الأوسط في عملهم.

ويشتهر متحف الشارقة للفنون ببرنامجه للمعارض المؤقتة، والتي تجلب معروضات من فنانين بارزين والزوار القادمين إلى صالات العرض في الطابق السفلي بالمتحف على مدار العام.



العنوان: شارع الكورنيش، منطقة التراث الشارقة، الشارقة

جبل حفيت

جبل حفيت من المعالم السياحية في الامارات العربية المتحدة، ويقع على جنوبي إمارة العين، هو واحد من أكثر الوجهات شعبية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، حيث يوفر الهواء الجبلي البارد على القمة أيضًا فترة راحة من حرارة الساحل خلال فصل الصيف.

وتعد قمة جبل حفيت ثاني أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم لزوارها استعراضات بانورامية فخمة بعيدة عن صهب المُدن كما أن شكله من الأسفل يبدو مثل "حوت على الشاطئ" وذلك حسب وصف ويلفريد ثيسيجر في كتابه الرمال العربية.

خور دبي

قد يمنحك برج خليفة هذا المنظر الشهير للأفق من أعلى، ولكن لا تزال مناظر دبي الأكثر شهرة موجودة بالقرب من الماء، لذا ستجد أن أشهر معلم سياحي في الامارات سيكون بالقرب من البحر ومنها خور دبي.

يقسم الخور إمارة دبي إلى قسمين، وأفضل طريقة لتجربة دبي هي من أحد المراكب الشراعية الجميلة (القوارب العربية التقليدية) التي تجوب الخور من أوله إلى آخره.

وتحظى رحلات الغروب البحرية (التي غالبًا ما تأتي مع فعاليات ترفيهة وجبة عشاء) بشعبية خاصة بين زوار دبي، حيث يمكنك مشاهدة أضواء المرتفعات وهي تبدأ في الوميض في الغسق.

أما بالنسبة لرحلة بحرية اقتصادية، فما عليك سوى القفز على إحدى العبّارات (العبّارات المحلية)، التي تجوب المياه بين بر دبي والديرة (الجانب الشمالي من دبي التي يفصلها الخور إلى جزئين، وتتصل ببر دبي من خلال 5 معابر).

جبال الحجر

تقع جبال الحجر الموجودة في شمال الإمارات العربية المتحدة وهي امتداد للسلسلة الموجودة في المنطقة الشرقية من سلطنة عُمان على شكل قوس عظيم يصل أقصى ارتفاع لها 3000 متر.

وتعد جبال الحجر وجهة مثالية لمحبي الطبيعة، فالوديان (مجاري الأنهار الجافة) المخبأة داخلها هي منطقة رئيسية للتنزه والتسلق ومراقبة الطيور، فيما تقدم مكاتب السياحة في الامارات جولات مجموعة من الأنشطة لزوّاره.

كما تعتبر جبال الحجر مكانًا رائعًا للرحلات البرية حيث يستمتع الزائر بمناظر الجبال الجرداء المترامية على مد الأفق.

وتترامى بعد القرى على جبل الحجر خاصة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة حيث تعلوها أبراج مراقبة تاريخية وحصون صغيرة، مما يجعلها محطات توقف جيدة على طول الطريق.

ومن أشهر قواعد جبل الحجر هي بلدة حتا، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للنشاط في السنوات الأخيرة ، حيث يوجد بها التجديف بالكاياك في بحيرة حتا وركوب الدراجات في الجبال في المنطقة المحيطة.

ويعد التجديف بالكاياك من الرياضات الجميلة والمتعة اصة في فصل الصيف ويتم استخدام قوارب خاصة بفتحة واحدة ويتم تحركه بواسطة مجداف.

الأسواق الشعبية

بالنسبة للعديد من زوّار دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد التسوق أحد عوامل الجذب الرئيسية، خاصة في فترة مهرجان التسوق التي تشهد تدفق ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم حيث العروض الضخمة والخصومات الرائعة على أهم الماركات العالمية.

لكن في الامارات، فكرة التسوق تتجاوز المجمعات التجارية الضخمة والفاخرة، حيث هناك العديد من الأسواق الشعبية والبازارات التي لا يمكن تجاوزها أو مقاومة فكرة الشراء منها.

في دبي مثلًا، هناك العديد من الأسواق الشعبية، فمنطقتي الديرة وبر دبي ستعثر على سوقًا شعبيًا منوعًا، بالإضافة الى سوق الذهب الشهير وسوق التوابل.

في الشارقة أيضًا هناك العديد من الأسواق الشعبية، حيث يعد السوق المركزي أحد المعالم البارزة في الإمارة، بينما يعد سوق الجبيل القريب وجهة مفضلة لمحبي الطعام.

تمتلك أبو ظبي أيضًا أسواقها الشعبية أيضًا، حيث يعد مركز التجارة العالمي الحديث، الذي صممه المهندس المعماري نورمان فوستر، أحد اهم الاماكن السياحية في دولة الامارات بمحلاته وأكشاكه التي تبيع الحرف اليدوية من جميع أنحاء العالم العربي.

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية هو المتحف الوحيد في الامارات الذي يركز على الدولة الإسلامية وتطورها.

وتتتبع المجموعة الموجودة في داخل متحف الشارقة للحضارة الاسلامية مسار الإسلام من السنوات الأولى إلى انتشاره عبر آسيا وأفريقيا، حيث يستكشف الزائر التنوع الهائل للثقافة والفن في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

بالإضافة إلى ثروة من القطع الأثرية والأشياء الفنية، تركز بعض العروض في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية على جوانب منفصلة من العقيدة الإسلامية وعصور محددة في تاريخ الإسلام.

تتميز بعض المعروضات في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية بمخطوطات ووثائق دينية نادرة، وسيجد السائحون أنها سهلة الفهم بفضل لوحات المعلومات الممتازة في كل مكان.

السياحة الداخلية في الامارات

تكون المغامرة بالنسبة للبعض من خلال عبور المسارات الصعبة في فيتنام أو التخييم تحت النجوم في الولايات المتحدة، أو استكشاف الجانب الأكثر إثارة من الطبيعة في سويسرا أو السباحة على شواطئ أستراليا، لكن في الإمارات أنت لست مضطرًا للسفر بعيدًا حيث يمكنك العثور على مغامرتك الخاصة بك بنكهة إماراتية رائعة، لأن السياحة في الامارات في أبهى صورها.

هناك الكثير من أنشطة السياحة الداخلية في الامارات بدءا من الاستمتاع بالأنشطة الفريدة والرياضات المائية التي تضخ الأدرينالين في دمك، وصولًا إلى استكشاف حيوانات بحرية أليفة مرورًا بممارسة رياضات أنيقة كالجولف أو ركوب الخيل أو استكشاف البيئية الصحراوية الطبعية.

كما شهدت السياحة الداخلية الامارات ازدهارًا ملحوظًا خلال فترة إغلاقات المطارات التي صاحبت انتشار وباء كورونا حول العالم، حيث توجه المواطن الإماراتي وحتى المقيمين هناك نحو الفنادق والأماكن الترفيهية ليعيشوا تجربة شبيهة، بل أجمل، مما سيجدوه في السفر خارج الامارات.

رحلات سياحية داخلية في الامارات

هل تريد الهروب من صخب الحياة في المدينة؟ تمنحك السياحة في الامارات فرصة الاقتراب من الطبيعة مع أكثر المناظر الطبيعية روعة في المنطقة والتجارب الصحراوية الفريدة.

ويمكن للسائح أن يكتشف المحميات الطبيعية الواقعة في محمية تبلغ مساحتها 1235 فدانًا في فندق ريتز كارلتون - رأس الخيمة، أو يركب الجمال أو يمارس الرماية أو يتأمل النجوم في معسكر صحراوي، لذلك فإن رحلة داخلية بالسيارة إلى رأس الخيمة تستحق العناء بالتأكيد.

إذا كنت ترغب في استكشاف عالم جديد، يمكنك التوجه إلى الساحل الشرقي واكتشاف أماكن الإقامة على شاطئ الفجيرة، واستمتع بالمناظر الخلابة للمحيط الهندي من جهة والمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر من جهة أخرى.

كما يمكنك الغطس حول الشعاب المرجانية الجميلة في جوهرة مخفية تسمى جزيرة سنوبي أو الغوص في المحيط الدافئ لمغامرة تحت الماء.

كما توفر منتجعات الفجيرة أيضًا إمكانية الوصول إلى مختلف أنشطة الرياضات المائية لتحقيق أعلى درجات المتعة، ويعد منتجع Le Meridien Al Aqah Beach قاعدة شهيرة للغوص ورحلات الصيد العميق والتجديف بالكاياك.



وبالنهاية، فإن الإمارات السبع تعد حضارة غنية ومزيج رائع من التاريخ جعلها أرضًا خصبة لفرص لا حصر لها للاستكشاف، حتى قفزت السياحة في الامارات بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي مما جعلها واحدة من أكثر الوجهات إثارة في العالم للزيارة.