دليل محلات العثيم مول خريص بالرياض: الخدمات والمواعيد

تضم المملكة السعودية عدد لا بأس به من المراكز التسويقية، لاسيما في العاصمة الرياض، وليست جميعها تروق للجميع، ولكن العثيم مول خريص استطاع أن يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لمشاركة أكثر من شركة للاستثمار في تشييد هذا المول الضخم، ليصبح من أكبر المولات في الرياض التي تضم عدد من الصالات التجارية والعلامات التجارية المشهورة المحلية أو العالمية، ويُعد فرعًا من فروع سلسلة العثيم التجارية التي يملكها "السيد عبدلله العثيم"، وهذا الفرع ضمن أشهر الفروع وأكبرها مساحة، وما يميزه عن غيره من المولات توفير مدينة "سفوري لاند" الترفيهية الأشهر في الرياض، ناهيك عن الهايبر ماركت والخدمات الأخرى التي يدعمها المول.

خريطة العثيم مول خريص

سلسلة العثيم مول منتشرة في أنحاء المملكة، وأشهر فروع هذه السلسلة هو العثيم مول فرع خريص، وهو ما يُمكن ملاحظته بسهولة من الشعبية الكبيرة وعدد الزوار الذي يستقبلهم المول بشكل يومي؛ لأنه يضم عدد كبير من الماركات التجارية العالمية والمحلية سواء للأزياء أو العطور أو حتى الأدوات المنزلية، فضلًا عن كونه مناسبًا للعوائل ولجميع أفراد الأسرة، كما أنه آمن للأطفال، وهو ما يُعرب عن وجود مجهود ضخم من قبل القائمين على إدارة المول في توفير الحماية لكافة الزوار؛ ويُذكر أنه تم إنشاؤه في عام 2001م على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتكون المول من طابق أرضي تتركز فيه الأنشطة الترفيهية من أشهرها جدران التسلق ولعبة الترامبولين، وطابق أول وثاني تتوزع فيه محلات الملابس والإكسسوارات، ويأتي السبب الرئيسي في شهرته، هو أنه استطاع استهداف كل احتياجات المواطنين، وأصبح واحدًا من أهم المجمعات التجارية في المملكة؛ لأن الاعتماد الأساسي في إنشائه كان على الاستثمار المحلي بالمدينة، وساهم ذلك في جذب الكثير من العلامات التجارية المحلية والعالمية داخل المجمع.

نظرًا لكونه واحد من أوائل المجمعات التجارية التي تم إنشاؤها بتلك المساحة الضخمة، فبالتأكيد لعب دورًا في جذب عدد كبير من المستثمرين، ليس هذا فحسب بل وكان لموقع المول المميز دور في جذب الزوار بصورة أكبر، وبالتالي ساعد على زيادة فعاليات وأنشطة المول، وعند النظر داخل المول، نجد أنه يضم أكثر من 250 محل ما بين ملابس واكسسوارات وكافيهات وسينما وعدد من الأماكن الترفيهية، والسبب الرئيسي الذي ساعد على استيعاب المول لكل هذه المحلات هو مساحته الضخمة، لذا احتضن أيضًا سلاسل المطاعم المحلية والعالمية، كما يضم هايبر ماركت ضخم مساحته تتخطى 5200 متر مربع.

خدمات العثيم مول خريص

يندرج مول العثيم ضمن أشهر مولات الرياض ؛ نظرًا للخدمات التي يوفرها لكافة الزوار، والتي جعلته مركزًا تجاريًا متكاملًا، وقد توصلنا إلى أهم خدمات العثيم مول خريص على النحو التالي:

أجهزة الصراف الآلي: يوجد بالمول عدة أجهزة صراف آلي تابعة لعدد كبير من البنوك والمراكز التجارية، وبالتالي لا يضطر الزائر للخروج من المول خصيصًا لاستخدامها.

يوجد بالمول عدة أجهزة صراف آلي تابعة لعدد كبير من البنوك والمراكز التجارية، وبالتالي لا يضطر الزائر للخروج من المول خصيصًا لاستخدامها. مواقف السيارات: لا تحتاج أن تشعر بالحيرة حول اختيار المكان المناسب لترك سيارتك فيه، وذلك لأن العثيم مول خريص يحتوي على عدة مواقف للسيارات، ليوفر للزوار تجربة تسوق أفضل، على أنَّ الموقف بالخارج كبير ويسمح باستقبال أكثر من 1050 سيارة.

لا تحتاج أن تشعر بالحيرة حول اختيار المكان المناسب لترك سيارتك فيه، وذلك لأن العثيم مول خريص يحتوي على عدة مواقف للسيارات، ليوفر للزوار تجربة تسوق أفضل، على أنَّ الموقف بالخارج كبير ويسمح باستقبال أكثر من 1050 سيارة. كراسي متحركة: نظرًا لحرص المول على توفير الراحة لكل الزوار، فقد تم تخصيص كراسي متحركة بشكل مجاني.

نظرًا لحرص المول على توفير الراحة لكل الزوار، فقد تم تخصيص كراسي متحركة بشكل مجاني. الاستراحات: يوجد أماكن للاستراحة مخصصة للنساء، لكي لا تشعر المرأة بأنها مقيدة، لهذا تم تخصيص تلك الاستراحات للسيدات فقط.

يوجد أماكن للاستراحة مخصصة للنساء، لكي لا تشعر المرأة بأنها مقيدة، لهذا تم تخصيص تلك الاستراحات للسيدات فقط. غرف الأطفال: يوجد أماكن مخصصة لتغيير ملابس الأطفال.

يوجد أماكن مخصصة لتغيير ملابس الأطفال. مكاتب خدمة العملاء: متاحة على مدار 24 ساعة، وهي مخصصة لمُساعدة الزوار على حل كل المشاكل التي قد تواجههم خلال تجربة التسوق، إضافةً إلى تعريفهم بالمعلومات التفصيلية التي تتعلق بالمول، بتقديم شرح تفصيلي عن المول وأهم الخدمات التي يوفرها للزوار.

متاحة على مدار 24 ساعة، وهي مخصصة لمُساعدة الزوار على حل كل المشاكل التي قد تواجههم خلال تجربة التسوق، إضافةً إلى تعريفهم بالمعلومات التفصيلية التي تتعلق بالمول، بتقديم شرح تفصيلي عن المول وأهم الخدمات التي يوفرها للزوار. كاميرات مراقبة: لحرص العثيم مول خريص على توفير الأمن التام لكل الزوار، فقد تم تزويده بنظام مراقبة متطور، يعمل على مراقبة المركز التجاري بالكامل.

لحرص العثيم مول خريص على توفير الأمن التام لكل الزوار، فقد تم تزويده بنظام مراقبة متطور، يعمل على مراقبة المركز التجاري بالكامل. سوبر ماركت : يحتوي المول على سوبر ماركت أولاد العثيم، والذي يُوفر المستلزمات المنزلية.

: يحتوي المول على سوبر ماركت أولاد العثيم، والذي يُوفر المستلزمات المنزلية. صيدليات: تم تزويد المول بمرافق إضافية ليصبح واحدًا من أفخم مولات الرياض متكاملة الخدمات الطبية، حيث يحتوي على صيدلية كنوز، وصيدلية النهدي.

دليل محلات العثيم مول خريص

استطاع المول أن يضم محلات تجارية متنوعة شاملة، مما يجعله واحد من أهم المولات ليس في الرياض فحسب بل في المملكة بأكملها؛ ولهذا من خلال البحث الدقيق في المول، استطعنا أن نوفر لك دليل شامل بكافة محلات العثيم مول خريص على النحو التالي:

1- محلات ملابس العثيم مول خريص

يتميز مول العثيم عن غيره من المولات بأنه يضم علامات تجارية محلية وعالمية للملابس الرجالي والنسائي، فنجد أن هناك عدد كبير من المحلات المتخصصة في الملابس فقط، وفيما يلي أهم محلات ملابس العثيم مول خريص:

وضع الأوبرا.

نيتشي.

نور ميسان شمال البحر المتوسط.

النقطة المركزية.

النرجس البري.

نادي بولو بيفرلي هيلز.

مصمم حديث.

مبتهج.

مانجو.

ماكس ماكس.

ماتالان.

كيابي.

العيسائي.

علامة حمراء.

شركة اديداس.

زين.

دام فاشن – اكسبريس دام فاهيون.

حساب جيد.

جزيرة الكنز.

الجايا الزرقاء.

الجافل.

تيرانوفا.

توب تاتو.

براندو براندو.

نعومي.

لحية أبي.

علامة الاستجابة.

تحقيق، إنجاز.

أناقة shiactcom الخاص بك.

أربعون وثمانون 4.

اربعة و عشرون.

آر أند بي.

اتش اند ام.

OVS

JALS JALS

2- محلات العبايات في العثيم مول خريص

مول العثيم خريص لم يكتفي فقط بالتعاقد مع أفضل الماركات التجارية في الملابس، بل ويضم أيضًا كبرى المحلات المتخصصة في بيع العباءات النسائية، التي تجذب قاعدة كبيرة من العملاء، ولعلَّ من أهم محلات العبايات في العثيم مول خريص ما يلي:

رفاهية.

أزياء سوداء.

خط أسود.

لمسة من شكيل.

هو الموضة.

وشاح امرأة.

مجرة.

شايار.

3- محلات فساتين في العثيم مول خريص

الفساتين تندرج ضمن تفضيلات كل امرأة، ومن أبرز الملابس التي تسعى إلى اقتنائها، وبالتالي لم يتغافل القائمون على إدارة المول عن هذا الأمر، وقاموا بالتعاقد مع أشهر المحلات المتخصصة في بيع الفساتين النسائية، والمميز في كل محل من المحلات التي سيتم ذكرها، بأنهم يطرحون تشكيلة فساتين متنوعة ومختلفة من أفضل صيحات الموضة، وتعد هذه قائمة بأفضل محلات فساتين في العثيم مول خريص:

جانكويل.

رد تاغ.

أوبرا فاشن.

ار اند بي.

نتشي.

تيرانوفا.

تالي وايل.

4- محلات الساعات في العثيم مول خريص

تُعتبر الساعات من الكماليات التي تُكمل جمال أي إطلالة، كما أنها ذات مظهر جذاب ويتوافر منها الماركات العالمية الشهيرة التي تمتاز بالجودة والمتانة، وهو ما يوفره العثيم مول للنساء والرجال والأطفال على السواء، حيث يُمكن للزوار اختيار الساعة المُفضلة عبر التردد على أي من محلات الساعات في العثيم مول خريص والتي أتت على النحو التالي:

لوزان برن.

كارديال.

الفهد.

عملة سويسرية.

الحميضي وابن حاتم.

5- محلات الأطفال في العثيم مول خريص

بالتأكيد لم يتغافل المول عن الاهتمام بالأطفال، فقد استطاع توفير كافة احتياجاتهم من ملابس وأدوات ومُستلزمات خاصم بهم، ومن أبرز محلات الأطفال في العثيم مول خريص ما يلي:

طفل جديد.

رعاية الأم.

BOOHAT TEFL طفل الميزوثيرابي.

6- محلات الإكسسوارات في العثيم مول خريص

لا تعرف قيمة الإكسسوارات سوى المرأة، فلا يمكن أن تكتمل أناقتك دون إضافة قطعة فريدة من المجوهرات التي تساعدك على اكتمال طلتك التي لا مثيل لها؛ لذلك جمعنا أفضل محلات الإكسسوارات والمجوهرات في العثيم مول خريص على النحو التالي:

لين لين.

كلير.

كارينو.

بيت الأمراء للساعات والمجوهرات.

بريليانت سيموند.

أستاني.

اختيار المرأة.

SEADON SEADON.

7- محلات التجميل والعطور في العثيم مول خريص

هذا هو القسم المفضل لكل امرأة؛ لذلك تعاقد المول مع كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة في بيع أدوات التجميل والمكياج، وكذلك أشهر محلات تركيب وبيع العطور، فكما هو متعارف عن مدن المملكة وخاصة الرياض أنها تضم عدد كبير من محلات العطور الرجالي والنسائي، لذا نُقدم أبرز محلات التجميل والعطور في العثيم مول خريص على النحو التالي:

الوردة الأجنبية.

الوجوه.

نخبة العود.

مكياج مكياجي الخاص بي.

المسك الإماراتي.

متجر الجسم.

ماك.

الماجد عود.

قلعة الأمر.

غنيتي.

عطور الوليف.

العربية للعود.

عبد الصمد القرشي.

زهور الريف.

درع الدرعية.

الحمام والجسم.

إيف روشيه.

ألين.

أصغر علي.

أسرار الجمال.

8- محلات الأدوات المنزلية في العثيم مول خريص

لا تستطيع أي أسرة الاستغناء عن الأدوات المنزلية وبخاصة الأسرة السعودية، فإذا كنت تقوم بتجهيز منزل جديد أو تحتاج لشراء بعض الأدوات المنزلية، فالعثيم مول طريق خريص هو وجهتك الرئيسية لا محالة، فهو يضم مجموعة من أفخم محلات الأدوات المنزلية العثيم مول خريص:

ماتالان.

دايسو اليابان.

أورانج بيد آند باث.

USUP SO.

9- محلات الإلكترونيات في العثيم مول خريص

لم يخلو المول من المحلات التي توفر لك ما يتعلق بالإلكترونيات والتكنولوجيا، والمميز بتلك المحلات دون سواها أنها توفر لك كل الإلكترونيات حتى تلك التي تجد صعوبة في العثور عليها في المحلات الخارجية، ومن أبرز محلات الإلكترونيات في العثيم مول خريص ما يلي:

أرض الزعفران.

متجر دبي.

شاطئ البحر الأحمر.

10- محلات الأحذية والحقائب في العثيم مول خريص

بالتأكيد لا يمكنك إنهاء جولة التسوق دون شراء حذاء وحقيبة لتكتمل أناقتك، وكان لمول العثيم السبق في التعاقد مع أشهر العلامات التجارية المعروفة بجودتها وأسمها التجاري في بيع الأحذية والحقائب، وتأتي أبرز محلات الأحذية والحقائب في العثيم مول خريص على النحو التالي:

يسمح.

ميرلا ميرلا.

سكيتشرز.

الدكتور ماوخ د. مافش.

خطوات نواعم.

تانارا.

BYLSAN.

مطاعم العثيم مول خريص

لا تحتاج للخروج من المول لتناول الطعام بعد إنهاء جولة التسوق، فاستكمالًا لخدمات المول التي حرص على توفيرها للزوار، قد ضم زمرة من المطاعم العالمية والمحلية، لإتاحة خيارات طعام واسعة للزوار، وتأتي أهم مطاعم العثيم مول خريص على النحو التالي:

هرفي: إن كنت من عشاق البرجر والوجبات السريعة، فقد تم افتتاح فرع لمطعم هارفي داخل المول.

إن كنت من عشاق البرجر والوجبات السريعة، فقد تم افتتاح فرع لمطعم هارفي داخل المول. ماكدونالدز: هذا المطعم تابع لسلسلة من كبرى المطاعم العالمية المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة وبالتحديد البرجر بكل أنواعه.

هذا المطعم تابع لسلسلة من كبرى المطاعم العالمية المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة وبالتحديد البرجر بكل أنواعه. لوز وجوز: أشهر علامة تجارية في المملكة بأكملها، وتم افتتاح فرع جديد لهم في مول العثيم، فلديهم تشكيلة متنوعة من الحلويات، كما يوجد أماكن مخصصة لتناول الحلوى بالداخل، وكل أنواع المشروبات والمكسرات.

أشهر علامة تجارية في المملكة بأكملها، وتم افتتاح فرع جديد لهم في مول العثيم، فلديهم تشكيلة متنوعة من الحلويات، كما يوجد أماكن مخصصة لتناول الحلوى بالداخل، وكل أنواع المشروبات والمكسرات. لا كاسا باستا: متخصص في ساندويتشات الدجاج الاستربس والرانش وغيرها من أشكال الدجاج، ناهيك عن أطباق المعكرونة بمختلف أنواعها.

متخصص في ساندويتشات الدجاج الاستربس والرانش وغيرها من أشكال الدجاج، ناهيك عن أطباق المعكرونة بمختلف أنواعها. كون زون: مطعم متخصص في تقديم الوجبات السريعة والحلويات والأيس كريم وغيرها.

مطعم متخصص في تقديم الوجبات السريعة والحلويات والأيس كريم وغيرها. كودو: مطعم وجبات سريعة مناسب للأطفال والعوائل.

مطعم وجبات سريعة مناسب للأطفال والعوائل. كنتاكي: واحد من أشهر المطاعم في العالم، يوفر وجبات سريعة لمحبي الدجاج الكرسبي والبطاطس.

واحد من أشهر المطاعم في العالم، يوفر وجبات سريعة لمحبي الدجاج الكرسبي والبطاطس. كانتون: مطعم متخصص في تقديم الطعام الصيني، فهم يقدمون أنواع مختلفة من الأكلات اللذيذة بنكهات متنوعة.

مطعم متخصص في تقديم الطعام الصيني، فهم يقدمون أنواع مختلفة من الأكلات اللذيذة بنكهات متنوعة. علاء الدين: هو مطعم يتناسب مع عشاق الطعام الهندي؛ لأن كل المأكولات التي يوفرها مشتقة من المطبخ الهندي.

هو مطعم يتناسب مع عشاق الطعام الهندي؛ لأن كل المأكولات التي يوفرها مشتقة من المطبخ الهندي. شاورما ستور: لديهم أنواع وأحجام مختلفة من سندوتشات الشاورما، وكل سندوتش يتوفر معه صوصات وبطاطس ومشروب.

لديهم أنواع وأحجام مختلفة من سندوتشات الشاورما، وكل سندوتش يتوفر معه صوصات وبطاطس ومشروب. شاورما دنر: المذاق الألماني بمكوناته الطازجة بشرائح اللحم والصوصات، فلديهم طريقة فريدة في تقديم الدجاج واللحم بتتبيلة مميزة لن تجدها في مكان آخر.

المذاق الألماني بمكوناته الطازجة بشرائح اللحم والصوصات، فلديهم طريقة فريدة في تقديم الدجاج واللحم بتتبيلة مميزة لن تجدها في مكان آخر. بوبايز: مطعم وجبات سريعة، يتوافر فيه وجبات للعائلات والأفراد والأطفال ووجبات الكومبو.

مطعم وجبات سريعة، يتوافر فيه وجبات للعائلات والأفراد والأطفال ووجبات الكومبو. باستاليني: مطعم وجبات سريعة متخصصون في تقديم المأكولات الإيطالية.

باستا بيتزا: لديهم أنواع شتى من البيتزا والباستا، بمختلف الأحجام، مع إمكانية تحديد الإضافات التي تريد إضافتها.

لديهم أنواع شتى من البيتزا والباستا، بمختلف الأحجام، مع إمكانية تحديد الإضافات التي تريد إضافتها. أزال: يقدم وجبات طعام مناسبة للغداء مثل الروبيان والكبدة المقلقلة والصيادية وغيرها من أنواع الطعام العربي.

كافيهات العثيم مول خريص

بالتأكيد بعد الانتهاء من تناول وجبتك ستفضل تناول مشروبك المفضل أو تناول بعض الحلوى، وغنى عن البيان أتَّ المول يضم مجموعة من الكافيهات المثالية للجلوس وتناول الكثير من المشروبات بأنواعها، ومن أبرز كافيهات العثيم مول خريص ما يلي:

كرسبي كريم: هو مقهى أمريكي متخصص في تقديم أشهى أنواع الحلويات بمختلف أنواعها مثل الدوناتس وغيره، ويقدم أنواع عديدة من المشروبات.

هو مقهى أمريكي متخصص في تقديم أشهى أنواع الحلويات بمختلف أنواعها مثل الدوناتس وغيره، ويقدم أنواع عديدة من المشروبات. كافية بيني: إذا كنت من عشاق القهوة فلا يفوتك هذا الكافيه المتخصص في تقديم كل أنواع المشروبات الساخنة والباردة بجانب حلوى من اختيارك.

إذا كنت من عشاق القهوة فلا يفوتك هذا الكافيه المتخصص في تقديم كل أنواع المشروبات الساخنة والباردة بجانب حلوى من اختيارك. قهوة جدتي حصة: إن كنت من عشاق الأجواء التراثية، فهذا الكافيه ستشعر فيه أنك تتناول مشروبك في منزلك؛ نظرًا للأجواء المميزة والمريحة بالداخل.

إن كنت من عشاق الأجواء التراثية، فهذا الكافيه ستشعر فيه أنك تتناول مشروبك في منزلك؛ نظرًا للأجواء المميزة والمريحة بالداخل. سيناروما: لديهم أشكال كثيرة من الحلويات والعصائر.

لديهم أشكال كثيرة من الحلويات والعصائر. روتي مام: أكثر الكافيهات المميزة بهذا المول.

أكثر الكافيهات المميزة بهذا المول. ركن أنواع القهوة Coffee Corner: هذا المكان مصمم خصيصًا لعشاق القهوة، فبالرغم من أنه يقدم كل أنواع المشروبات الساخنة، ولكن لن تجد في روعة القهوة التي يقدمونها.

هذا المكان مصمم خصيصًا لعشاق القهوة، فبالرغم من أنه يقدم كل أنواع المشروبات الساخنة، ولكن لن تجد في روعة القهوة التي يقدمونها. د كيف: يقدم المشروبات بشتى أنواعها.

يقدم المشروبات بشتى أنواعها. بلوق كافية BLOG: يُمكنك الحصول على قسط من الراحة في هذا الكافيه الذي يوفر لك تشكيلة متنوعة من المشروبات والحلويات التي ننصحك بتجربتها.

سينما العثيم مول خريص

سينما إمباير واحدة من أفضل الخدمات التي يوفرها لك مول العثيم، لأنه تم تصميمها بأحدث التقنيات المتطورة مثل تقنية الواقع الافتراضي وأنواع السينما التفاعلية، ناهيك عن مساحتها الكبيرة التي تسمح باستقبال أكثر من ألف فرد في القاعة الواحدة، والهدف الأساسي الذي تسعى لتطبيقه هو توفير تجربة مشاهدة ممتعة وشاملة، لذلك تم تزويد السينما ببعض المحلات المتخصصة في بيع الحلوى والمشروبات، ويوجد مرافق أخرى مثل الحمامات المنفصلة عن حمامات المول، كما يوجد اهتمام خاص بنظافة القاعات من الداخل، والمميز بالمول أن المقاعد مريحة وشاشات العرض تأتي بأحجام كبيرة، على أنها تتيح أكثر من نوع تذكرة بأسعار ودرجات مختلفة، لا عليك سوى التوجه إلى القسم المخصص للسينما ثم اختيار الدرجة التي ترغب في حجزها وتحديد عدد الأفراد وشراء التذاكر وبعض المأكولات الجاهزة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة.

ألعاب العثيم مول خريص

"سفوري لاند" هي أكبر مدينة ترفيهية ليس في المول فحسب بل في الرياض بُرمتها، فإذا كُنت تفضل زيارة أماكن حلوة في الرياض فملاهي العثيم طريق خريص هي الوجهة المثالية إن كنت تنوي قضاء يوم مميز بمغامرة مثيرة فريدة من نوعها، فهذه الملاهي تمكنت بالفعل من التفوق على كل الأماكن الترفيهية التي بالمدينة، لأنها مناسبة للصغار والكبار؛ لذلك نلاحظ أنها تشهد إقبال ضخم من الجمهور سواء من داخل المملكة أو خارجها، فكل لعبة لها متعة خاصة وتتيح لك تجربة فريدة من المرح والسعادة، فهي تضم ألعاب جماعية كبيرة مناسبة للعوائل والأصدقاء، وتوفر كل ما يحلم به الأطفال من ألعاب مثل التسلق والمراجيح والقفز والألعاب الكهربائية، فيوجد ألعاب آمنة للأطفال من سن 1 إلى سن 6 سنوات، هذا بجانب الألعاب المائية وألعاب الفيديو لقضاء أوقات مسلية معًا، كل هذا لن تجده سوى في ملاهي "سفوري لاند" التي تتيح كل سبل الترفيهية.

موقع العثيم مول خريص

يقع العثيم مول خريص في تقاطع شارع الصحابي الجليل حسن بن ثابت بالتقاطع مع خريص وبالتحديد في طريق خريص الفرعي، النسيم الشرقي بالرياض، وهو واحد من أشهر مولات شرق الرياض وأكبرها مساحة، وبإمكانك الوصول إلى المول بسهولة عبر خرائط جوجل من هنـا.

مواعيد عمل العثيم مول خريص

المول يفتح أبوابه للزوار من الأحد إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بينما يوم الخميس يفتح أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحًا، وأيام الجمعة والسبت يبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة الواحدة منتصف الليل، ويُمكنك التواصل مع إدارة المول للتعرف على مواعيد عمل المرافق الداخلية مثل الملاهي وغيرها.

رقم التواصل : 966920008331+

: 966920008331+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

ختامًا نكون قد زودناك بكافة التفاصيل التي تتعلق بالعثيم مول خريص، بالنظر إلى أهم المحلات التي يضمها المول أو تفاصيل الموقع وكيفية الوصول إليه، فإذا كنت من زوار المدينة بالتأكيد ستجد كل ما تحتاجه بهذا المول، وإن كنت من سُكانها حتمًا سيكون هذا المول وجهتك الرئيسية القادمة.