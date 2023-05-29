جواهر مول طرابزون: المحلات والخدمات

تشتهر تركيا في جميع أنحائها بأسواقها المتنوعة التي توفر كافة المنتجات والخدمات المطلوبة من قِبَل الزوار، ومن أشهر مراكز التسوق في تركيا بشكل عام، وفي طرابزون بشكل خاص، هو جواهر مول طرابزون المُشيّد منذ عام 2009، والذي يشمل عدد كبير من أقسام المحلات التجارية لأشهر الماركات المحلية والعالمية الأكثر طلبًا في تركيا وخارجها، وأكثر ما يميز المول الأسعار المنخفضة والخصومات العالية التي يوفرها وقد تصل إلى 75%، بل وأكثر في المواسم، مما يضمن لك تجربة تسوق رائعة، سواء في السعر، أو الخدمات المتوفرة، والمنتجات المتاحة، كما الاستمتاع بالوقت أيضًا مع أطفالك او أصدقائك.

خريطة جواهر مول طرابزون

يُمكن اعتبار مول جواهر طرابزون من المولات الكبيرة نسيبًا، فلا تُحسب مساحته على أنها من المساحات الشاسعة جدًا، فهو مكون من 3 أدوار، يمكنك في الدور الأرضي والأول أن تتجول داخل المحلات التجارية لمختلف المنتجات، سواء للملابس الرجالية والنسائية، الأحذية، الحقائب، الإكسسوارات، الهدايا التذكارية وغير ذلك مما قد تحتاج إليه من منتجات تسوق مختلقة أو مواد غذائية.

أما في الدور العلوي فيمكنك الاستمتاع بوجبة طعام رائعة، أو مشروب رائع في إحدى المطاعم والكافيهات المتوفر، وهي حوالي 4 مطاعم ومقهي، لكن أيضًا يمكنك في الشارع المقابل للمول أن تجد أفخم أنواع المطاعم المتعددة والتي يمكنك اختبار الأفضل بينها بالنسبة لك، كما يمكن في الطابق العلوي أيضًا أن يمرح الأطفال في منطقة الألعاب المتوفرة، كما يمكنك عدم تفويت صلاتك، حيث يتوفر مصلى الرجال والنساء.

موقع جواهر مول في طرابزون

يُعد مول جواهر اوت لت طرابزون واحدًا من أشهر مولات طرابزون الجديرة بالاهتمام نظرًا لما يوفره من مرافق عامة، خدمات ومنتجات، ولا شك أنه يمكن الوصول إليه بسهولة، حيث يقع في موقع مميز لا يسبب أي اختلاط، فيقبع مقابل فندق النوفتيل، وبالقرب من موقف حافلات 61250 يومرا، وعلى مسافة 10 دقائق من مطار طرابزون، ويتحدد العنوان بالتفصيل في، الجمهورية، الطريق السريع للولاية 19.61290، حي كاشيستو يومرا، طرابزون.

الخدمات الموجودة في جواهر مول طرابزون

تضم طرابزون العديد من المرافق الاجتماعية والترفيهية التي تجذب الزوار، ولا شك أن مول جواهر أوت لت طرابزون مندرج بأعلى القائمة بين المرافق الأخرى، مما يجعله أيضًا من أفضل أماكن سياحية في مدينة طرابزون فيعتبر من مراكز التسوق التجارية والترفيهية الواسعة لاحتوائة على باقة متنوعة من الماركات التجارية في الملابس، الحقائب والأحذية، الإكسسوارات، أدوات الزينة والماكياج، فضلًا عن الدور علوي المخصص للمطاعم، كما تطرقنا آنفًا.

كما من أهم الخدمات المتوفرة في جواهر اوتلت طرابزون، مواقف سيارات، صيدلية، مدخل واسع صالح للكراسي المتحركة، وموقف سيارات خاص بها، كاميرات المراقبة في كل الزوايا، نظافة كافة الأرجاء والحمامات، بجانب الاهتمام بالمصلى، منطقة الأطفال آمنة ومن الألعاب المتوفرة سيارات سباق للكبار بحلبة خاصة بها بالدور الثالث، توافر وجبات سريعة وأخرى شعبية، وسوبر ماركت بأسعار مناسبة.

مواعيد عمل جواهر مول طرابزون

يشرع أبوابه في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وحتى 10:00 مساءً طوال أيام الأسبوع.

دليل محلات جواهر مول طرابزون

يُعدّ جواهر اوتليت طرابزون صغير نسبيًا مقارنة ببعض المولات الأخرى، لكن هذا لا ينفي احتوائه على العديد من المنتجات المتداولة في مختلف المجالات، فلا شك أنك ستجد ما يلائم ذوقك من الماركات الموجودة في مول جواهر طرابزون، وبإمكانك التعرف على ما ستجده هناك خلال السطور التالية:

1- محلات الملابس في جواهر مول طرابزون

يزخر الجوهرة مول طرابزون بأكثر من محل من أرقى ماركات الملابس الأكثر طلبًا، وبأنسب الأسعار، كما منها ما هو لجميع فئات الأعمار:

متجر LC Waikiki: هو واحدًا من أفضل محلات وماركات الملابس لكافة الأعمار، ويقدم أجود أنواع الأقمشة في الملابس وأفخمها، ويمكن التسوق بأريحية والانتقاء من داخل المتجر، وبه خدمة توصيل أيضًا، والأسعار ليست مرتفعة جدًا.

هو واحدًا من أفضل محلات وماركات الملابس لكافة الأعمار، ويقدم أجود أنواع الأقمشة في الملابس وأفخمها، ويمكن التسوق بأريحية والانتقاء من داخل المتجر، وبه خدمة توصيل أيضًا، والأسعار ليست مرتفعة جدًا. متجر Koton: من أفضل المتاجر داخل مجمع جواهر في طرابزون فيتوفر لديه أجمل التصاميم والألوان، وأسعاره في مقدور الجميع.

من أفضل المتاجر داخل مجمع جواهر في طرابزون فيتوفر لديه أجمل التصاميم والألوان، وأسعاره في مقدور الجميع. متجر Mavi: من الماركات الرائعة المتوفرة، كما إن طاقم العمل ودود ويهتم جيدًا بالزائرين، لكن الأسعار مرتفعة بعض الشيء بسبب الجودة الممتازة.

من الماركات الرائعة المتوفرة، كما إن طاقم العمل ودود ويهتم جيدًا بالزائرين، لكن الأسعار مرتفعة بعض الشيء بسبب الجودة الممتازة. متجر Penti: هو المتجر الذي يحصل على أعلى التقييمات داخل جواهر مول في طرابزون، متخصص في الملابس النسائية، وأسعاره متفاوتة، كما يوفر خصومات عالية جدًا.

هو المتجر الذي يحصل على أعلى التقييمات داخل جواهر مول في طرابزون، متخصص في الملابس النسائية، وأسعاره متفاوتة، كما يوفر خصومات عالية جدًا. متجر Karaca: هو من أهم متاجر الملابس داخل المول، يوفر أجود أنواع الخامات وأرقاها، كما أن الأسعار مقبولة بشكل كبير.

هو من أهم متاجر الملابس داخل المول، يوفر أجود أنواع الخامات وأرقاها، كما أن الأسعار مقبولة بشكل كبير. متجرBatik: يوفر كافة أنواع الملابس المناسبة للرجال والنساء، ويغلب على معظمها الطابع المريح والكاجوال.

يوفر كافة أنواع الملابس المناسبة للرجال والنساء، ويغلب على معظمها الطابع المريح والكاجوال. متجر Çetinkaya: يعرض الملابس لكاف الفئات العمرية، للرجال والنساء والأطفال، كما الكاجوال والرسمي أيضًا، إلا أن الزوار قد أشتكوا من طاقم العمل.

يعرض الملابس لكاف الفئات العمرية، للرجال والنساء والأطفال، كما الكاجوال والرسمي أيضًا، إلا أن الزوار قد أشتكوا من طاقم العمل. متجر كلاسيكيات Altınyıldız / Beymen Business: إحدى متاجر الملابس الرجالية التي توفر الملابس الرسمية، لكن طاقم العمل غير متعاون إلى حدٍ ما.

إحدى متاجر الملابس الرجالية التي توفر الملابس الرسمية، لكن طاقم العمل غير متعاون إلى حدٍ ما. متجر Tuğba: خاص بالملابس النسائية، حيث يوفر أرقى الملابس للمحجبات، وبأفضل الخامات، كما الألوان المناسبة حسب صيحات الموضة.

2- محلات الأحذية في جواهر مول طرابزون

يوفر مول جواهر في طرابزون كافة المستلزمات التي قد يبحث عنها الزائرين، ومنها محلات الأحذية، وهو متجر واحد:

متجر arow: هو من أفضل محال الأحذية والحقائب، حيث يوفر كافة الأنواع، منها المريحة، ومنها ذات الكعب العالي، وكوليكشن خاص ومناسب لكل موسم.

3- محلات المنزل والمطبخ في جواهر مول طرابزون

من أهم محلات جواهر مول طرابزون هي متاجر السلع المنزلية، فيتوفر 3 متاجر، تتمثل فيما يلي:

متجر Güntaş: يحتوي على أغلب المستلزمات المتنوعة في المنزل خاصة للمطبخ والحمام، والأسعار فيه مناسبة جدًا.

يحتوي على أغلب المستلزمات المتنوعة في المنزل خاصة للمطبخ والحمام، والأسعار فيه مناسبة جدًا. English Home: البضاعة فيه متنوعة وكثير، كما أن العمال تعاملهم ودود للغاية، والأسعار مناسبة جدًا لمختلف الفئات.

البضاعة فيه متنوعة وكثير، كما أن العمال تعاملهم ودود للغاية، والأسعار مناسبة جدًا لمختلف الفئات. زجاجيات Vedia Textile: يوفر مختلف المنتجات الزجاجية الرائعة التي يمكنك اقتنائها لبيتك، أو شراء هدية منه، لكن الأسعار به عالية نظرًا لجودة الخامات.

4- محلات الصحة والجمال في جواهر مول طرابزون

إذا كنت ترغبين في تجديد مستحضرات التجميل لديك، أو اقتناء أشياء جديدة رائعة، فلا شك إنك ستجدين الأنسب لك وما يجذب ذوقك في متاجر الصحة والجمال والعطور بمجمع جواهر طرابزون:

متجر بارجيليو للعطور: تجد لديه أجود أنواع العطور المميزة، وقد تم افتتاحه خلال وقت قريب داخل المول، إلا إنه نال على إعجاب الزوار بشكل كبير وحظى على أعلى التقييمات.

تجد لديه أجود أنواع العطور المميزة، وقد تم افتتاحه خلال وقت قريب داخل المول، إلا إنه نال على إعجاب الزوار بشكل كبير وحظى على أعلى التقييمات. متجر Watsons: من أروع محال مستحضرات التجميل، حيث يتوفر فيه كافة مستلزمات العناية سواء بالبشرة، الشعر، الجسم، ومختلف البراندات العالمية.

5- محلات الإلكترونيات في جواهر مول طرابزون

إن من أقسام المتاجر المتوفرة داخل جواهر اوتلت طرابزون هي قسم الإلكترونيات، وتتمثل في:

متجر Media Markt: من أكبر المتاجر التي توفر مختلف الأجهزة الإلكترونية، والتي لها العديد من الفروع في أكثر من بلد، إلا إن هذا الفرع باهظ بعض الشيء.

دليل مطاعم جواهر مول طرابزون

إن من أهم ما يميز الدور العلوي الذي يحتوي على المطاعم في مجمع جواهر طرابزون، الإطلالة المميزة على البحر الأسود، مما يجعلك تنعم بتجربة هادئة أثناء الطعام ومريحة للأعصاب، كما إنها تتسم بالتنوع رغم عدم تعددها الكبير جدًا، إلا إنك حتمًا ستجد ذوقك الخاص في إحدى المطاعم المتوفرة، وهي:

مطعم Cigkoftem: هو من أجمل المطاعم التي تطهو ألذ الوجبات التركية، والسعر رائع مقارنة بالجودة المثالية التي تُقدم بها الوجبات، كما إن العمالة أكثر من ودودة وسخية للغاية.

هو من أجمل المطاعم التي تطهو ألذ الوجبات التركية، والسعر رائع مقارنة بالجودة المثالية التي تُقدم بها الوجبات، كما إن العمالة أكثر من ودودة وسخية للغاية. Burger King: يقدم أشهى الوجبات السريعة لأطباق البرغر المشوية، بجانب البطاطا المقلية والمشروبات المخفوقة. يمكن الأكل داخل المكان، وطلب أصناف متنوعة غير البرغر، أو شرب القهوة.

يقدم أشهى الوجبات السريعة لأطباق البرغر المشوية، بجانب البطاطا المقلية والمشروبات المخفوقة. يمكن الأكل داخل المكان، وطلب أصناف متنوعة غير البرغر، أو شرب القهوة. مطعم Dönerika: هو من المطاعم الرائعة التي توفر أفضل الوجبات الشعبية، خاصة الشاورما، والسعر مناسب، وملائم للجودة.

هو من المطاعم الرائعة التي توفر أفضل الوجبات الشعبية، خاصة الشاورما، والسعر مناسب، وملائم للجودة. Cevahir Kahve: من المقاهي المتوفرة داخل جواهر مول طرابزون بموقع جيد ويقدم قهوة رائعة ومهلبية أروع وقطع الحلقوم الصغيرة، كما يضم بلكونة خارجية في الهواء الطلق.

فندق قريب من جواهر مول طرابزون

نظرًا إلى موقع طرابزون جواهر آوتليت القريب جدًا من المطار، فلا شك أن المنطقة بها عدد كبير من الفنادق، من أبرزها:

فندق نوفوتيل: يقع في موقع متميز بالقرب من معالم طرابزون السياحية وأشهر المطاعم، ويوفر خدمات متنوعة، منها الواي فاي في جميع الغرف، موقف سيارات مجاني، مركز رياضي، ساونا، وحوض استحمام ساخن، ويمكن الحجز والاطلاع على مزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي.

في الختام، فقد عرضنا كافة الخدمات والمرافق التي يحتويها جواهر مول طرابزون، التي يمكنك الاستمتاع بها من خلال التسوق وشراء مختلف المستلزمات التجارية بأنواعها، كما يوجد به أماكن الترفيه على الأطفال وتناول وجبة الفطور او الغداء او العشاء حسب وقت الذهاب، والاستمتاع بإطلالة رائعة على البحر الأسود.