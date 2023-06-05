أفضل 5 أنشطة في حديقة يافوز اوزجان انطاليا

واحدة من أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك قصدها لقضاء أمتع الأوقات بصحبة الأهل أو الأصدقاء هي حديقة يافوز اوزجان انطاليا، فإذا كُنّت تبحث عن أجواء هادئة لتنعم بقسط من الراحة وتتخلص من ضغوطات العمل وصخب الحياه اليومية، أو كنت ترغب في رؤية الطبيعة الخلابة التي تنقي الذهن وتمد الجسم بالطاقة الإيجابية للتمكن من مزاولة الأعمال اليومية مرة أخرى بإنتاجية وكفاءة أفضل من ذي قبل؛ فأنت بالمكان الصحيح، يمكنك الآن أن تحقق ما ترجوه عبر زيارتك لتلك الأسطورة السياحية التي يأتي إليها الافراد من مختلف بلدان العالم لمزاولة العديد من الأنشطة، ذلك المكان الواقع بمنطقة مراد باشا، أحد الأماكن ذو الطابع التاريخي المتميز، لا تجعل تلك التجربة المثالية تفوتك ودعنا نسرد أمامك الآن باقة من أفضل الأنشطة الممتعة التي يمكن مزاولتها في حديقة يافوز اوزجان في انطاليا.

الأنشطة الترفيهية في حديقة يافوز اوزجان انطاليا

إذا لم يتسنى لك من ذي قبل رؤية الطبيعة الخلابة بمختلف معالمها الدقيقة وكنت تود الاستمتاع برؤية البيئة المليئة بالنباتات والزهور والشلالات، فستقدم لك حديقة يافوز اوزجان في انطاليا هذا الأمر؛ حيث يمكنك أن تنعم بقضاء أوقات لا تنسى في أحضان الطبيعة الخلابة، الشمس تعلو رأسك والجبال الشاهقة على يمينك ويسارك، والبحر بمرمى عينيك، هل لازلت تنتظر! اغتنم الفرصة الآن، إليك ما يمكنك ممارسته من أنشطة:

1- رؤية الطبيعة

عادةً ما نجد العديد من علماء الجيولوجيا أو أولئك المهتمين بعلوم الطبيعة تقودهم أرجلهم نحو الأماكن التي تندثر بها طبيعة خلابة مختلفة عن غيرها، ومن ثم إن كنت مهتماً باستكشاف الطبيعة، يمكنك أن تحظى بجولة مثالية في حديقة يافوز اوزجان بأنطاليا لتنعم في الأخير برؤية تدفق الشلالات من القمة لترسو بأحد البحيرات الصغيرة التي تحيط بها النباتات الخضراء من جميع الجهات، كما يتوفر بالحديقة مكان خاص بالأطفال للعب واللهو وهذا ما يميزها عن أي مكان آخر.

2- السباحة

هل أنت من عُشّاق ممارسة رياضة السباحة ؟ هل ترغب في قضاء أمتع الأوقات في المياه الصافية التي تسطع أشعة الشمس بمركزها؟ يمكنك أن تحظى بوقت مثالي في المكان مع رؤية الجزر المحيطة به مع التقاط أروع الصور التذكارية التي لا تنسى، وفي حال إن كنت تبحث عن مكان مثالي لقضاء Honeymoon فستجد أن المكان يحيط به العديد من الفنادق يمكنك أن تقصد أي منها للإقامة بها ومن ثم الاستمتاع بتلك الأجواء الهادئة بعيداً عن الصخب.

3- الجري

عند البحث عن الأماكن المثالية لممارسة رياضة الجري بين الأجواء الطبيعية الرائعة والنباتات الخضراء والورود، فلن تجد أفضل من حديقة يافوز اوزجان انطاليا التي تعتبر من أهم المعالم السياحية في انطاليا المزودة بالعديد من ممرات الممشى التي تمنحك تجربة فريدة من نوعها لرؤية الطبيعة الخلابة؛ حيث سيضفي عليك المكان سحراً خاصاً جراء هذا المناخ المعتدل وأشعة الشمس ذو البريق الخاص التي تنعكس ظلالها بالممرات، لا داعي لتفويت تلك التجربة حيث الهواء المنعش المفعم برائحة خاصة مستقطبة من النباتات النادرة المحيطة بالمكان.

4- التقاط الصور التذكارية

تعد حديقة يافوز اوزجان انطاليا من أشهر حدائق في انطاليا تركيا يقصدها الزوار من مختلف بلدان العالم ليس فقط لرؤية تلك الطبيعة الساحرة ولكن هناك من لديهم هوس شديد بالتصوير؛ فهناك أكثر من مكان بالحديقة يمكنك استغلاله لالتقاط صور مدهشة، تلك الممرات التي تتوسط المكان التي تمنحك صورة تذكارية مميزة ليكون البحر خلفية مميزة لك، بالإضافة إلى الشلالات الرائعة التي يمكنك التقاط الصور بجانبها وكذلك المراكب الشراعية الموجودة بالبحر التي يمكنك أن تستغل أي منها إما لأخذ جولة سياحية رائعة أو لالتقاط صورة لا تنسى.

5- ركوب المراكب

يوجد مراكب شراعية في انتظارك لتأخذ جولة ممتعة وفريدة في البحر مع من تحب أو مع أي من أفراد الأسرة، قد يصعب عليك حينها أن يصل نظرك لنهاية البحر، ستنعم برؤية الصخور التي تحيط بك من جميع الجهات، وفي حال إن كنت من عشاق رؤية غروب الشمس، فستحظى برؤية أحد المشاهد التي لن تلقاها في أي مكان آخر، يمكنك أيضًا من خلال تلك الجولة أن ترى الطابع المعماري للمكان من تلك الأبنية الشاهقة والفنادق والمطاعم والمقاهي والكافيهات التي تقع على جوانب البحر.

مطاعم حديقة يافوز اوزجان انطاليا

في حال إن رغبت في تناول مختلف أنواع الأطعمة في حديقة يافوز اوزجان انطاليا، يمكنك أن تحظى بمذاق مميز للمشاوي والكفتة واللحم المشوي والسلطات عبر التوجه لمطعم Fikret DEDE Lara، ولمنح لنفسك تلك التجربة الفريدة لتناول طبق شهي مميز من الكباب والكفتة على الفحم وأنواع عدة من اللحوم المطهوة بطريقة خاصة، فعليك بزيارة لمطعم Sultanyar Kebap، وإذا كنت من هواة تناول المحاشي وتلك الأطباق الخاصة من الكبسة ولحم الغنم الرائع وأنواع الأرز الشهية، فلا تفوت فرصة زيارة مطعم Filistin Restoram؛ حيث يقدم إليك باقة استثنائية من الأطعمة الشرقية.

مواعيد عمل وأسعار حديقة يافوز اوزجان انطاليا

فيما يخص مواعيد العمل، فتجد أنه يمكنك قصدها بأي يوم من أيام الأسبوع من الساعة الثامنة كل صباح حتى العاشرة مساءً بخلاف يوم الاحد فهو يوم العطلة الأسبوعية.

فيما يخص أسعار تذاكر الدخول للحديقة، فنشير بأنه لا يوجد رسوم لدخول الحديقة فهي تعد من ضمن الحدائق المجانية تمامًا التي تتيح الفرصة لزوار المدينة للاستمتاع بالهواء الطلق والأجواء الطبيعية دون تكبّد أموال طائلة.

عنوان حديقة يافوز اوزجان انطاليا

تقع الحديقة في هذا العنوان: Bahçelievler, Deniz, Konyaaltı Cd. No:1, 07050 Muratpaşa/Antalya, تركيا، ويمكنك التوجه إلى موقع حديقة يافوز اوزجان انطاليا عبر خرائط جوجل "اضغط هنا".

وكما أوضحنا إليك أنها واقعة بمنطقة مراد باشا بوسط المدينة، وأهم ما يميزها أنه يحيط بها أكثر من مزار سياحي أشهرهم أكواريوم انطاليا الذي يبعد عنها مسافة تقدر بنحو 4,27 كم، بالإضافة إلى قربها من كاراليجلو بارك انطاليا التي تبعد عنها مسافة تقدر بنحو 2,18 كيلومتر.

إلى هنا عزيزي القارئ، نكون قد طرحنا أمامك باقة مفصلة من المعلومات عن حديقة يافوز اوزجان انطاليا التي يمكنك التوجه إليها للاستمتاع بأجواء ترفيهية مميزة، ليس هذا فحسب؛ فستمنحك الحديقة فرصة القيام بالعديد من الأنشطة المذهلة، كما أوضحنا أمامك المطاعم القريبة منها التي يمكنك زيارتها بينما تستمتع برؤية التراث التاريخي للمكان.