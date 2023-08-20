أفضل 8 من كافيهات شرق الرياض ننصحك بتجربتها مع العناوين

يبحث الكثير من الأفراد عن الكافيهات التي تساعدهم على قضاء وقت ممتع به كل الخدمات، لذا تجد أن عمليات البحث تزداد لإيجاد أفضل كافيهات شرق الرياض لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء وصحبة الأطفال لكون مدينة الرياض عامرة بكل أماكن الترفيه المميزة والفخمة التي تتمتع بالخصوصية للأشخاص الذين تريد الاستمتاع بالوقت معهم دون ملل، بأسعار مناسبة للجميع لذا من خلال هذا المقال سوف نستعرض أفضل الكافيهات الموجودة في منطقة شرق الرياض، بالإضافة إلى معرفة كل المعلومات المتعلقة بكل مكان على حدة بالتفصيل.

أفضل كافيهات شرق الرياض

استطاعت منطقة شرق الرياض أن تكون واحدة من أهم الأماكن في مدينة الرياض التي يوجد بها أفضل كافيهات متميزة حصلت على تقييم عالي من كل الزائرين حيث يمكنك الاستمتاع بجو هادئ مع توفير كل الخدمات والأعمال دون الشعور بالملل، ويمكنك الحصول على كل هذا من خلال أفضل كافيهات شرق الرياض فمنها الفخم والراقي ومنها البسيط، حيث ساعد ذلك في زيادة زوار المملكة السعودية والأشخاص المقيمين في هذه الأماكن للاستمتاع بأوقاتهم، لذا سوف نوفر عليكم عملية البحث بتقديم أرقى كافيهات في شرق الرياض لسهولة الوصول إليها وهي:

1- كافيه سراييفو

إذا كنت تريد الاستمتاع بوقتك مع العائلة في مقهى مريح لن تجد أفضل من كافيه سراييفو يتميز فهو مشهور بجلساته المريحة وهي عبارة عن كنب بحواجز ساترة لكل العائلات، وهناك جلسات خاصة للتدخين وهذا بناءً على آراء الزوار الذين قاموا بزيارة المكان.

وهناك أصناف لذيذة وحلويات شرقية ومشروبات ساخنة وباردة بكل أنواعها، والقهوة السعودية الأصيلة والخدمة المتميزة، كما يتميز بالطابع السعودي في الديكورات وطريقة التقديم والمفروشات.

معلومات عن كافيه سراييفو

عنوان الكافيه: القدس، الرياض.

رقم الهاتف: 966112804020+

مواعيد العمل: يبدأ من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 صباحا، يوم الجمعة من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 1:00 صباحا.

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2- دلة كافيه

إذا كنت تبحث عن أفخم كافيهات العثيم مول الرياض لن تجد أفضل من دلة كافيه حيث يقوم بإدارته مجموعة من الشباب المحترفين من الكوادر السعودية ذات الأسلوب المهذب الراقي، حيث حرص فريق العمل على تشغيل الموسيقى الهادئة والمكان أمن للأطفال ومخصص للعائلات والأفراد، ويقدم الكافيه أشهى المشروبات من القهوة والمشروبات الساخنة بكل أنواعها والحلويات أسعارها مناسبة لكل الفئات.

معلومات عن دلة كافيه

عنوان الكافية : الطريق الدائري الشرقي الفرعي، الربوة الرياض.

مواعيد العمل : يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 11:45 مساءا.

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3- كافيه شكسبير أند كو الرياض

مدينة الرياض مدينة حافلة بالعديد من الأماكن الراقية والمفضلة لدى الكثيرون والتي تتناسب مع كل فئات المجتمع والأذواق المختلفة، حيث يمكنك زيارة كافيه شكسبير أند كو مع كل أفراد العائلة لتناول أفضل المشروبات اللذيذة، كما يمكن تقديم أشهى الحلويات الخليجية مع تقديم كل أنواع القهوة.

كما يحرص الكافية على تقديم الخدمة بشكل مميز يجذب كل الزائرين والاستمتاع بالوقت مع الأهل والأصدقاء والأطفال والتجمعات المناسبة لكل الأسر.

معلومات عن كافيه شكسبير أند كو

عنوان الكافية: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز الرياض.

رقم التليفون: 97317443360+

مواعيد العمل : يبدأ العمل من الساعة 11:30 صباحا حتى 11:30 مساء

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4- كافيه سلالات القهوة شرق الرياض

كافيه سلالات القهوة واحد من أهم قهاوي شرق الرياض والتي تتميز بالأناقة في ديكورات المكان وجلسات داخلية مناسبة للأفراد والعائلات مع تقديم كل أنواع المشروبات الساخنة والباردة، إضافة إلى شهرته في عمل القهوة المقطرة وقهوة النيتروجين وميبل لاتيه، ويحرص دائما على تقديم أشهى أطباق الحلويات مثل السوكسي والمل فوي مع المخبوزات مثل الكرواسون.

معلومات عن كافيه سلالات القهوة

عنوان الكافية : طريق مكة المكرمة الفرعي في بناية نجم القريص مدينة الرياض.

أوقات العمل : يعمل الكافية طوال أيام الأسبوع من الساعة 7:00 صباحا وحتى 11:00 مساءا عدا يوم الجمعة يفتح من الساعة 1:00 مساء.

رقم الهاتف: 966564400407+

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5- كافيه كاريل للقهوة المختصة بالرياض

إذا كنت تبحث عن التميز وعن افضل كوفي في شرق الرياض لن تجد أفضل من كافيه كاريل للقهوة المختصة حيث يتميز المكان بصغر حجمه بالرغم من ديكوراته الرائعة والجودة في التعامل مع كل الزوار؛ حيث أجمع الكثير من الزائرين على أنه من أفضل الأماكن التي تقدم خدمات قهوة بمذاق جيد، إضافة إلى تقديم الكابتشينو بالطعم المضبوط، لذا ينضم إلى قائمة أفضل الأماكن المفضلة لدى الكثيرين.

معلومات عن كافيه كاريل القهوة المختصة

عنوان الكافية: الزبير ابن العوام، الروابي، مدينة الرياض.

رقم الكافيه: 966595169180+

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6- كافيه مكث شرق الرياض

عند البحث عن أفضل كوفي شرق الرياض نجد أن كثيرا من العملاء ينصحون بتجربة كافيه مكث لأنه من ضمن أفضل الكافيهات التي تتميز بالهدوء والتعامل والأسلوب الراقي، كما أنهم يفضلون القهوة الفاخرة ذات المذاق المميز والتي حازت على استحسان الكثير من العملاء، مع تقديم أشهى المشروبات الأخرى بالحليب، ويمكنك اختيار نوع البن المناسب لك فهم يوفرون البن الأثيوبي والبرازيلي، كما يقدمون خصومات كبيرة على المشروبات في المناسبات.

معلومات عن كافيه مكث

عنوان الكافية : عبد الرحمن ابن عزاز، غرناطة، الرياض.

مواعيد العمل: يبدأ العمل من الساعة 3:00 مساء حتى الساعة 12:00 صباحا طوال أيام الأسبوع.

رقم الهاتف: 966581341931+

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7- كافيه كاتانيا شرق الرياض

يعد كافيه كاتانيا أفضل الكافيهات شرق الرياض المعروف عنها بالأناقة والرقي حيث نال شهرة كبيرة في أنحاء الرياض وذلك لاختيار الكثير من الأشخاص له لموقعه المناسب والمعاملة الطيبة مع كل الزبائن والنظافة والنظام، مع توفير منطقة لجلوس الأطفال والأسر والعائلات بتصميم رائع وديكورات وكنب وكراسي مريحة.

ويقدم الكافيه خيارات متعددة للقهوة بأنواعها المختلفة لتوفير كل أنواع البن، إضافة إلى ذلك توفير خيارات مشروبات باردة بأنواع مختلفة من المخبوزات الشهية وأسعاره المتميزة بالرغم من خدماته المتنوعة.

معلومات عن كافيه كاتانيا

عنوان الكافية: شارع عبد الله بن عباس، الروابي، الرياض.

مواعيد العمل: يبدأ العمل من الساعة 7:00 صباحا حتى 10:00 مساء ثم تليه الفترة من الساعة 1:00 مساء حتى 12:00 صباحا.

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8- كافيه ذوب شرق الرياض

أصبح كافيه ذوب واحد من أهم كافيهات الرياض التي استطاعت أن تثبت جدارتها في هذا المجال وأصبح من أهم الأماكن الجميلة التي تتميز باتساع المكان والجلسات الحلوة والمريحة، والجدران الأنيقة المرسوم عليها نقوشات رائعة فيمكنك أن تجتمع بكل أصدقائك أو أقربائك في هذا المكان للحصول على خدمات متميزة ومشروبات رائعة.

كما اهتم الكافية بتوفير قسم خاص للسيدات يوجد به ثلاث جلسات تتميز بالخصوصية، كما يهتم بتقديم البن بكل أنواعه لعمل أفضل مشروب قهوة مع توفير بار شوكليت بروتين.

معلومات عن كافيه ذوب

عنوان الكافية: الروابي الرياض.

مواعيد العمل : يبدأ العمل من الساعة 5:00 صباحا وحتى الثانية صباحا.

رقم الهاتف: 966500449616+

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وفي الختام بعد أن تعرفنا على أفضل كافيهات شرق الرياض يمكنك زيارتها والاستمتاع بما تقدمه من مشروبات رائعة وخدمة متميزة بأسلوب راقي، حيث أن مدينة الرياض من أهم المدن بالمملكة التي تضم مجموعة كبيرة من الأماكن الأثرية والفنادق والكافيهات ذات الطابع السعودي.