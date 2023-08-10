أفضل 5 من كافيهات شمال الرياض التي ننصحكم بها

تعتبر مدينة الرياض واحدة من أكبر المدن السكنية والتجارية والسياحية بالعالم، ولذلك عندما نتحدث عن أفضل كافيهات شمال الرياض فنحن بصدد الحديث عن كافيهات بمواصفات عالمية، حيث يجب من الناحية السكنية أن تكون الكافيهات جاهزة لاستقبال العوائل والأسر بشكل جيد، ومن الناحية التجارية فيجب أن توفر الهدوء والراحة للأفراد والخدمات التي تجعلهم يشعرون بالراحة، كما يجب أن تتمتع تلك الكافيهات بطابع أهل الرياض حتى يشعر السياح وزوار المدينة أن تلك الكافيهات تركت بصمة في عقولهم عن الرياض نفسها، فتظل تجربة الزيارة خالدة للأبد، وفي هذا المقال الذي تقومون بقراءته الآن سوف تجدون خلاصة ما توصلنا إليه بعد البحث عن أفضل الكافيهات شمال الرياض.

أفضل كافيهات شمال الرياض

الكافيهات شمال الرياض كثيرة للغاية فأينما كنتم ستجدون الكثير هنا وهناك، ولكن عند البحث عن أفضل كوفي شمال الرياض فسيكون الأمر صعب؛ لأن كثرة تلك الكافيهات تحتم عليكم إجراء مقارنات عديدة، وقد ينظر البعض لمسألة المقارنات، والبحث عن الأفضل أنها مبالغة، ولكن هي ليست كذلك؛ فالوقت الذي تقضيه مع الأسرة يجب أن يكون ملائم لتلك اللحظات السعيدة، وكذلك وقت العمل يجب أن يكون بمكان هادئ، ولو كنت هناك سائحاً فلا أعتقد أنك سوف تتغاضي عن البحث عن أفضل الأماكن فأنت لم تأتي إلى هنا لتحظى بوقت سيئ، وقد وفرنا عليكم عناء البحث والمقارنة، وجمعنا لكم مجموعة من أفضل كافيهات شمال الرياض، وهي التالي ذكرها.

1- نمق كافيه

جميع زوار نمق كافيه أكدوا أنه يعد واحد من أفضل الكافيهات في الرياض ، وحسب ما قمنا به من مقارنات فهذا الكافيه يستحق أن يتصدر قائمة كافيهات شمال الرياض؛ لأنه من حيث الجلسات فهو يوفر جلسات خارجية وداخلية، والمكان ليس بالضيق فهو يتكون من ثلاثة طوابق واسعة المساحة ومصممة بمهارة فائقة الجمال، ومن حيث الخدمات فكافيه نمق يوفر ساحة للسيارات ومداخل وحمامات صالحة للكراسي المتحركة، كما يوفر الإنترنت السريع مجاناً، أما بالنسبة لما يقدمه الكافيه فهو أفضل مقهى في شمال الرياض يقدم القهوة والمشروبات الساخنة والكيك وأصناف الحلويات الشرقية، ويعد مميز للغاية للمسافرين حيث يعمل على مدار اليوم كامل دون راحة، ويوفر وسائل دفع متعددة وشائعة، والأسعار هناك مميزة وملائمة للغاية.

معلومات عن نمق كافيه

العنوان: طريق أنس ابن مالك في الملقا بشمال الرياض.

طريق أنس ابن مالك في الملقا بشمال الرياض. مواعيد العمل: يعمل جميع أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم.

2- كافيه فرساي

يأتي كافيه فرساي بالمرتبة الثانية في قائمتنا عن أفضل كافيهات شمال الرياض؛ وذلك لأنه من الأماكن التي تحقق جميع شروط التميز، فهو يوفر جلسات داخلية وخارجية، كما يوفر البارتشن أيضاً، والمكان مصمم لدعم دخول الكراسي المتحركة، ويسمح الكافيه بتواجد الأطفال ويلاقون ترحيب كبير هناك، وذلك بشاهدة الزوار، ويتميز كافيه فرساي بالمشروبات اللذيذة بالنكهة العربية أو الغربية، كما يتميز بكونه يقدم وجبات الطعام سواء للفطور أو الغداء أو العشاء بقائمة طعام غنية بالعديد من الأصناف، وملائمة لزوار الكافيه من النباتيين، وبالنسبة للأسعار فهي ليست مرتفعة ويوفر الكافيه وسائل دفع عديدة.

معلومات عن كافيه فرساي

العنوان: طريق الملك فهد الفرعي بالنخيل شمال الرياض.

طريق الملك فهد الفرعي بالنخيل شمال الرياض. مواعيد العمل: من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة يفتح الكافيه من الواحدة ظهراً.

من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة يفتح الكافيه من الواحدة ظهراً. رقم الهاتف: 966114703853+

3- كافيه Coic lounge

يعد كافيه Coic واحد من أفضل كافيهات البوليفارد الرياض ، وذلك لأنه يمتلك طابع خاص به، فهناك يمكنك أن تجد أجود أنواع البن وألذ الحلويات والمشروبات الصحية المصنوعة من الفواكه الطازجة، وستجد نفسك تخوض تجربة احترافية حيث الاعتماد على خدمة الذات، وهذه من مزايا الكافيه التي ينظر لها البعض على أنها عيب، ولكن أغلب الزوار قالوا أن تلك الميزة تحفظ لهم الخصوصية، ويتميز الكافيه أيضاً بالهدوء والعصرية، وأسعار الخدمة الملائمة.

معلومات عن كافيه Coic lounge

العنوان: بوليفارد الرياض سيتي في القنطرة.

بوليفارد الرياض سيتي في القنطرة. رقم الهاتف: 966533351308+

966533351308+ مواعيد العمل: من الرابعة عصراً وحتى الواحدة والنصف ليلاً، وذلك طوال أيام الأسبوع.

4- توتي كافيه

يعد توتي كافيه أفضل خيار لمن يبحثون عن أفضل مقهى في شمال الرياض، وذلك لتنوع المشروبات الموجودة هناك، بالإضافة إلى سرعة تجهيزها وانخفاض أسعارها، وذلك بشهادة جميع الزوار، كما يتميز الكافيه بوجود خدمات الإنترنت والسيارات، ومدخله صالح للكراسي المتحركة، وهو مناسب تماماً للعوائل.

معلومات عن توتي كافيه

العنوان: شارع التخصصي بمنطقة العليا في شمال الرياض.

شارع التخصصي بمنطقة العليا في شمال الرياض. رقم الهاتف: 966114621804+

966114621804+ مواعيد العمل: من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً، ويوم الجمعة من الواحدة ظهراً وحتى السادسة صباحاً.

5- كافيه ستاربكس

بالتأكيد هو الأفضل في قائمة كافيهات الرياض جاليري ، ولا أظن أننا بحاجة للحديث عنه فهو علامة تجارية تتحدث عن نفسها بشكل دائم، ولذلك عليكم أن لا تفوتوا متعة تذوق القهوة من ستاربكس الرياض جاليري.

معلومات عن كافيه ستاربكس

العنوان: الرياض جاليري منطقة الملك فهد.

الرياض جاليري منطقة الملك فهد. مواعيد العمل: من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً طوال أيام الأسبوع.

من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 966115101216+

ختاماً، تعرفنا في هذا المقال على أفضل كافيهات شمال الرياض، وكان ذلك من خلال الحديث عن مجموعة مميزة من تلك الكافيهات، بجانب ذكر كافة التفاصيل عنها، ونرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم.