أفضل 13 من محلات الذهب في الرياض نوُصي بها مع العناوين

تضم مدينة الرياض سوق غني بالذهب والمجوهرات منذ القدم باعتبارها من المدن التجارية الضخمة والمزدحمة، ومحلات الذهب في الرياض متنوعة حيث تجد الذهب الإيطالي والهندي المستورد، إضافة إلى المحلي، ويتم اعتماد التصاميم الحديثة مع الحفاظ على الجانب التقليدي لمحبي المجوهرات التراثية، وفي مقالنا هذا سنحاول إلقاء نظرة سريعة على أفضل تلك المحلات مع ذكر العناوين ومواعيد العمل لسهولة الزيارة.

أفضل محلات الذهب في الرياض

لإطلالة عروس ملكية ومميزة، ولتقديم هدايا ثمينة للأحباء وفي المناسبات الخاصة، فإنه من الأفضل التوجه نحو أفضل محلات الذهب في الرياض، واختيار أجمل القطع الذهبية والساعات والإكسسوارات الفضية والبرونزية، وفيما يلي تلك المحلات:

1- محل لوسترو

تأسس محل لوسترو عام 1985م ليكون من أفضل محلات الذهب في الرياض، حيث يقدم تشكيلة مميزة وفخمة من المجوهرات الأنيقة مع أفضل المعادن من ذهب وألماس، وبماركات إيطالية عالية الجودة مع وجود شهادات ضمان للجميع، والمحل من أماكن بيع الذهب في الرياض التي تضم تصاميم عالمية ومتنوعة تناسب المناسبات والهدايا والاستخدام اليومي والروتيني، وبالنسبة للأسعار فإنها تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة مع التعامل الراقي من قبل الموظفين الموجودين في المحل.

معلومات عن محل لوسترو

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن تتبع الموقع من هنا.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن تتبع الموقع من هنا. موعد العمل : من الساعة 9 ص حتى الساعة 11 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م.

: من الساعة 9 ص حتى الساعة 11 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م. رقم الهاتف: 966920033922+

2- الثميري للذهب

من أكبر أسواق الذهب والمجوهرات الموجودة في الرياض، والتي تأسست عام 1990م لتكون مكانًا مفضلاً للمستثمرين من كافة أنحاء العالم مع المواصفات المميزة والعالية الجودة، ويجذب السوق الناس من كل مكان لأسعاره الرخيصة والمعقولة فهو من أرخص محلات الذهب في الرياض، وتجد ضمنه تنوع كبير في الأشكال والتصميمات والموديلات مع توفر مختلف العيارات من 24 قيراط و22 قيراط و18 قيراط، إضافة لوجود الذهب الأبيض، كما أنه من محلات ذهب في الرياض التي تبيع الجديد والمستعمل مع توفر قص ونحت وصياغة كاملة للأحجار الكريمة، ويمكن عده أيضاً محل اكسسوارات في الرياض حيث فيه إكسسوارات فضية ومشغولات يدوية وسبحات وقلادات إلى جانب الذهب.

معلومات عن الثميري للذهب

العنوان : شارع الثميري، الديرة، الرياض ويمكن تتبع موقع المحل من هنا.

: شارع الثميري، الديرة، الرياض ويمكن تتبع موقع المحل من هنا. موعد العمل: من الساعة 10 ص حتى الساعة 11:30 ص ومن الساعة 4 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 10 م.

من الساعة 10 ص حتى الساعة 11:30 ص ومن الساعة 4 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 10 م. رقم الهاتف: 966533898674+

3- محل الوتيد للذهب 1965

محل قديم له أكثر من خمسين عام في الرياض، وهو من أفضل محلات لبيع الذهب بالرياض والتي تناسب جميع الأذواق، حيث تجد الذهب السادة والذهب المشغول بالأحجار الكريمة والتفاصيل الأنيقة مع توفر الموديلات العصرية والفاخرة، والمحل يشتهر بجودة الصناعة وجمال الذهب وبريقه الخاص مع حسن الاستقبال من قبل الموظفين.

معلومات عن محل الوتيد للذهب 1965

العنوان : سوق التعمير، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

: سوق التعمير، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل: من الساعة 9:30 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 4 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 10 م.

4- العطير للذهب

محل عريق في عالم الذهب والسبائك الذهبية ال 24 قيراط مع النقاوة العالية المعفاة من الضرائب، إضافة إلى الذهب المرصع بالأحجار الكريمة والفصوص المميزة مع إمكانية استثمار الأموال من شراء وبيع الذهب والفضة، والمحل من أرخص محلات الذهب بالرياض حيث تتم عملية التداول بأسعار منافسة وأقل من أسعار المحلات الأخرى مع العمولات القليلة.

معلومات عن العطير للذهب

العنوان : شارع الرس، المرقب، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

: شارع الرس، المرقب، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل: من الساعة 9 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 4 م حتى الساعة 9 م ما عدا يوم الجمعة فهو مغلق.

5- الرميزان للذهب

سمي المحل باسم مؤسسه عبد الرحمن الرميزان، وهو اسم عريق في عالم المجوهرات والذهب والألماس مع السحر والأناقة والبريق الأصلي والتصاميم والموديلات التي تناسب العروس الملكية مما يجعله من أشهر محلات الذهب في الرياض، حيث تجد عيار ذهب 24 و21 و18 وأطقم ذهب ساحرة للزفاف وأساور وقلادات وخواتم خطوبة وإكسسوارات فضية وذهبية وبرونزية، إضافة لخواتم فضة للرجال، أما بالنسبة للأسعار فهي تختلف بحسب الوزن والقطع، ويستطيع الزبائن زيارة موقع المتجر الإلكتروني والاطلاع على ما يقدمه من تصاميم وموديلات مع نشرة الأسعار.

معلومات عن البرميزان للذهب

العنوان : وادي الثمامة، العليا، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

: وادي الثمامة، العليا، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل : من الساعة 10 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 5 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم الجمعة فهو مغلق.

: من الساعة 10 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 5 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم الجمعة فهو مغلق. رقم الهاتف: 966112168716+

6- العقد الراقي للمجوهرات

يمكن اختيار أرقى القطع الذهبية والفضية مع مختلف الموديلات والتصاميم عند زيارة محل العقد الراقي باعتباره من أجمل محلات الذهب في الرياض، ويقدم المحل خيارات متنوعة من الأطقم الذهبية والقلادات والأساور والخواتم السادة والمرصعة بالحجر الكريم مع وجود خدمة تصليح السلاسل والعقود، وأسعار المحل معقولة ومناسبة مقارنة مع تميز القطع وجمالها.

معلومات عن محل العقد الراقي للمجوهرات

العنوان : شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

: شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل: من الساعة 3:30 م حتى الساعة 10 م ما عدا يوم السبت من الساعة 3:30 م حتى الساعة 10:30 م.

7- جوي لوكاس للذهب والمجوهرات

انطلق اسم جوي لوكاس للذهب عام 1987م، وذاع صيته في كثير من الدول كونه من الأسماء العريقة في عالم الذهب والمجوهرات، وحصل على شهادة الجودة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وحافظ على مكانة سامية في الذهب بسبب تقديمه لتصاميم وموديلات فريدة ولا مثيل لها مقارنة مع باقي العلامات التجارية الذهبية ليتربع على عرش أفضل محلات الذهب بالرياض، مع توفير عقود مزخرفة ومزودة بأحجار ملونة حمراء أو خضراء وسبائك وألماس وأحجار كريمة وإكسسوارات فضية وبلاتينية ومصوغات مميزة للنساء والرجال والأطفال، وتتوفر في المحل خدمة التسويق عبر الإنترنت من خلال زيارة متجره الإلكتروني.

معلومات عن جوي لوكاس للذهب والمجوهرات

العنوان: البطحاء، ابن سليمان، موقع ملاك، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

البطحاء، ابن سليمان، موقع ملاك، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل: من الساعة 10 ص حتى الساعة 10:30 م عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 12:45 م حتى الساعة 10:30 م.

8- مالابار للذهب

علامة تجارية عالية المصداقية في مجال الذهب والمجوهرات، وهي من الشركات الهندية الأكثر نموًا في العالم والتي أثبتت جدارتها بين باقي الشركات من حيث التصاميم والموديلات والأسعار المنطقية، حيث تقوم بإنتاج القطع الذهبية والمصوغات العالية الجودة مع التركيز على إظهار اللمسات الجمالية والفنية عند تصنيع القطع بما أن عشاق الذهب الهندي والدقات الهندية كثر وبخاصة الأطقم والأساور والقلادات.

معلومات عن مالابار الذهب

العنوان : لولو هايبر ماركت، طريق خريص، الرياض ويمكن زيارة المكان من هنا.

: لولو هايبر ماركت، طريق خريص، الرياض ويمكن زيارة المكان من هنا. موعد العمل : من الساعة 10 ص حتى الساعة 10:45 م عدا يوم السبت من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 11:45 م.

: من الساعة 10 ص حتى الساعة 10:45 م عدا يوم السبت من الساعة 8:30 ص حتى الساعة 11:45 م. رقم الهاتف: 966114969040+

9- سوانا للمجوهرات

تأسس محل سوانا عام 1984م ليكون من رواد عالم الذهب والألماس في المملكة العربية السعودية، وليصنف كأفضل محل ذهب في الرياض مع توفر التصاميم المبتكرة واللمسات العصرية والفنية الأنيقة لمختلف القطع الذهبية والألماسية، إلى جانب إظهار الإبداع والحرفية العالية من خلال تحقيق التوازن بين المجوهرات التقليدية والحديثة، واعتماد الستايل الهندي المعروف بجماله وبساطته وصفاء بريقه، والمحل فيه أسعار متنوعة بحسب الوزن والمقاس ونوع المعدن.

معلومات عن سوانا للمجوهرات

العنوان: البطحاء، مركز جمال، Batha، الرياض ويمكن زيارة موقع المحل من هنا.

البطحاء، مركز جمال، Batha، الرياض ويمكن زيارة موقع المحل من هنا. موعد العمل: من الساعة 9 ص حتى الساعة 11:30 ص ومن الساعة 4 م حتى الساعة 10 م عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 10 م.

10-محل لازوردي

ماركة عالمية واسم عريق وفاخر في مجال الذهب والمجوهرات والألماس مع توفر الفروع في أكثر من مكان ومن بينها الرياض، والتي تضم أكثر من محل تابع لها، ويمتاز المحل بكونه من أشهر محلات الذهب في الرياض وأكثرها ازدحاماً وتداولاً حيث الابتكارات العصرية من المصوغات والمجوهرات الشبابية والسادة والمرصعة بالأحجار الكريمة، إضافة إلى الزخارف وتمازج الألوان الأنيقة والإبداع والدقة في التصميم.

معلومات عن محل لازوردي

العنوان : طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، النخيل مول، الطابق الأرضي، الرياض ويمكن زيارة موقع المحل من هنا.

: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، النخيل مول، الطابق الأرضي، الرياض ويمكن زيارة موقع المحل من هنا. رقم الهاتف: 966112031866+

11- محل داماس

بدأت داماس مشوارها الأول في عالم الذهب النفيس عام 1907م، واستطاعت خلال تلك الفترة صناعة اسم عريق وفاخر وتحقيق إنجازات مهمة لتتحول إلى شركة رائدة وعلى مستوى عالمي متقدم، وليكون لها فروع في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ويتصدر اسم داماس قائمة أفضل محلات الذهب في الرياض باعتبارها عاصمة المملكة العربية السعودية، وتجد ضمنه تشكيلات عصرية خاصة بالعرائس مثل القلادات وأطقم الذهب مثل فرفشة وهارموني وماسة داماس، إضافة إلى الساعات الثمينة.

معلومات عن محل داماس

العنوان: بانوراما مول، شارع التخصصي، الرياض ويمكن زيارة المكان من هنا.

بانوراما مول، شارع التخصصي، الرياض ويمكن زيارة المكان من هنا. موعد العمل: من الساعة 10 ص حتى الساعة 11 م عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م.

من الساعة 10 ص حتى الساعة 11 م عدا يوم الجمعة من الساعة 4 م حتى الساعة 11 م. رقم الهاتف: 966114801237+

12- معوض للذهب

معوض من الشركات العائلية التي لها أكثر من قرن حيث أثبتت تميزها في عالم الذهب من خلال التصميم الأنيق والفريد من نوعه للقطع الذهبية والألماسية مع توفير القطع الحصرية والمبتكرة التي تحمل اسم معوض الشهير، والمحل يحظى بشهرة واسعة في الرياض ويعد من أفضل محلات ذهب في الرياض، حيث تجد ضمنه أبرز صيحات الموضة في المجوهرات مع الجمال والإشراق والتألق في التصاميم، كما أنه من المحلات التي تقوم بعرض ساعات رجالية ونسائية مميزة مع اعتماد العلاقات المميزة والمبنية على الثقة والاحترام مع العملاء.

معلومات عن محل معوض

العنوان: برج العليا، شارع العليا، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

برج العليا، شارع العليا، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل : من الساعة 9:30 ص حتى الساعة 10:30 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 5 م حتى الساعة 10:30 م.

: من الساعة 9:30 ص حتى الساعة 10:30 م ما عدا يوم الجمعة من الساعة 5 م حتى الساعة 10:30 م. رقم الهاتف: 966112934555+

13- مجوهرات المعلم

تم افتتاح المعرض الأول لمجوهرات المعلم في جدة سنة 1951م، وسمي نسبة إلى محمد عثمان المعلم ومن ثم انتشرت له فروع في مختلف المحافظات السعودية، ومن ضمنها الرياض ليصبح من أبرز محلات الذهب في الرياض، والتي يقصدها الناس لشراء أرقى وأجمل المنتجات الذهبية والمصاغ الذهبي وفق أفضل المعايير العالمية مع التركيز على التصاميم الإبداعية الجديدة والاهتمام برغبات وأذواق العملاء المختلفة.

معلومات عن مجوهرات المعلم

العنوان : شارع العليا العام، بجوار سنتر بوينت، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا.

: شارع العليا العام، بجوار سنتر بوينت، الرياض ويمكن زيارة الموقع من هنا. موعد العمل : من الساعة 9:30 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 4:30 م حتى الساعة 10 م عدا يوم الجمعة فهو مغلق.

: من الساعة 9:30 ص حتى الساعة 12 م ومن الساعة 4:30 م حتى الساعة 10 م عدا يوم الجمعة فهو مغلق. رقم الهاتف: 9661122169002+

في نهاية مقالنا تم التعرف على أفضل محلات الذهب في الرياض، والتي حجزت لنفسها مكانًا مرموقًا في عالم الذهب والأحجار النفيسة من خلال ابتكار وصناعة واستيراد أفضل التصاميم، ويمكنك من خلال زيارة تلك المحلات انتقاء ما ترغب به.