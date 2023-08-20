أفضل 13 من محلات السبح بالرياض ننصح بها مع العناوين

يكثر استخدام السبح في أيدي العباد والزهاد، والذاكرين الله كثيرًا، وتتعدد الأشكال والأنواع فيها، فمنها ما يتكون من ثلاثة وثلاثون حبة، وهي الأشهر ويوجد أيضًا السبح ذات التسعين حبة، وتتعدد الخامات المصنوعة منها، فمنها ما يصنع من الخشب أو الكهرمان، ومنها ما يصنع من الأحجار الكريمة، وتنتشر محلات السبح بالرياض لوجودها في البلد الذي نزل فيه الإسلام، وتشتهر بالأسواق العربية على الوجه العام وفي الرياض تحديدًا ما يسمى بالمسبحة المكية، وسنتحدث عن أفضل محلات السبح بالرياض وأهم مميزات كل محل على حدة.

أفضل محلات السبح بالرياض

يوجد بمدينة الرياض العديد من المحلات المتخصصة في الإكسسوارات الرجالي والفضة بالإضافة إلى السبح بمختلف أنواعها، ويمكن أن يضاف إليها أنواع مختلفة من البخور والعطور ذات الرائحة الخليجية المعروفة، ومعروف أن من أشهر الهدايا التي يرجع بها المسافر كي يهديها الأصدقاء والأقارب هي السبح والعطور، ومن خلال السطور القليلة القادمة سنتحدث عن أهم محلات السبح بالرياض وقائمة المعروضات داخل كل محل.

1- اندر السبح

ويعتبره البعض افضل محل لبيع السبح بالرياض، ويقدم تشكيلة متنوعة من السبح المصنوعة من الأحجار الكريمة مثل حجر الفاتوران الألماني ذو اللون البني الرائع مع أطراف فضية لامعة، كما يقدم تشكيلة رائعة من المسابح المصنوعة من الكهرمان البولندي ذات اللون الأحمر، والتي تضوي في الظلام، كما يقدم تشكيلة متنوعة من الخواتم الفضية، وقد حصل المحل على العلامة الكاملة من قبل الزائرين ويمتلك المحل طاقم عمل مميز يلبي جميع احتياجات العملاء.

معلومات عن اندر السبح

العنوان: شارع الثميري - الديرة - الرياض.

شارع الثميري - الديرة - الرياض. رقم الهاتف: 966505888485+

966505888485+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

2- كنوز للسبح

يعتبر من أفضل محلات بيع السبح في الرياض، ويقدم تشكيلة متنوعة من أجود أنواع السبح والخواتم الفضية ذات الجودة العالية مثل السبح المصنوعة من الكهرمان والسبح الخشبية، ويعد من أشهر محلات السبح بالرياض، ولديه فريق عمل مميز يستطيع تلبية جميع احتياجات العملاء وقد حصل على تقييم عالٍ من قبل الزائرين.

معلومات عن كنوز للسبح

العنوان: شارع الثميري - الديرة - الرياض.

شارع الثميري - الديرة - الرياض. موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

3- معارض أحمد الحرقان

ويقدم تشكيلة متنوعة من السبح بتصميماتها المبتكرة وذات ألوان وخامات رائعة، ويعتبر من أفضل محلات السبح في الرياض، وقد حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين، وكثير من الآراء تؤكد حسن المعاملة وتؤكد أن الأسعار مناسبة لجميع الفئات ومن ضمن قائمة معروضات المحل بجانب السبح جميع الإكسسوارات الرجالي ذات الشكل الجمالي الراقي.

معلومات عن معارض أحمد الحرقان

العنوان: شارع الثميري - الديرة - الرياض.

شارع الثميري - الديرة - الرياض. رقم الهاتف: 966536919696+

966536919696+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

4- سبع سبح لبيع وإصلاح المسابح

يقدم منتجات غاية في الروعة والأناقة، ويقدم تشكيلة رائعة من أجود السبح بخامات عالية من الأحجار الكريمة، ويعتبره البعض من افضل محلات السبح في الرياض، وحصل على تقييمات رائعة من قبل الزائرين، ويتمتع المحل بشهرة واسعة، حيث إن لديه فريق عمل مدرب ولديه من الخبرة والكفاءة ما يكفي لتلبية متطلبات العملاء.

معلومات عن سبع سبح لبيع واصلاح المسابح

العنوان: طريق الملك عبد الله الفرعي - الرياض.

طريق الملك عبد الله الفرعي - الرياض. رقم الهاتف: 966566229088+

966566229088+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

5- كركوشة للسبح

وهو من أفضل محلات سبح بالرياض وذلك بناء على التقييمات الممتازة من العملاء وهو محل متخصص في بيع السبح والهدايا، ويقدم المحل أيضًا خدمات إصلاح وصيانة السبح من تغيير الخيوط، وغير ذلك حيث يتمتع بشهرة واسعة داخل الرياض، ويمتاز بجودة خامات السبح المباعة، ويتميز أيضًا بأسعاره المتوسطة لتناسب جميع الفئات.

معلومات عن محل كركوشة للسبح

العنوان: منطقة البيان - الفيحاء- الرياض.

منطقة البيان - الفيحاء- الرياض. رقم الهاتف: 966557322370+

966557322370+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

6- قومش للسبح

ويقدم تشكيلة فاخرة من أجود أنواع المسابح من أحجار العقيق البني والأبيض والأخضر، والبتسوانا وتشكيلة متنوعة من السبح من الأحجار الكريمة، وسبح الأونكس، وسبح اللازورد، ويعتبره البعض أفضل محل سبح بالرياض، ويمتلك فريق عمل مميز، ويمكنك تصميم اسمك بالفضة داخل المحل، ويقدم أيضاً تشكيلة من السبح المصنوعة يدوياً ويمكنك تفصيل سبحتك بنفسك.

معلومات عن قومش للسبح

العنوان: شارع التخصصي- المعذر الشمالي- الرياض.

شارع التخصصي- المعذر الشمالي- الرياض. رقم الهاتف: 966564012221+

966564012221+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

7- محل خمسة وأربعين للسبح والخواتم

ويعتبر واحد من أشهر محلات السبح بالرياض، يقدم تشكيلة متنوعة من السبح مثل سبح فضة من حجر ستار ستون الطبيعي، وسبح فضة من حجر بلود الطبيعي، وسبح حجر جاسبر الطبيعي ويقدم تشكيلة متنوعة من الخواتم الفضية ذات الأشكال الرائعة، ويمتلك فريق عمل مميز، وحظى المحل بتقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ويمتاز أيضاً بأسعار متوسطة تناسب جميع الفئات.

معلومات عن محل خمسة وأربعين للسبح والخواتم

العنوان: شارع السيل الكبير - حي الغدير - الرياض.

شارع السيل الكبير - حي الغدير - الرياض. رقم الهاتف: 966534545645+

966534545645+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: يمكنك الدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

8- محل الخشيبان للسبح

يقدم أروع أنواع السبح المصنوعة من أجود أنواع الأحجار الكريمة، ويعتبره البعض من أهم محلات السبح بالرياض، فستجد لديه سبح العقيق وسبح الكهرمان وسبح العنبر والفيروزي والزعفران، ويمتلك فريق عمل مميز يلبي جميع احتياجات الزائرين، ويقدم أيضاً تصميمات للسبح من التراث السعودي القديم.

معلومات عن محل الخشيبان للسبح

العنوان: شارع الزبير بن العوام - السلام - الرياض.

شارع الزبير بن العوام - السلام - الرياض. رقم الهاتف: 966555044774+

966555044774+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

9- محل سبح وبخور للسبح

يتيح تشكيلة متنوعة من أجود أنواع السبح الطبيعية مثل سبح العاج الطبيعي الأبيض مضاف إليه حجر اللازورد، وسبح طبيعية من خشب أبنوس، وسبح القرفة المكبوس وسبح الكوك ذات الألوان الرائعة، كما يقدم تشكيلة متنوعة من السبح المصنعة منها ما يسمى بكلايت خامات مصنعة متعددة الألوان، ويعتبر من أفضل محلات السبح بالرياض وقد حصل على تقييمات جيدة جداً من قبل الزائرين.

معلومات عن محل سبح وبخور للسبح

العنوان: طريق الأمير ماجد بن عبد العزيز - الريان- الرياض.

طريق الأمير ماجد بن عبد العزيز - الريان- الرياض. رقم الهاتف: 966556607137+

966556607137+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: يمكنك الدخول إلى الموقع الالكتروني من هنا.

10- محل سبحات - ساعات

يقدم المحل مجموعة متنوعة من أجود أنواع السبح بمختلف الأشكال والخامات والألوان، ويمتاز المحل بأن أسعاره متوسطة بحيث تناسب جميع الفئات، ويعتبره البعض من أهم محلات السبح بالرياض، وقد حصل على تقييمات رائعة من قبل الزائرين، ويقدم المحل خدمات بيع وصيانة الساعات وأيضاً بيع وتصليح السبح.

معلومات عن محل سبحات - ساعات

العنوان: طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح - السعادة - الرياض.

طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح - السعادة - الرياض. رقم الهاتف: 966564007706+

966564007706+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

11- العقيق الأحمر للسبح

وهو متجر متخصص في بيع السبح المصنوعة من حجر العقيق الأحمر، ويقدم تشكيلة متنوعة من السبح بمختلف الأشكال، والألوان ولديه سبح تضيء في الظلام ومنها ما يتغير لونه مع الشمس ولديه بعض السبح المصنوعة من الخشب، كما أنه قد حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ويعتبر من أفضل محلات السبح بالرياض.

معلومات عن العقيق الأحمر للسبح

العنوان: شارع الثميري - الديرة - الرياض.

شارع الثميري - الديرة - الرياض. رقم الهاتف: 966501064514+

966501064514+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: يمكنك الدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

12- العقيق العتيق للسبح

يقدم تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات الرجالي من خواتم فضية وعصي وسبح مصنوعة من أجود الأحجار الكريمة وأحجار العقيق، وقد حصل على تقييمات جيدة جدًا من قبل الزائرين، ويعتبر من أهم محلات الاكسسوارات في الرياض ، كما يمتلك فريق عمل لديه من الخبرة والكفاءة الكثير.

معلومات عن محل سبح العقيق العتيق

العنوان: شارع سدير- السويدي - الرياض.

شارع سدير- السويدي - الرياض. رقم الهاتف: 966534330474+

966534330474+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

13- محل المسباح

تتنوع المنتجات الموجودة داخل هذا المحل من سبح مشغولة يدويًّا وسبح مصنوعة من الأحجار الكريمة وسبح زعفرانية ويتمتع بالقبول العام بين الزائرين.

معلومات عن محل المسباح

العنوان: شارع الزبير بن العوام - الروابي - الرياض.

شارع الزبير بن العوام - الروابي - الرياض. رقم الهاتف: 966533858619+.

966533858619+. عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم محلات السبح بالرياض مع توضيح العنوان مزودًا بخرائط جوجل وقائمة معروضات كل محل مع أرقام الهواتف، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك