أفضل محل العاب اطفال الرياض: 11 محل ننصحك بها مع العناوين

رُغم التطورات التكنولوجية الذي يشهدها العالم، وانجذاب الأطفال إلى الألعاب الإلكترونية، إلا أن الألعاب الوظيفية ستظل الأولى من حيث المُتعة والإبداع للأطفال، فهي أولى ما يستخدمونها في الحياة، يشقون طريق الفهم وتعزيز الذكاء بهذه الألعاب الترفيهية، ومهما كبرّ تظل لها أهميّة جليّة مع الإنسان، لذا يجب أن يولّي الآباء الاهتمام بإبعاد الأطفال عن الألعاب الإلكترونية والاتجاه لاقتناء ما سيُّمتعهم من أي محل العاب اطفال الرياض، فتزخر المدينة بهذه المحلات التي ضمّت أفكار كثيرة وأسعار تتناسب مع سائر الفئات، وفي السطور المُقبلة نُعرفك عليها عن كُثب.

محل العاب اطفال الرياض

تهتم كثير من المؤسسات في الرياض بالأطفال، وتنمية مهاراتهم، لذا ولّت بتسليط الضوء على ماهية الألعاب التي تُرافقه لسنوات حتى استكشاف العالم الخارجي، لذا فيُمكن للآباء الآن إدخال السرور إلى قلب صغيرهم بانتقاء ما يُحب ويهوى من أفضل محلات أطفال بالرياض ، وهُم:

1- تويز آر أص

هذه سلسلة من أفضل محلات ألعاب الأطفال بالرياض والسعودية بالكامل؛ حيثُ لديها ما يصل إلى 21 فرع، وتشمل أفرعها لا سيّما في الرياض أحدث الألعاب ومستلزمات الأطفال بالكامل، وتتنوّع ماهيات الأطفال ما بين الذكاء الاصطناعي والوظائفية، وتُناسب جميع الأعمار؛ فسائر ما ضمّتهُ أمنة وتحفظ سلامة صحة الأطفال، فيعيش في أجواء ممتعة، وستجد المتجر من طابقين الأرضي يضُم ألعاب البنات والألعاب التعليمية، والدور العلويّ ألعاب الأولاد والدراجات وألعاب الرُضع، وستجد مستلزمات الحفلات الخاصة بالأطفال.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966126184208+

966126184208+ مواعيد العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، ويوم الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، والجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وينتهي العمل في اليومين في الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل.

من السبت إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، ويوم الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، والجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وينتهي العمل في اليومين في الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

2- الدقيل للألعاب

الدقيل يُعدّ أفضل محلات العاب اطفال بالجملة بالرياض؛ فيضُم ألعاب متنوعة وتُناسب سائر الأعمار والاحتياجات، من ترفيهية وتعليمية، وتركيب، ودُمى، ناهيك عن مستلزمات الرياضة والأطفال الرُضع، فهو بمثابة متجر متكامل يضُم كافة الالتزامات التي سيحتاج لها الآباء من أجل الطفل، وما يُساعده على النموّ واكتشاف مواهبة من ألعاب ذكاء فريدة، وكل ذلك بأسعار معقولة، فسترى أنه أرخص محل العاب اطفال الرياض متنوّع.

معلومات عن المحل

العنوان: بن علي، الحسين بن الحسن، المونسية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

بن علي، الحسين بن الحسن، المونسية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112067552+

966112067552+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر إلا خمس دقائق ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة العمل فترة مسائية فقط.

يوميًا على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر إلا خمس دقائق ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة العمل فترة مسائية فقط. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

3- ألعاب الحسين

إنّ سعيّ إدارة ألعاب الحُسين حجا بأن يكون أفضل محل العاب اطفال في الرياض؛ حيث تتنوّع الخيارات ما بين الألعاب المناسبة للأولاد، والبنات، والذكاء، وألعاب الحدائق والعرائس والرياضية التي تحث الطفل على حُب الرياضة، فستجد طلبك من حيث ماهية اللعبة في المعرض، لا سيّما أنه دومًا ما يوّفر ألعاب مبتكرة توّاكب العصر، ولا يقتصر على ألعاب الأطفال فحسب، بل يوفر أدوات الرياضة للصِغار والكِبار، والألعاب الكبيرة مثل الترامبولين والزلاجات المائية لعُشب الحديقة، وكُل ذلك بأسعار مميزة.

معلومات عن المحل

العنوان: حي، الطريق الدائري الجنوبي الفرعي، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

حي، الطريق الدائري الجنوبي الفرعي، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966594775627+

966594775627+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الرابعة عصرًا.

4- سكويقلز

إنّ كُنت تبحث عن محلات جملة في الرياض وبأسعار مميزة، فمتجر سكويقلز هو الخيار الأمثل، لا سيّما أنه يضم تشكيلات متنوعة من الألعاب، وأقسام مختلفة بها ألعاب مشهورة وأخرى نادرة ومبتكرة، ناهيك عن مستلزمات الأطفال الرُضع اليومية وبيوت المواليد، ولكِبر مساحته عُدّ على أنه أكبر محل ألعاب بالرياض، وأفضلها.

معلومات عن المتجر

العنوان: مخرج 14، الربوة، الدائري الشرقي على, الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

مخرج 14، الربوة، الدائري الشرقي على, الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966541114650+

966541114650+ مواعيد العمل: من الأحد إلى الثلاثاء على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، ومن الأربعاء إلى السبت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الثانية عصرًا.

من الأحد إلى الثلاثاء على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، ومن الأربعاء إلى السبت من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الثانية عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

5- الحقباني للألعاب

وفقًا لتقييمات الزوّار لمتجر الحقباني فيُعدّ أفضل محل لبيع ألعاب الأطفال بالرياض؛ لتنظيّمُه وتنوّعه ف الألعاب المعروضة والتي تُناسب كافة الأعمار، وحرصًا منه على سلامة مُحبيه ينتقي الألعاب الأمنة، ولكِبر مساحة المتجر ستجد بداخله أقسام متعددة للأطفال والهدايا، والمواليد، وبيوت الأطفال، فلم تقتصر الخدمة على الألعاب المعروفة فحسب.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق أبو بكر الصديق، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق أبو بكر الصديق، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112758278+

966112758278+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا، وحتى الحادية عشر ونصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة العمل في الفترة الثانية فقط.

6- عشق الطفولة للألعاب والمواليد

المقصد من عِشق الطفولة ليس فقط مُتعة الطفل، بل تنميّتُه، فيُقدّم له الحافز الحقيقي للتعلُّم وأن يُصبح من الناجحين في المستقبل، فقد برّع في انتقاء أفضل الألعاب التشجيعية والتعليمية، والمبتكرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ولا خلاف على أنها مُسلية لهم في الوقت ذاتُه، وتُناسب كافة الأعمار، كما أنه الواجهة المثالية للباحثين عن محلات العاب اطفال رخيصة بالرياض.

معلومات عن المتجر

العنوان: حي الموسى، طويق، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

حي الموسى، طويق، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966531861050+

966531861050+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

7- ألعاب المحطة

متجر ألعاب المحطة الذي اشتهر بالأجواء الساحرة والممتعة، لذا يُرى أنه أريح محل العاب اطفال الرياض، وتتنوّع الألعاب الصديقة للبيئة، والمُسلية، وقد اهتم بانتقاء ذي الجودة العالية والمطابقة لمقاييس الأمن والسلامة العالمية؛ حفاظًا على صحة الأطفال، ولهذا نال ثقة قاعدة كبيرة من العملاء، ناهيك عن التنظيم الذي يُسهل على الآباء والأطفال انتقاء أحب الألعاب لقلوبهم.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق الملك عبد العزيز الفرعي، المرسلات، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك عبد العزيز الفرعي، المرسلات، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966531075039+

966531075039+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا.

8- ألعاب نيو يورك

عُدّ ألعاب نيو يورك على أنه أرخص محل العاب اطفال في الرياض للخدمة المثالية الذي يُقدّمها للعملاء، مع أسعار مناسبة للغاية وفقًا لها، كما يضُم أكثر من 100 ألف لعبة وهدايا تأسر قلوب الأطفال، وتسلب الأنظار، وتمنحك خيارات متعددة للوصول إلى طلبك الذي تحتاجُه.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966535550850+

966535550850+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عصرًا.

يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

9- متجر بزل puzzle

صُممت ديكورات هذا المتجر بألوان البزل لإسعاد الزوّار؛ لذلك يُرى أنه أفضل محل العاب اطفال الرياض، ولا يقتصر على بيع الألعاب المتنوعة ما بين الترفيهية والتعليمية فحسب، بل أيضًا ستجد مستلزمات غُرف الأطفال بشكل مُبتكر ومميز، وغيرها من الخدمات التي تستحق زيارة المتجر للتمتع بها.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق أبي بكر الصديق، الوادي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق أبي بكر الصديق، الوادي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966920010765+

966920010765+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا.

يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

10- مؤسسة حسوم للألعاب - ألعاب وأكثر

إنّ كنت تبحث عن محل العاب اطفال الرياض هادئ ومناسب للتجوّل واختيار ما يسرّ نظرك وأمنًا في الوقت ذاتُه فستجد طلبك في مؤسسة حسوم للألعاب، والتي تضُم عدد كبير من الألعاب للأولاد والبنات لسائر الفئات العُمرية، ترفيهية وتعليمية وطبية أيضًا لمساعدة الذين يعانون من اضطراب التفكير وغيرها من المشاكل المُعرضة للصِغار، وكل ذلك بأسعار مناسبة.

معلومات عن المتجر

العنوان: طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966580403326+

966580403326+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثالثة عصرًا.

يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثالثة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

11- ألعاب المالكي

إذا كنت توّد انتقاء أحدث الألعاب المسلية لطفلك فستجدها في أفضل محل ألعاب في الرياض على الإطلاق، متجر المالكي؛ حيثُ يسعى لمواكبة العصر وانتقاء كل ما هو جديد ونال إعجاب العُملاء، على أن تكون مُطابقة لمعايير الأمان والسلامة العالمية، وكل ذلك بأسعار في متناول الأيدي.

معلومات عن المتجر

العنوان: شارع عبد الرحمن، أشبيلية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع عبد الرحمن، أشبيلية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966506368902+

966506368902+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

إسعادًا لقلب الصغير وتنمية قدراته الاستيعابية وتنمية مهاراته ومواهبة، أمامك أكثر من محل العاب اطفال الرياض تنتقي منه اللعبة الذي سيميل لها، ومناسبة للظروف المادية كما أشرنا آنفًا بالتفصيل مع العناوين، ومواعيد العمل.