أفضل 9 من مطاعم السلام مول الرياض نوصى بزيارتها

يعتبر السلام مول في الرياض من الوجهات السياحية المهمة للقادمين من مختلف أنحاء المملكة، فهو يضم العديد من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية المناسبة للعائلات، وتشتهر هذه المطاعم بتقديم أشهى المأكولات من المطابخ المحلية والعالمية التي ترضي وتناسب جميع الأذواق؛ وبالتالي ما هي أفضل مطاعم السلام مول الرياض برأيك؟ إذا رغبت في معرفة الإجابة تابع معنا التقرير التالي الذي سنعرض من خلاله كل المعلومات المهمة حول هذه المطاعم.

أفضل مطاعم السلام مول الرياض

أهم ما يتميز به السلام مول هو أنه يضم العديد من الخيارات الترفيهية من أجل قضاء أمتع الأوقات، وبالطبع أكثر ما قد تحتاجه عزيزي الزائر بعد الانتهاء من جولة التسوق في المول هو تناول وجبة طعام شهية لا تنسى، حيث يتساءل كثير من الزوار ما هي أفضل مطاعم السلام مول لقضاء أجمل الأوقات في أيام العطلات، إليك عزيزي القارئ قائمة تتضمن أهم وأفضل مطاعم السلام مول الرياض التي تعتبر من ألذ مطاعم الرياض ، فكونوا معنا.

1- مطعم كنتاكي الرياض

إذا كنت من عشاق الوجبات السريعة وخاصة وجبات الدجاج المقرمش والكريسبي والبروستد كل ما عليك القيام به هو التوجه إلى مطعم كنتاكي الرياض فهو من أفضل مطاعم السلام مول الرياض في تحضير هذا النوع من الأطعمة، يشهد المطعم إقبالا كبيراً من الزوار من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى أنه يوفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنزل.

معلومات حول مطعم كنتاكي الرياض

العنوان: السلام مول، شارع نجم الدين، تقاطع الدائري الجنوبي، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من هنا.

السلام مول، شارع نجم الدين، تقاطع الدائري الجنوبي، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966920021111+

966920021111+ مواعيد العمل: يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، بينما يبدأ العمل في يوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهراً.

2- مطعم كودو الرياض

يتصدر مطعم كودو قائمتنا لأفضل المطاعم في السلام مول الرياض، فهو يبدع في تحضير أشهى وألذ الوجبات السريعة والتي نذكر منها برجر الدجاج والهوت دوغ بالإضافة إلى وجود باقة متنوعة من المشروبات والعصائر الطبيعية الطازجة، والجدير بالذكر أن المطعم يوفر قوائم طعام تغطي وجبات الفطور والغداء والعشاء فهو يعتبر من أفضل مطاعم العشاء في الرياض، تتوفر في المطعم العديد من المرافق الخدمية فهو يضم مرافق خاصة لأصحاب الكرسي المتحرك، كما يضم قوائم طعام خاصة للأطفال.

معلومات حول مطعم كودو الرياض

العنوان: السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من خلال الرابط التالي.

السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من خلال الرابط التالي. الموقع الإلكتروني: يمكنك الدخول والاستعلام من هنا.

يمكنك الدخول والاستعلام من هنا. رقم الهاتف: 966920006999+

966920006999+ مواعيد العمل: يومياً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، بينما في يوم الجمعة فمن الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

3- مطعم شاورما المهلهل

يعتبر مطعم المهلهل من الخيارات المحببة جدا لعشاق الشاورما العربية بالإضافة إلى قائمة طعام غنية جداً بمختلف أصناف الوجبات السريعة مثل ساندوتش الهوت دوغ وبرجر الدجاج، وأهم ما يميز مطعم شاورما المهلهل هو أنه يوفر قائمة طعام خاصة للأشخاص النباتيين تضم عدد من الأطباق الرئيسية الخالية من الجلوتين، كما يوفر خدمة التوصيل الخارجي بالإضافة إلى وجود جلسات خارجية في الهواء الطلق.

معلومات حول مطعم شاورما المهلهل

العنوان: العوالي، فرع السلام مول، الرياض، ويمكنك الذهاب إليه من هنا.

العوالي، فرع السلام مول، الرياض، ويمكنك الذهاب إليه من هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪+966 59 405 4683‬‏

‏‏‪+966 59 405 4683‬‏ مواعيد العمل: يعمل المطعم يومياً من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، بينما يستمر بالعمل في يوم الجمعة حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

4- مطعم هارديز

يعتبر مطعم هارديز من الوجهات الأساسية لأغلب العائلات السعودية والأجانب القادمين إلى المملكة فهو من أفضل مطعم عوائل بالرياض ، حيث إن المطعم يشتهر بتقديم الوجبات الضخمة المناسبة للعائلات فضلاً عن وجود مناطق مخصصة للأطفال، أما عن الأطباق التي يشتهر المطعم بتقديمها نذكر برجر اللحم والهوت دوغ بالإضافة إلى العديد من الوجبات السريعة.

معلومات حول مطعم هارديز

العنوان: السلام مول، بلازا، الرياض ، ويمكنك الحصول على معلومات أكثر حول المكان من هنا.

السلام مول، بلازا، الرياض ويمكنك الحصول على معلومات أكثر حول المكان من هنا. الموقع الإلكتروني: اضغط هنا .

اضغط هنا مواعيد العمل: يعمل المطعم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع.

5- مطعم ماكدونالدز الرياض

هل تبحث عن أفضل مطعم في السلام مول الرياض متخصص بالوجبات السريعة؟ إذا كان جوابك نعم كل ما عليك القيام به هو التوجه إلى مطعم ماكدونالدز الرياض الذي سيمنحك فرصة لتذوق أشهى الوجبات التي تم تحضيرها بإتقان؛ أما عن قائمة الطعام التي يشتهر المطعم بتقديمها نذكر وجبات البرغر والكريسبي المقرمش وأجنحة الدجاج مع التتبيلات اللذيذة، بالإضافة إلى قائمة طعام خاصة بالأشخاص النباتيين.

معلومات حول مطعم ماكدونالدز الرياض

العنوان: السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الذهاب إليه من هنا.

السلام مول، الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الذهاب إليه من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪+9668001212345‬‏

‏‏‪+9668001212345‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

6- مطعم برغر كنج

عندما يكون الحديث عن أفضل المطاعم في السلام مول الرياض يجب علينا أن لا نغفل عن ذكر مطعم برغر كنج، فهو خيار مثالي جداً لعشاق البرغر الأمريكي اللذيذ المحضر والمعد من أجود أنواع اللحوم الطازجة، ولن تقتصر خياراتك بالطعام على البرغر عند زيارتك لمطعم برغر كنج بل ستجد نفسك أمام تشكيلة متنوعة وغنية من أشهى وألذ الأصناف نذكر منها على سبيل المثال أصابع الموزاريلا وحلقات البصل وأطباق متعددة من السلطات والمقبلات.

معلومات حول مطعم برغر كنج

العنوان: السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا.

السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪+966 9200 00002‬‏

‏‏‪+966 9200 00002‬‏ مواعيد العمل: يوميا من الساعة الواحدة ظهراً، وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

7- مطعم الطباخ الشامي

من أهم الوجهات للباحثين عن أشهر مطاعم السلام مول الرياض عند التفكير في تناول وجبة فطور شهية، فعند زيارتك لمطعم الطباخ الشامي ستكون لديك فرصة لتذوق أشهى وألذ المعجنات والمناقيش بالإضافة إلى الفطور التقليدي الذي يضم الفول والفلافل والحمص.

معلومات حول مطعم الطباخ الشامي

العنوان: السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا.

السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا. مواعيد العمل: يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

8- مطعم ميل فوي

يحظى عشاق الحلويات بفرصة رائعة للاستمتاع بألذ أطباق الحلويات عند زيارتهم لمطعم ميل فوي، فهو من الخيارات الموفقة جداً عند الحديث عن أشهر مطاعم السلام مول الرياض في تحضير وإعداد الحلويات، وأما عن أبرز الحلويات التي يشتهر المطعم بتحضيرها نذكر الكيك والكوكيز ووجبات التشيز كيك، ولا ننسى التارت فهو بتفنن في تحضير هذا الطبق بالذات.

معلومات حول مطعم ميل فوي

العنوان: السلام مول، مخرج رقم 27، البادية، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من هنا.

السلام مول، مخرج رقم 27، البادية، الرياض، ويمكنك الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪+966 50 123 1199‬‏

‏‏‪+966 50 123 1199‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الحادية عشر والربع ليلاً، بينما يبدأ عمل المطعم في يوم الجمعة عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

9- مطعم ازال اليمني

نختتم قائمتنا لأفضل مطاعم السلام مول الرياض مع مطعم ازال اليمني، فهو مطعم متخصص بتحضير الأطباق والمناسف الخليجية المعروفة جداً بالاعتماد على أجود أنواع اللحوم والتوابل ذات المذاق الشهي.

معلومات حول مطعم ازال اليمني

العنوان: السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا.

السلام مول، ظهرة نمار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على خرائط غوغل من هنا. مواعيد العمل: يعمل المطعم يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، بينما يبدأ في يوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهراً.

وبهذا عزيزي القارئ نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا هذا الذي استعرضنا من خلاله قائمة مختارة بعناية فائقة عن أفضل مطاعم السلام مول الرياض التي تقدم ما لذ وطاب من المأكولات المحلية والعالمية مع ذكر العناوين ومواعيد العمل نتمنى لك قراءة ممتعة.