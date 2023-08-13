أفضل 10 مطاعم بروستد الرياض ننصحك بها مع العناوين

تعرف مدينة الرياض السعودية بأهميتها السياسية والإدارية وبمساحتها الكبيرة، والتي تسمح باستيعاب عدد كبير من السكان الذين ينجذبون إليها لكونها تحتوي على مقومات سياحية وثقافية متعددة، وخدمات على مستوى عالٍ، ومواقع ترفيهية مسلية كالمطاعم المنتشرة في كل أنحاء المدينة، والتي تساهم بشكل فعلي في جذب السياح إلى المنطقة، وبخاصة مطاعم بروستد الرياض التي تختص بتقديم أشهى وجبات الدجاج المقلية والتي يرغب بتناولها معظم الناس، وتمكنت هذه المطاعم من تحقيق شهرة واسعة تجاوزت الرياض إلى المناطق القريبة منها، وفي مقالنا هذا سنقدم لكم مطاعم بروستد الرياض، وطريقتها في صنع البروستد، وأهم الخدمات التي تقدمها، فكونوا معنا.

أفضل مطاعم بروستد الرياض

يتواجد في المدينة الكثير من المطاعم المختصة بتقديم البروستد على شكل وجبات كبيرة مع البطاطا المقلية والمايونيز والكاتشب، ويقصد مطاعم بروستد الرياض يوميًا الكثير من الزبائن لتذوق المأكولات الشهية مع أفراد عائلتهم وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تعدد الميزات الموجودة في هذه المطاعم من خدمة سريعة، واستقبال رائع من قبل العمال للزبائن وتسليمهم الطلبات دون ملامسة الأيدي حفاظًا على السلامة العامة، ومن أفضل مطاعم بروستد الرياض ما يلي:

1- مطعم بروستد الركن المختار

من أشهر مطاعم بروستد في الرياض، يقدم وجبات بروستد لذيذة المذاق ومقرمشة مع البطاطا المقلية وعلب الثوم والكاتشب الحار وصلصة المايونيز مع الملفوف المقطع والجزر، كما يوجد في المطعم وجبة برجر بالدجاج والجبنة والخس والبيض بأحجام مختلفة حسب طلب الزبون، بالإضافة إلى سندويشات الكريسبي والفاهيتا والسبايسي مع الشطة الحارة ودجاج عادي مشوي على الفحم وروبيان.

فالمكان متكامل بكل ما يحتويه من أطعمة متنوعة النكهات، وخدمات عالية المستوى توفرها إدارة المطعم للزبائن من خلال تعيين موظفين مهتمين بنظافة المطعم واستقبال الأشخاص بكل محبة ولطف وتلبية طلباتهم كافة مع الاهتمام بتجديد ديكور المطعم الداخلي وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأطعمة، والهدف السعي إلى الأولوية دائمًا لجعل المطعم من أفضل أماكن غداء في الرياض ، والتي يقصدها الناس والسياح لتذوق ألذ بروستد في المنطقة.

معلومات عن مطعم بروستد الركن المختار

الموقع: طريق الخرج، المنصورة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.



طريق الخرج، المنصورة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من رقم الهاتف: 966561002857+

966561002857+ مواعيد العمل: يعمل المطعم طوال أيام الأسبوع من الساعة 12:30 مساءً -2 صباحًا.

2- مطعم بروستد كي

يوجد في هذا المطعم ميزات متعددة أهمها التعامل الراقي لمدير المطعم مع الزبائن وكرم أخلاقه واهتمامه بتعيين موظفين محترمين يستقبلون الزبائن بوجه بشوش ويلبون طلباتهم كافة دون تأخير، أما بالنسبة للطعام فكل الوجبات مميزة وخاصة البروستد، فالمكان يعرف بأنه يقدم ألذ بروستد بالرياض من حيث تتبيلة الدجاج بالبهارات والصلصة مع البطاطا المقلية وكريم الثوم والشطة الحارة وعلبة كولا باردة، يتم تقديمها على شكل وجبة كبيرة تكفي لشخصين على الغداء.

كما يقدم أشهر المطاعم في الرياض سندويشات الشيش المشوي على الفحم والسبايسي والزنجر بمكونات رائعة وقطع دجاج طرية، يمكن تناول هذه الوجبات ضمن جلسات داخلية مريحة مجهزة بعدد من الكراسي والطاولات، وعلى كل طاولة علبة محارم وقارورة مياه مختومة، وبعد الانتهاء من تناول الطعام، يتم دفع الحساب عن طريق الكاشير الموجود عند بوابة الخروج.

معلومات عن بروستد كي

الموقع: طريق هارون الرشيد، الجزيرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

طريق هارون الرشيد، الجزيرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966506622244+

966506622244+ مواعيد العمل: يبدأ المطعم بالعمل كل أيام الأسبوع من الساعة 12مساءً -1:30صباحًا، أما يومي السبت والخميس من الساعة 12مساءً -2صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة 12 مساءً -2:30 صباحًا.

3- مطعم بروستد القنديل الذهبي

مطعم عريق من اسمه، يمتاز بخدماته السريعة وعماله الودودين وجلساته الواسعة والمريحة والتي تسمح باستيعاب عدد كبير من الزبائن لتناول أفضل بروستد بالرياض بطعم شهي، ودجاج طري مقرمش خالي من الدهون مع حبات البطاطا المقلية، والمايونيز والخردل والخضار المشكلة، بالإضافة إلى الدجاج المشوي بالشواية والشاورما على السيخ والبرجر مع الجبنة والبيض، واستطاع المطعم أن يحافظ على اسمه رغم قدمه، وافتتاح مطاعم جديدة بالرياض تختص بتحضير البروستد وأطعمة الدجاج المختلفة، ويعود ذلك إلى أسعاره المعقولة والتي تتناسب مع كمية الوجبات ودخل الأفراد.

معلومات عن بروستد القنديل الذهبي

الموقع: طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، حي فهد، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، حي فهد، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: ‎+966 9200 13246

‎+966 9200 13246 مواعيد العمل: يفتح المطعم كل الأيام من الساعة 12 مساءً -2:30 صباحًا.

4- مطعم بروست لاين

يقدم المطعم بروستد لذيذ جدًا متبل بطريقة رائعة بأطيب أنواع البهارات، وهو ينافس مطاعم بروستد الرياض الأخرى، مما جعله من أفضل مطاعم البروستد في الرياض، فالوجبة تتكون من قطع دجاج كبيرة وعلبة كريم الثوم وعلبة كاتشب حار وسلطة روسية وصحن حمص وبطاطا مقلية مع علبة كولا، يتم تقديمها بشكل أنيق ومرتب إلى الزبائن كوجبة غداء عائلية تكفي أربعة أشخاص، ومن مزايا المطعم أيضًا خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل في أي وقت.

يعد مطعم بروست لاين أحسن مطعم بروستد الرياض من حيث السرعة في توصيل الطلبات والعناية الفائقة من قبل العمال بنظافة المطعم ومسح الطاولات والكراسي بشكل دائم وتنظيف المراحيض الخاصة بالرجال والنساء، وتأمين جلسات مريحة للزبائن لتناول الطعام داخل المطعم.

معلومات عن بروست لاين

الموقع: الحسن بن علي، الروضة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

الحسن بن علي، الروضة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966571456243+

966571456243+ مواعيد العمل: يفتح المطعم طوال الأسبوع من 12 مساءً -1 صباحًا.

5- مطعم بيت الفروج

مطعم مرتب ديكوره جميل وجلساته رائعة وواسعة تستوعب أكثر من عائلة، يوفر لزواره خدمات عديدة جعلته من أفضل مطاعم جديدة في الرياض ، والتي تختص بتحضير البروستد الشهي الملفوف برقائق الخبز المقرمش مع البطاطا والثومية وبجانبها صحن حمص ومخلل وسلطة، كما تتضمن قائمة الطعام وجبات سريعة أخرى كالكريسبي والفاهيتا والشاورما العربية والدجاج المشوي على الغاز، وأهم ما يميز الوجبات بأنها تأتي ساخنة وقطع الدجاج طرية مغلفة بشكل أنيق، وبسبب الاهتمام الزائد من قبل إدارة المطعم بنظافته والإشراف على طريقة تحضير الطعام أصبح من أفضل مطاعم بروستد بالرياض، والتي تشهد ازدحامًا كثيفًا، خاصة في أيام العطل والأعياد لتذوق أطيب الوجبات وبأسعار متوسطة.

معلومات عن بيت الفروج

ال موقع: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966112108040+

966112108040+ مواعيد العمل: يبدأ المطعم بالعمل كل أيام الأسبوع من الساعة 12:30 مساءً -2 صباحًا.

6- مطعم بروست كوخ الفروج

يحتوي هذا المطعم على بروستد متبل ببهارات هندية حارة لذيذة المذاق، وبسبب هذه النكهة الخاصة للدجاج تم تصنيف المكان ضمن قائمة أفضل مطعم يختص بتحضير اطيب بروستد بالرياض، وتتألف وجبة البروستد من قطع دجاج مقلية مع الكعك والطحين، وإلى جانبها بطاطا على شكل دوائر مقلية وحمص ومايونيز وكاتشب وخضار مقطع ومسلوق، ويختلف حجم الوجبة بحسب عدد الأشخاص، وأهم مايميز المطعم لباقة العمال وأخلاقهم الرفيعة أثناء تعاملهم مع الزبائن، وسرعتهم في توصيل الطلبات إلى الطاولات دون ملل، والغاية إرضاء الزوار الذين يدخلون إليه.

معلومات عن بروست كوخ الفروج

الموقع: شارع ابن شاهين، الروضة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

شارع ابن شاهين، الروضة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966112324440+

966112324440+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه للزائرين كل أيام الأسبوع من الساعة 5:30 مساءً -2 صباحًا.

7- مطعم بروست بكار

منتجات هذا المطعم شهية وطيبة المذاق، وخاصة وجبات دجاج البروستد المحمرة مع أصابع البطاطا المقلية الساخنة والمايونيز والكاتشب، تقدم على شكل وجبة مغلفة بعلبة كرتون أو كسندويشات، وذلك بحسب رغبة الزبائن وبأسعار متوسطة، فالمكان يعتبر أحلى مطعم بروستد بالرياض؛ بسبب احتوائه على جلسات داخلية مجهزة بديكور جميل وعصري وجلسات خارجية في الهواء الطلق مع خدمة ممتازة وسريعة، كما يمكن طلب المشروبات الغازية والعصائر مع الوجبات عند الرغبة.

معلومات عن بروست بكار

الموقع: محمد بن عبد العزيز الدغيثر، الصحافة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

محمد بن عبد العزيز الدغيثر، الصحافة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966114799991+

966114799991+ مواعيد العمل: يفتح المطعم كل أيام الأسبوع من الساعة 1 مساءً -4 صباحًا.

8- مطعم بروست فريتتو

يختص بتقديم بروستد نظيف وبطعم رائع ولذيذ، كما يوجد جمبري عادي ودجاج مسحب مع خلطة بهارات مميزة وصحن حمص ومتبل وبطاطا مقلية وسلطة، فالمطعم لايمكن التعليق عليه بأي شيء سلبي، وخاصة بعد تصنيفه ضمن قائمة أفضل مطاعم بروستد الرياض بكل مايتضمنه من وجبات وجلسات ونظافة وعمال خدومين ومدير مهتم يشرف على عملهم، ويسعى إلى التحسين من الخدمات الموجودة بمطعمه.

معلومات عن بروست فريتتو

الموقع: جاكرتا، السعادة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

جاكرتا، السعادة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966505115667+

966505115667+ مواعيد العمل: يفتح المطعم كل أيام الأسبوع من الساعة 12:30مساءً -1صباحًا.

9- مطعم للوجبات السريعة - بروستد

يوجد في المطعم كل وجبات الدجاج الشهية من كريسبي وفاهيتا وسبايسي ودجاج مشوي على الفحم وبروستد مقلي بالزيت الحار مع التوابل الحارة وإلى جانبه البطاطا المقلية الساخنة والمايونيز والشطة، تقدم وجبة البروستد بأكثر من حجم بحسب عدد الأشخاص، فيوجد وجبات كبيرة بحجم عائلي ووجبات صغيرة لشخص واحد أو لشخصين، يمكن تناولها داخل المطعم مع الأصدقاء، والتمتع بجمال الجلوس في أجمل مطعم بروستد بالرياض، كما أنه يوجد خدمة توصيل مجانية إلى البيوت.

معلومات عن مطعم للوجبات السريعة - بروستد

الموقع: شارع البطحاء، حي البطحاء، الديرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

شارع البطحاء، حي البطحاء، الديرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966538840453+

966538840453+ مواعيد العمل: يعمل المطعم على مدار الأسبوع من الساعة 9 صباحًا -11 مساءً.

10- مطعم الطازج

من أشهر مطاعم المملكة العربية السعودية، والتي تختص بتحضير بروستد شهي ولذيذ وبرجر بالصمون الطري، وكريسبي رول وقطع دجاج بالجبنة، واستطاع المطعم أن يحافظ على مكانته وسمعته الجيدة وجودة أطباقه، يحتوي على أكثر من كاشير من أجل دفع الحساب، لتخفيف الضغط عند ازدحام المطعم رغم مساحته الواسعة ووجود أكثر من بوابة للدخول إليه، ويسعى المسؤول عنه دائمًا إلى التطوير في جلساته وإضافة أطعمة جديدة على قائمته.

معلومات عن الطازج

الموقع: الورود، طريق الملك عبدالله، حي ،الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

الورود، طريق الملك عبدالله، حي ،الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966920000765+

966920000765+ مواعيد العمل: يفتح المطعم كل أيام الأسبوع من الساعة 11صباحًا -2صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساءً -2 صباحًا.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على مطاعم بروستد الرياض، وعلى أهم الوجبات التي تقدمها، كما تم ذكر مواعيد العمل فيها وموقعها وأرقام هاتفها وأسعار الوجبات، وأسلوب تعامل العمال مع الزبائن، وأهم الخدمات التي تقدمها المطاعم لزوارها.