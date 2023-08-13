أفضل 10 مطاعم فطور بالرياض بارك ننصحك بتجربتها

تقدم مدينة الرياض الساحرة للزائرين العديد من الأكلات الشعبية والعالمية، وتعتبر من أهم المدن السياحية، والتي تستقبل أعداداً كبيرة من الزائرين على مدار العام، لذلك تتنوع ثقافة تقديم الطعام في الرياض فستجد مطاعم مخصصة لوجبة الإفطار تقدم الأكلات الشعبية السعودية وتقدم الأكلات من المطبخ الآسيوي والإفريقي وأيضاً الأوروبي وسنعرض من خلال السطور القليلة القادمة أهم 10 مطاعم فطور بالرياض بارك.

أفضل مطاعم فطور بالرياض بارك

تعد وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية، والتي تبدأ بها يومك، لذا يجب أن تحصل فيها على كافة العناصر الغذائية اللازمة لإمداد الجسم بالفيتامينات، والمعادن التي يحتاجها، ويوجد العديد من مطاعم فطور بالرياض بارك والتي تلبي احتياجاتك، ويعتبر الرياض بارك من أكبر المراكز التسويقية بالرياض، ويتكون من العديد من المحلات والمطاعم والتي تمثل أشهر العلامات التجارية العالمية، لذلك نضمن لك عند زيارتك مطاعم فطور بالرياض بارك وجبة على مستوى عالي من الجودة والتنوع والذي يرضي جميع الأذواق.

1- مطعم بتيل

يعتبره البعض من أفضل مطاعم فطور الرياض بارك، ويحظى بالقبول بين الزائرين، ويقدم فطائر التمر الرائعة مع القهوة العربي، والكرواسون الطازج، والتوست اللذيذ مع كيك التمر، وبنديكت البيض، والكعك بمختلف أنواعه، ومزيج رائع من الحلويات الشرقية والغربية، والفطائر البلجيكية المنزلية الرائعة، ويقدم أنواع مختلفة من العصائر الطازجة ويشتهر المطعم بتقديمه بودينج التمر، مع الإطلالة الرائعة وجلسات هادئة في داخل المطعم وفي خارجه وحسن تعاون الموظفين داخل المطعم.

معلومات عن مطعم بتيل

العنوان : الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف : 9668001110222+

: 9668001110222+ موقع خرائط جوجل : يمكنك الوصول إلى المطعم من هنا.

: يمكنك الوصول إلى المطعم من هنا. الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

2- مطعم لتو كافيه

ويعتبر من أهم مطاعم الفطور في الرياض بارك، ويقدم القهوة السعودي مع كيك العسل، وكيك الدولسي، وقطع من كيك الفواكه، وأطباق الأومليت والبطاطا المهروسة، كما يقدم تشكيلة رائعة من الحلويات الشرقية والغربية، مع توافر النظام والهدوء والجلسات الراقية، والإطلالة الرائعة سواء بالداخل أو بالخارج، وحسن استقبال الموظفين، وسرعة الاستجابة لطلبات الزائرين، وقد حظي المطعم بتقييمات جيدة جداً من قبل الزائرين.

معلومات عن مطعم لتو

العنوان : الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966114482228+

966114482228+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى المطعم من هنا.

يمكنك الوصول إلى المطعم من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

3- مطعم ايريك قيصر

أحد أفضل مطاعم افطار في الرياض بارك، حيث أنه يمنحك تجربة فريدة ومتنوعة في تذوق الطعام المفضل لديك، فيقدم تشكيلة رائعة من وجبات الفطار، والحلويات والمخبوزات، والساندويتشات، وأصناف مختلفة من الحلويات الشرقية، والغربية بالإضافة إلى وجبات خاصة، ومميزة للأطفال، ويعتبر من أشهر المطاعم في الرياض بارك، حيث أنه قد حصل على تقييمات رائعة من قبل الزائرين، ويقدم المطعم المشروبات الباردة والساخنة، وأنواع القهوة المختلفة والاسبريسو مع جلسات داخلية، وخارجية هادئة.

معلومات عن مطعم ايريك قيصر

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

4- مطعم تشيز كيك فاكتوري

تعتبر شركة تشيز كيك فاكتوري من أهم الشركات الأمريكية المتخصصة بعمل التشيز كيك، ولها سلسة مطاعم على مستوى العالم، ويعد هذا المطعم أحد أفضل أماكن فطور في الرياض بارك، يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من التشيز كيك مع المشروبات الساخنة والباردة، ويقدم أكثر من خمسين صنف آخر مع العديد من أطباق الحلويات الخاصة مثل تاور ترافيل كيك بالشكولاتة، مع بلاك أوت كيك مع كيك الجزر، ولا يقتصر المطعم على تقديم وجبات الإفطار فقط، ولكن يقدم جميع الوجبات على مدار اليوم، ولكنه يعتبر من أفضل مطاعم فطور بالرياض بارك، وقد حظي المطعم بتقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ولأنه أحد فروع شركة أمريكية عالمية لذا فيعتبره البعض من أفخم المطاعم في الرياض .

معلومات عن مطعم تشيز كيك فاكتوري

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966115200485 +

966115200485 موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

5- مطعم أوفرجار

ويعتبر واحد من أفضل مطاعم الفطور بالرياض بارك، ويقدم العديد من أصناف الحلويات والمخبوزات الطازجة، ويستخدم المطعم نوع مخصص من الشيكولاتة الرائعة ويقدم أطباق التمر بومب، وهي عجينة التمر مغطاة بالشيكولاتة، والكريمة وبان كيك على شكل زهرة اللوتس، وطبق الوايت لافا، وغيرها من الأطباق الرائعة، وقد حصل على علامة جيدة جداً من قبل الزائرين ويعتبره البعض أفضل مطعم فطور صباحي بالرياض كما أنه يوجد بالمطعم جلسات هادئة ذات إطلالة فريدة ومميزة تشعرك بالراحة والاستمتاع بكل النكهات الطيبة.

معلومات عن مطعم أوفرجار

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966920001888+

966920001888+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. انستغرام المطعم: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

6- مطعم هنا

ويعتبره البعض أفضل مطعم فطور الرياض بارك، ويقدم تشكيلة رائعة من الحلويات، والمخبوزات والمشروبات الساخنة، والباردة، ويمتاز بإطلالة رائعة، وفريدة، ويحظى بالقبول العام بين الزائرين، ويعتبر من أهم مطاعم الرياض بارك ، ويقدم أيضاً فطائر التميس بالجبن وتاكو اللحم الممتاز وفرنش التوست اللذيذ واللبنة، والبيض بطرق طهي مختلفة، والشكشوكة، وساندويتشات الفلافل بالبيض، وفطائر التميس الحلو بالسكر، والعسل والشوكولاتة، ومع تنوع الأطباق والوجبات المخصصة لوجبة الإفطار لذا فيعتبره البعض من أحسن مطعم فطور في الرياض بارك، كما أن طاقم العمل داخل المطعم يتميز بحسن الاستجابة وسرعة تنفيذ الأوامر.

معلومات عن مطعم هنا

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 971559458269+

971559458269+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

7- مطعم ماكدونالدز

ويعتبر من أشهر مطاعم فطور بالرياض بارك، ومن أشهر سلاسل مطاعم على مستوى العالم، ويقدم وجبات إفطار على مستوى عالي من الجودة حيث يقدم مافن بالبيض ومافن صوصج بالبيض، وهاش براونز، مع طبق البطاطس المقرمش الشهير، وسلطة الفواكه، ويقدم المشروبات الباردة، والساخنة مثل الحليب والحليب بالشوكولاتة، وقد حصل المطعم على تقييمات جيدة جدا من قبل الزائرين وأفضل ما قالوا عن المطعم أنه في تحديث وتطوير مستمر، وأنه يتميز بجلساته الهادئة وإطلالاته الساحرة.

معلومات عن مطعم ماكدونالدز

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 9668001212345+

9668001212345+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

8- مطعم فوج كافيه

ويتميز بإطلالته الرائعة، ويقع في الدور الثاني من مول الرياض بارك، ويعتبره البعض من أفضل مطاعم فطور بالرياض بارك، حيث أنه يقدم العديد من الوجبات الرائعة مثل سيجنتشر أومليت، وتشكيلة رائعة من المخبوزات، والحلويات الشرقية والغربية، ويقدم المشروبات الساخنة والباردة ويقدم كريب الفواكه وكريب الشوكولاتة والقهوة العربي واللاتية والهوت شيكولات، وقد حظي المطعم بتقييمات جيدة جداً من قبل الزائرين.

معلومات عن مطعم فوج كافيه

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966533817188+

966533817188+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: يمكنك الحجز والاستعلام من هنا.

9- مطعم ايرث كافيه

يقدم المطعم العديد من الوجبات الخفيفة من أطباق وساندويتشات للإفطار، والسلطات والمعجنات، والمشروبات الباردة، والساخنة، وتشكيلة رائعة من الحلويات الغربية والشرقية، وأطباق البودنج بالخبز المحمص الخاص، وأطباق الشوفان بالتفاح والزبيب وأطباق الزبادي وأطباق التوت وساندويتشات البيض بأنواعه، والفرنش توست، والفرنش توست المحشي بالجبن ويمتلك المطعم عدة فروع بالرياض ويحظى بتقييم جيد جداً من قبل الزائرين وذلك بسبب الشهرة الواسعة لأنه يعتبر من أفضل مطاعم فطور بالرياض بارك، ويمتاز أيضاً بالجلسات الهادئة والإطلالة الفريدة.

معلومات عن مطعم ايرث

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966920007498+

966920007498+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

10- كافيه ومطعم تشنك

يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من المخبوزات والحلويات مثل تشيز كيك التوت الطازج والفرنش توست وكيك الحليب بالزعفران وبودنج الحليب بالتمر وسولتد كراميل مع البوب كورن وساندويتشات الدجاج والتونة والجبنة مع الطماطم المتبلة ورست بيف مع الفلفل الحار ويقدم أيضاً المشروبات الساخنة والباردة.

معلومات عن مطعم وكافيه تشنك

العنوان: الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض.

الرياض بارك – الطريق الدائري الشمالي الفرعي – العقيق- الرياض. رقم الهاتف: 966552202042+

966552202042+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأفضل مطاعم فطور بالرياض بارك، مع توضيح قائمة الطعام المقدم من كل مطعم، وتوضيح العنوان مزود بخرائط جوجل وأرقام الهواتف والموقع الإلكتروني للحجز والاستعلام ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.