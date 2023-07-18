منيو مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة مع الأسعار والموقع

تُعدّ أضنة واحدة من أكبر المدن التركية وتأتي بعد أنطاليا مباشرة في المساحة، وتتمتع بموقع سياحي لا شبيه له، ومقومات تجعل منها وجهة مثالية يقصدها الزوار من كل صوب وجانب، فتجد فيها سحر الهندسة المعمارية، حيث اشتهرت في أواخر ال 15 بالعصر الذهبي للهندسة في أضنة والذي يبدو جليًا إلى الآن، المساجد والمزارات، المتنزهات والحدائق المفتوحة طوال العام والممتدة على طول نهر سيجان، هذا بالإضافة إلى وسطها ومحيطها الزاخر بالمطاعم الرائعة المميزة والتي من أشهرها مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة المختص بالكباب، حيث تتذوق لديه ألذ وجبة كباب في حياتك بوسط جو ممتع مهيئ لكافة ما ترغب به من خدمات، تعرف على المطعم عن كثب خلال السطور القادمة.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة

نظرًا للشخصية السياحية الفريدة والجذابة التي تشتهر بها أضنه، فإنها تزخر بالعديد من المرافق والخدمات والأماكن الترفيهية المميزة التي تعزز من عوامل الجذب إليها، وبرغم تواجد كثير من المطاعم في مختلف أنحائها، إلا إن مطعم بيربيجار كباب صالونو في أضنة هو واحدًا من أهم أماكن السياحة في أضنة بشكل عام، فلا بديل لزيارتك إياه ما دمت في المدينة، كما لا يفوتك تجربة أشهر أطباقه التي ذاع صيتها لديه وحازت على اعلى التقييمات من قِبَل العملاء ومنها، طبق الكباب المشوي، أجنحة الدجاج المشوية، واللحم المشوي وسيخ الكبد، ستتذوق طعمًا لم تختبره من قبل.

منيو مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة

لعل من أهم المزايا التي ساهمت في شهرة هذا المطعم، هو امتلاء المنيو الخاص به بكل ما لذ وطاب، برغم عمره الطويل، إلا إنه يحافظ على مستواه بل ويعمل على تطوير نفسه وتنوع الأطباق التي يقدمها، ومما تحتوي قائمته:

1- القائمة الرئيسية

سيخ كبدة، تتكون الحصة الواحدة منه من 8 أسياخ من كبد الخروف.

أضنة كباب.

أسياخ حسب الذوق.

شيش دجاج.

أجنحة الدجاج.

مكعبات لحم الضأن.

اللحم المفروم.

لحم الديك الرومي.

لحم الشاه.

2- المقبلات

السلطة الخضراء.

اللفت.

سلطة البصل المحمص.

النعناع والليمون.

صلصة الطماطم.

الفلفل والطماطم المشوية.

كوساباسي

3- المشروبات

صودا.

ماء.

قهوة.

شاي.

نسكافيه.

4- الحلويات

حلويات القدييف.

الأيس كريم.

الكدايف بالفستق.

أسعار مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة

واحد من أهم الأسباب التي تجعل من مطعم من بيربيجار كباب صالونو أشهر مطاعم أضنة ، هو أن أسعاره تتوافق مع جودة الأداء، بل إنها مناسبة تمامًا، قد تبدأ من 80 للشخص الواحد وتصل إلى 200 أو أكثر حسب الأطباق والمقبلات والحلويات، وبالنسبة لمتوسط تكلفة الطعام فتتفاوت من 1 إلى 24 ليرة تركية، هذا بجانب أن المطعم يهتم كثيرًا بالنظافة، وتوفير الخدمات المختلفة، منها المسجد، وجدير بالذكر أن الأطباق تكون ممتلئة وطازجة جدًا.

موقع مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة

يُعد مطعم بيربيجار كباب صالونو في أضنة من المطاعم التي يذهب الزوار لها خصيصًا بناءً على شهرته وسمعته الطيبة، التي لا تجد له فيها منافس، غير المطاعم التي تمر عليها لقربك منها، ويقع المطعم بالتحديد في Hanedan، Maintenanceurdu Cd رقم: 39، 01060 سيحان / أضنة، تركيا، وللوصول له من خلال الخريطة اضغط هنا.

معالم سياحية قريبة من مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة

لعل من أهم ما يميز مطعم بيربيجار كباب صالونو بأضنة هو موقعه المتميز القريب للعديد من المعالم التي يمكن زيارتها، ومنها:

الجسر الحجري: وهو لا يبعد إلا 1.52 كم من المطعم، وهو واحدًا من أشهر وأقدم المعالم السياحية في أضنة وفي تركيا بشكل عام، يقع على نهر سيحان، وقد شُيد من العصر الروماني، ويتميز بحجارته المرصوفة على الأرضية، ويمكن التجول فيه وتأمل روعة المناظر الطبيعية من حوله، والتطرق لحديقة زبيدة هانم القريبة جدًا منه، وممارسة رياضة المشي.

وهو لا يبعد إلا 1.52 كم من المطعم، وهو واحدًا من أشهر وأقدم المعالم السياحية في أضنة وفي تركيا بشكل عام، يقع على نهر سيحان، وقد شُيد من العصر الروماني، ويتميز بحجارته المرصوفة على الأرضية، ويمكن التجول فيه وتأمل روعة المناظر الطبيعية من حوله، والتطرق لحديقة زبيدة هانم القريبة جدًا منه، وممارسة رياضة المشي. سنترال بارك: لا يبعد عن مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة إلا 2.30 كم، وهو منتزه كبيرة جدًا يتضمن العديد من المدارج والبحيرات، والمسارات المصممة للمشي، الجري، أو ركوب الدراجات، كما يسمح بممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية المرحة.

لا يبعد عن مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة إلا 2.30 كم، وهو منتزه كبيرة جدًا يتضمن العديد من المدارج والبحيرات، والمسارات المصممة للمشي، الجري، أو ركوب الدراجات، كما يسمح بممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية المرحة. فندق ايبس دانا: إن كنت تمر على أضنة في جولة سياحية، فهو فندق مريح جدًا ولا يبعد إلا 611 متر من المطعم، وهو يطل على حديقة ونافورة، وقريب لعديد من المرافق والمعالم، منها منتزه ميركيز، ومسجد أولو كامي، كما يتمتع بالعديد من الخدمات، كالإفطار الصباحي المدفوع، موقف سيارات مجاني، واي فاي مجاني، وهو مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

إن كنت تمر على أضنة في جولة سياحية، فهو فندق مريح جدًا ولا يبعد إلا 611 متر من المطعم، وهو يطل على حديقة ونافورة، وقريب لعديد من المرافق والمعالم، منها منتزه ميركيز، ومسجد أولو كامي، كما يتمتع بالعديد من الخدمات، كالإفطار الصباحي المدفوع، موقف سيارات مجاني، واي فاي مجاني، وهو مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة. Orjuwan Lounge: هو مطعم وكوفي شوب مميز يتمتع بجلسات رائعة داخلية وخارجية، ويتميز بأمسياته الرائعة، حيث تستطيع بعد الانتهاء من وجبتك في مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة التطرق له لتحظى بأمسية مميزة تختم بها يومك.

إن المطاعم في أنحاء تركيا كثيرة ومختلفة، إلا إن بعض المطاعم إن زرتها مرة تظل عالقة في ذهنك وتصير إحدى مطاعمك المفضلة التي تذهب لها خصيصًا، ويُعدّ مطعم بيربيجار كباب صالونو أضنة واحدًا منها بلا شك، فتتذوق فيه الطعم المشوي لذوقك المفضل في اللحوم بطريقة لم تتذوقها من قبل.