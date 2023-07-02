محلات مول اوبتيموم اوتلت أنقرة مع مواعيد العمل والخدمات

تعتبر أنقرة من المدن السياحية التركية التي اشتهرت بازدحامها السكاني حيث تعتبر ثاني أكبر مدينة مزدحمة بالسكان، ويقصدها السياح من جميع البلدان نظرا لما تملكه من مقومات السياحة من ناحية الموقع الجغرافي إلى المناطق الترفيهية من حيث المتاحف والحدائق والقلاع والمولات، ومن أهم المولات المشهورة مول اوبتيموم اوتلت أنقرة الذي يستطيع زواره القيام بعدة نشاطات متميزة كالتسوق، وشراء الحاجيات بأشكالها، ومشاهدة السينما، وتناول أشهى المأكولات وفي مقالنا سنقدم لكم لمحة مختصرة عن هذا المول المميز.

خريطة مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

إن كنت ترغب بزيارة أفضل أماكن سياحية في أنقرة ننصحك بالتوجه إلى مول اوبتيموم اوتلت في منطقة ايتموسغت في أنقرة، حيث يرتاد إليه الزوار والسياح من كل صوب، إذ أنه يبعد عن حديقة حيوان سينكان مسافة 5.0 كم، كما يبعد عن جزيرة ماسال مسافة 4.5 كم، وإن كنت ترغب في معرفة موقعه على الخريطة يمكنك الضغط على الرابط التالي.

مواعيد العمل والأسعار في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يستقبل مول اوبتيموم اوتلت بأنقرة جميع الزبائن يوميا، وتبدأ ساعات العمل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء، أما بالنسبة للأسعار الموجودة في هذا المول فهي تنافسية وجميلة جدا نظرا لوجود ماركات عالمية مشهورة، ويوجد أيضا خصومات عديدة، لذا يرغب بالذهاب إليه العديد من الزبائن.

الخدمات المتوفرة في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يقدم مول اوبتيموم اوتلت أنقرة العديد من الخدمات المميزة لتوفير أقصى قدر من الراحة للزبائن، ومن هذه الخدمات:

إمكانية التسوق والشراء داخل المول.

صراف آلي.

موقف سيارات.

حمامات.

مسجد.

صالة سينما.

مصعد آلي.

أماكن خاصة للعب الأطفال.

مطاعم ومقاهي.

الأنشطة الترفيهية في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

تستطيع أثناء تواجدك في مول اوبتيموم اوتلت في أنقرة التمتع بجولتك من خلال القيام بعدة نشاطات، حيث تستطيع مشاهدة الملابس والأحذية والحقائب بجميع أشكالها وألوانها ومن جميع الماركات المعروفة، إضافة إلى الأدوات المنزلية التي يمكنك انتقاؤها بكل سهولة نظرا لتنوعها، إضافة للأدوات الإلكترونية، وللأطفال نصيب في متعتهم أثناء هذه الجولة حيث يوجد ألعاب لتسلية الأولاد، وسينما لحضور كافة الأفلام، ولا بد في نهاية الجولة من تناول الطعام في احدى المطاعم المنتشرة في المول والتي تقدم أفضل الوجبات.

محلات مول اوبتيموم اوتلت في أنقرة

يمكنك أثناء تجولك في مول اوبتيموم اوتلت الذي يعد أفضل مولات في أنقرة استكشاف المتاجر المتنوعة التي تقدم كل احتياجات الزبائن، حيث يوجد محلات للملابس بكافة أشكالها وألوانها والتي تناسب جميع الفئات العمرية، إضافة إلى محلات الأحذية والحقائب، كما يوجد كل ما تحتاج إليه النساء من مستحضرات تجميل ومجوهرات وأدوات منزلية وغيرها من المتاجر الأخرى، ومن أشهر المحلات نذكر لكم:

1. محلات الملابس في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يمكنك التجول بين محلات الملابس المتنوعة الموجودة في المول وانتقاء ما ترغب بشرائه، سواء كانت ملابس رجالية أو نسائية أو ملابس الأطفال المميزة، نذكر بعضها:

Hatemoğlu Optimum AVM: علامة تجارية لبيع البدلات الرجالية الرسمية وغيرها من الملابس الرجالية.

علامة تجارية لبيع البدلات الرجالية الرسمية وغيرها من الملابس الرجالية. Defacto: من الماركات العالمية المشهورة التي تقوم ببيع أحدث صيحات الموضة التي تناسب جميع الأعمار.

من الماركات العالمية المشهورة التي تقوم ببيع أحدث صيحات الموضة التي تناسب جميع الأعمار. Koton: متجر لبيع الألبسة القطنية لجميع الفئات العمرية وبجودة عالية.

متجر لبيع الألبسة القطنية لجميع الفئات العمرية وبجودة عالية. Penti: علامة تجارية لبيع ملابس السباحة وملابس النوم والجوارب النسائية والأطفال.

علامة تجارية لبيع ملابس السباحة وملابس النوم والجوارب النسائية والأطفال. ColumbiaSport in Street: متجر خاص بالملابس الرياضية.

متجر خاص بالملابس الرياضية. Suwen: متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية.

متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية. LC Waikiki: علامة تجارية لبيع الملابس النسائية والرجالية والأطفال، وتناسب جميع الفئات العمرية.

2. محلات الأحذية والحقائب في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يوجد في هذا المول محلات الأحذية الخاصة بالرجال والنساء والأطفال بأسعار مميزة، والتي تناسب جميع الأذواق، وبأحجام وأشكال مختلفة، نذكر أهمها:

FLO Ankara Optimum AVM Mağazası: متجر لبيع مجموعة مميزة من الأحذية من جميع أنواع العلامات التجارية للرجال أو النساء أو الأطفال، كما أن لديهم دائما خصم، إضافة لبيع الحقائب بجميع أحجامها.

متجر لبيع مجموعة مميزة من الأحذية من جميع أنواع العلامات التجارية للرجال أو النساء أو الأطفال، كما أن لديهم دائما خصم، إضافة لبيع الحقائب بجميع أحجامها. Ayakkabı Dünyası: يقدم منتجات عالية الجودة من الأحذية الرياضية والنسائية والرجالية، وهناك تخفيضات على الأحذية.

يقدم منتجات عالية الجودة من الأحذية الرياضية والنسائية والرجالية، وهناك تخفيضات على الأحذية. Skechers: علامة تجارية لبيع الأحذية العائلية حيث يبيع مجموعة متنوعة من الأحذية الرياضية والغير رسمية، إضافة للملابس.

علامة تجارية لبيع الأحذية العائلية حيث يبيع مجموعة متنوعة من الأحذية الرياضية والغير رسمية، إضافة للملابس. Tergan: متجر لبيع الأحذية والحقائب بجودة عالية، وأسعاره منخفضة تناسب جميع الميزانيات.

3. محلات مستحضرات التجميل والعناية بالصحة في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

كل ما ترغبين بشرائه سيدتي من مستحضرات التجميل سوف تجدينه في هذا المول، وليزيد جمالك إشراقا عليك بزيارة احدى المحلات، وانتقاء بعضا من أدوات المكياج والكريمات الخاصة بالشعر والجسم، ومن هذه المحلات:

Rossmann: متجر لبيع مستحضرات التجميل من ماركات عالمية وأسعار مميزة، وهناك خصم نصف السعر لمن لديهم بطاقة روسمان.

متجر لبيع مستحضرات التجميل من ماركات عالمية وأسعار مميزة، وهناك خصم نصف السعر لمن لديهم بطاقة روسمان. Gratis: متجر متخصص بالعناية الشخصية من لوازم الشعر والبشرة والمكياج بجميع أصنافها.

متجر متخصص بالعناية الشخصية من لوازم الشعر والبشرة والمكياج بجميع أصنافها. FizyoCity Sağlıklı Yaşam Merkezi: مركز للعناية بالصحة والتخلص من العديد من المشاكل التي تخص الجسم.

4. محلات المجوهرات في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

للمحافظة على جمالك سيدتي لا بد من شراء بعض المجوهرات والحلي لتتزيني بها، نقدم لك سيدتي بعضا من المحلات التي تعرض أجمل المجوهرات والتي يرغب بارتيادها الكثير من النساء لشراء ما تهوى نفسها لتظهر بأجمل شكل، ومن أشهرها:

Blue Diamond : متجر متخصص ببيع المجوهرات متقنة الصنع وبأشكال فريدة ومتميزة.

: متجر متخصص ببيع المجوهرات متقنة الصنع وبأشكال فريدة ومتميزة. Zümrüt kuyumculuk : تستطيع اختيار أنواع المجوهرات التي تناسب إطلالتك سيدتي من هذا المتجر المميز.

: تستطيع اختيار أنواع المجوهرات التي تناسب إطلالتك سيدتي من هذا المتجر المميز. Bigoldi Jewellery: تشكيلة واسعة من القلادات والخواتم، وأشكال متعددة من المجوهرات تجدها في هذا المتجر ومناسبة لأذواق الجميع.

5. محلات السلع المنزلية في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

التسوق شغف نسائي وخاصة عندما يتعلق الأمر بشراء السلع المنزلية المميزة، فهناك حب كبير من قبل النساء للشراء والتجديد، وكل ما تحتاج إليه من أدوات منزلية ستجده في هذا المول، ومن أبرز هذه المحلات:

Vestel : كل ما يحتاجه منزلك من أدوات كهربائية متوفرة في هذا المتجر.

: كل ما يحتاجه منزلك من أدوات كهربائية متوفرة في هذا المتجر. Madame Coco Ankara Optimum Avm: متجر لبيع المفارش وأدوات تخص المطبخ، بالإضافة للأدوات المنزلية بكل أنواعها.

متجر لبيع المفارش وأدوات تخص المطبخ، بالإضافة للأدوات المنزلية بكل أنواعها. Karaca: أطباق وكؤوس وطناجر وتشكيلة واسعة من أدوات المطبخ بأنواعها يمكنكك شرائها من هذا المتجر.

6. محلات الألعاب في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

للأطفال حصة كبيرة في هذا المول إذ يحوي على أماكن خاصة للعب الأطفال، إضافة إلى المحلات الخاصة ببيع الألعاب التي تناسب جميع الأعمار، ومنها:

Armağan Oyuncak : كل ما يحتاجه طفلك من ألعاب كالسيارات والدمى وألعاب خاصة بالأطفال تجدها في هذا المتجر، والتي تتميز بألوانها وأشكالها الفريدة.

: كل ما يحتاجه طفلك من ألعاب كالسيارات والدمى وألعاب خاصة بالأطفال تجدها في هذا المتجر، والتي تتميز بألوانها وأشكالها الفريدة. Toyzz Shop: كل ما يرغب به طفلك من قطارات وسيارات يحبها الأطفال الذكور، ودمى خاصة بالفتيات الصغيرات تجدونها في المتجر.

7. محلات الإلكترونيات في مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يوجد في مول اوبتيموم اوتلت محلات لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بجودتها العالية، ومنها نذكر:

MEDIA MARKT : متجر متخصص ببيع الإلكترونيات من حواسيب وجوالات وغيرها من الإلكترونيات.

: متجر متخصص ببيع الإلكترونيات من حواسيب وجوالات وغيرها من الإلكترونيات. Teknosa: لتحميل البرامج التي تريدها أو لشراء الأجهزة الإلكترونية تستطيع زيارة هذا المتجر.

مطاعم ومقاهي مول اوبتيموم اوتلت أنقرة

يمكنك تناول المأكولات التركية الشهية والمشروبات المنعشة من احدى المطاعم والمقاهي الموجود في هذا المول، ومن أشهرها:

Popeyes : مطعم يقدم الوجبات السريعة الشهية من البرغر والبطاطا المقلية.

: مطعم يقدم الوجبات السريعة الشهية من البرغر والبطاطا المقلية. Lezzet iskender: مطعم يقدم الاسكندر والحساء والبيتزا، إضافة إلى أصناف مميزة من الطعام.

مطعم يقدم الاسكندر والحساء والبيتزا، إضافة إلى أصناف مميزة من الطعام. LOKUM ATÖLYESI: مطعم يقدم ألذ الحلويات التركية، إضافة إلى القهوة التركية اللذيذة.

مطعم يقدم ألذ الحلويات التركية، إضافة إلى القهوة التركية اللذيذة. Starbucks: مقهى يقدم المشروبات الساخنة والباردة التي تنعش القلب.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم دليل شامل عن مول اوبتيموم اوتلت أنقرة، حيث يمكنكم التجول فيه بكل راحة وسعادة لما يحويه من متاجر متعددة، والتي تقوم ببيع جميع الاحتياجات العامة والخاصة، إضافة إلى وجود المطاعم والمقاهي ومحلات الطعام والشراب لتذوق أشهى المأكولات، كما ذكرنا لكم مواعيد وساعات العمل والخدمات التي يقدمها وموقعه التفصيلي لسهولة الوصول إليه، نتمنى لكم جولة ممتعة بصحبة الأصدقاء والأقارب.