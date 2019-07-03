تعلمي معنا طريقة عمل المشمش المجفف في المنزل...

المقادير :

1 لتر (1000 مل) ماء

1 كيلو (1000 جم) مشمش سليم

2 ملعقة كبيرة (25 جم) سكر

الطريقة:

تجفيف المشمش في المنزل اغسلي المشمش جيدًا، وجففيه بفوطة نظيفة.

قطعيه من المنتصف، لكن ليس لآخر الثمرة، وأزيلي البذور. على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر، واتركيه حتى يغلي. أضيفي المشمش واتركيه لمدة 5 دقائق.

سخني الفرن عند درجة حرارة 130 درجة مئوية.

رصي المشمش في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة لا تقل عن 6 – 8 ساعات. بعد كل ساعة، اقلبي المشمش على الجهة الأخرى مع الضغط على كل ثمرة حتى تخرجي السوائل منها.