«سرايا العقبة ووتربارك» تستقبل ضيوفها بخصومات مميزة خلال شهر سبتمبر

بيان صحفي

المدينة تتيح للضيوف الاستمتاع غير المحدود بجميع الألعاب مقابل 20 ديناراً من الساعة 2:00 ظهراً طوال شهر سبتمبر

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 30 أغسطس 2021: أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، عن إتاحتها الفرصة للضيوف للاستمتاع غير المحدود بجميع الألعاب مقابل 20 ديناراً فقط وذلك، عند زيارة مدينة الألعاب المائية اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً خلال شهر سبتمبر.

وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها رسمياً في شهر يوليو من العام الجاري لتتيح لضيوفها الفرصة للاستمتاع بأقوى التجارب والمغامرات المائية الاستثنائية من خلال باقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية المميزة المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن كوادي رم، والبحر الأحمر، ومدينة جرش، وغيرها.

ويتوفر عرض الاستمتاع غير المحدود طوال شهر سبتمبر، ويسري على التذاكر التي يتم شراؤها عبر مكاتب الخدمة عند بوابات الدخول. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.



وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي شركة تابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" في أبوظبي. كما تتولى فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لنخبة من الوجهات الترفيهية العالمية في أبوظبي، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، بالإضافة "كلايم أبوظبي".

نبذة عن سرايا العقبة ووتربارك

تقع سرايا العقبة ووتربارك في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة ، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

تحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sarayaaqabawaterpark.com/ar

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