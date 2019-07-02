أبراج تتهرب من الحقيقة ولا تستطيع التعامل معها وأخرى تواجهها بكل شجاعة

بعض الأبراج تفضل قول الحقيقة كما هي دون أي تزييف أو تجميل وهناك أبراج أخرى لا تستطيع التعامل مع الحقيقة أوحتى مواجهتها.

وقد كشف موقع "يورتانجو" النقاب عن الأبراج التي لا تستطيع قول الحقيقة والأبراج التي تواجهها بكل شجاعة إليك هذه القائمة:

1- الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر) :

أصحاب برج الميزان لا يستطيعون فقط قول الحقيقة ولكن لا يستطيعون مواجهتها ايضاً ، فهم في صراع دائم في البحث عن طرق لإرضاء أنفسهم فهم يفضلون تخبئة الحقيقة والاستمرار في الكذب على الآخرين وأيضاً على أنفسهم.

2- الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

يحاول الحوت دائماً أن يبتعد عن العالم الحقيقي قدر الإمكان ، لأن العالم الواقعي ملئ بالأمور الصعبة التي لا يستطيع مواجهتها ، فأصحاب برج الحوت لا يستطيعون التعامل مع الحقيقة لأن ذلك يجبرهم على التخلي عن نظرتهم الوردية للحياه ليفيقون على واقع سيء وهذا يتنافي مع طبيعة البرج الحالمة .

3- برج الثور (20 أبريل - 20 مايو) :

السبب في عدم قدرة أصحاب هذه الأبراج على التعامل مع الحقيقة هو ميلهم وحبهم الدائم للكذب فهم لا يكذبون فقط على الآخرين ولكن ايضاً على أنفسهم حتي يتمكن من تجنب الحقيقة.

4- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو) :

يتجنبون الحقيقة لأنهم لا يؤمنون بها في الأساس فإذا أخبرت أصحاب هذا البرج شيئاً حقيقياً سيقول لك " لا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً " ، فالسرطان أكثر الابراج تشكيكاً للأمور قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإقناعه بالحقيقه لكنه لن يقبلها قبل أن يشكك بها في البداية.

5- العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر) :

التعامل مع الحقيقة ليست من صفات هذا البرج فهم مولودون بمرض القلق، حتي في ظل غياب الأسباب التي تستدعي ذلك فهم يرفضون قول الحقيقة أو مواجهتها حتي لا تتدمر قناعتهم الشخصية بالأشياء حتي لو مبنية على الأكاذيب و أنصاف الحقائق.

6- برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو) :

لا يستطيع هذا البرج التعامل مع الحقيقة فهو يستسلم لأانصاف الحقائق والأخبار المزيفة بكل سهولة، فهو يتأثر بشكل سريع ويمكنه تصديق مئات من الأشياء المختلفة في أن واحد حتى لو كانت بدون معنى فهم يواجهون صعوبة في فك رموز الحقيقة.

7- برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر) :

لا يتعامل هذا البرج مع الحقيقة ولا يستطيع قولها لأن الحقيقة في نظره كما يراها هو فقط ، فهو سيغتنم أي فرصة تظهره بأنه صاحب القلب الطيب وأنه صديق جيد فهو دائماً يحرص على إظهار نفسه كمصدر لثقة الآخرين فلن يعترف بحقيقة قد تغير من صورته أو تضرها.

8- برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير) :

أصحاب هذا البرج يفضلون الحقيقة عن الأكاذيب فهم يتميزون باللطف والقلب الطيب ولكن يواجهوا صعوبة في مواجهة الحقيقة إذا كانت تتعلق بأحبائهم فيبحثون عن طرق لتخفيف وطأة قول الحقيقة على من يحبون ومن يهمهم أمره.

9- برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس) :

سواء كان يحبك صاحب هذا البرج أم لا فهو يفضل قول الحقيقة كما هي لكرهه الشديد للكذب ويعتقد أن قول الحقيقة هو إحترام للآخرين.

10-برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير) :

أصحاب هذا البرج لا يتميزون بوجود عاطفة أو مشاعر، فهم يتمسكون بقول الحقيقة والإخبار بها كما هي، دون تخفيف أو تلطيف لوطأة الحقيقة بشكل يشوبه بعض القسوة .

11-برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل) :

أصحاب هذا البرج ليس لديهم وقت لمشاعرك ولا الاهتمام بها ، على الرغم من أن الشائع عن هذا البرج هو العاطفة ولكنهم لا يسمحون للعاطفة بالتحكم فيهم عند قول الحقيقة، ليس هناك أي تشكيك أو تخمين مع الحمل فهو لا يخشى أي عواقب ويقول الحقيقة كما هي.

12- برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر) :

أكثر الابراج صدقاً فهو لا يخشى الحقيقة ابداً ، يعتقد أصحاب برج القوس أن الصدق هو أحد أهم السمات التي يمكنك امتلاكها، فهم يخبرون الحقيقة كما هي غير مبالين بأي كلمات قاسية.

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