3 أبراج تساعدك في حل مشكلاتك.. ولكن!

أحيانًا كثيرة نصادف أشخاصًا بنوايا طيبة يقدمون المساعدة، وفي الوقت نفسه تحدث تصرفات منهم تثير الضيق، وهذا لا ينفي نواياهم الطيبة، مثل أصحاب هذه الـ”أبراج”.

– برج الجدي:

مولود برج الجدي دائمًا ما يحب عرض مساعدته على الغير، ولكن مشكلته الوحيدة أن طريقته في المساعدة لا تناسب جميع الأشخاص، لأنه يقدم شكل المساعدة التي يراها هو مناسبة.

في الحب والزواج .. أبراج تتوافق مع "العذراء"

حتى إنه في بعض الأحيان يقوم بعرض المساعدة على الآخرين من دون أن يطلبوا وهذا لأنه يرى أنهم في حاجة إليه.

– برج القوس:

أما برج القوس فهو يحب مساعدة الآخرين لكن مشكلته الوحيدة أنه يحب القيام بهذا في الوقت المناسب له هو، ولذلك تجده في كثير من الأحيان يقوم بتقديم مساعدة لشخص ما وفجأة ينسحب، وذلك لأنه يشعر أن وقته لم يعد يسمح، أو أن وجوده لم يعد ضروريًا.

– برج السرطان:

أما مولود برج السرطان فهو دائمًا ما تكون لديه نوايا طيبة في المساعدة، ولكن مشكلته أنه يقول ما يخطر على باله من دون التفكير إذا كان هذا الشيء سوف يفيد أو لا، فهو شخصية عفوية.