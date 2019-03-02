3 أبراج يكره أصحابها التعلق بالآخرين!

برج الأسد:

مواليد برج الأسد يعرفون جيدا قيمة أنفسهم، لذلك فهم اجتماعيون، ودائما تجدهم في قلب الأحداث، إلا أنهم في الوقت ذاته لا يعطون مساحة كبيرة للآخرين في حياتهم، حتى لا يتعلقوا بغيرهم.

برج الثور:

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الشيء نفسه لدى مولود برج الثور، الذي يقدر نفسه جيدا، ولا يتعلق بالآخرين بسهولة، فهو لا يستطيع احتمال صدمة البعد أو الفقد، لذا لا يتعلق سوى بأشخاص قليلين جدا في حياته، حتى لا يتألم.

برج الجدي:

وأخيرا برج الجدي الذي يعرف أن نقطة ضعفه هي في تعلقه بالآخرين، لذلك يحاول أن يتجه إلى العلاقات السطحية حتى لا يسمح لأي شخص باستغلاله.