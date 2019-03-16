تعرفي على أكثر 3 أبراج فضولية
لا يكف الإنسان عن الفضول حتى إن كان يعرف أن هذا يؤدي إلى هلاكه(shutterstock)
الفضول أحيانا يقتل القط، كما يقول المثل، ورغم ذلك لا يكف القط عن الفضول حتى إن كان يعرف أن هذا الفضول قد يؤدي إلى هلاكه.
ومن أصحاب هذه الأبراج:
1- برج الثور:
مولود برج الثور فضولي بطبيعته، ويمكن إثارته بسهولة للبحث وراء أي موضوع، فتحري الأشياء شيء يسير في دمه، ولا يعود إلى حالته الطبيعية إلا إذا وصل لكل المعلومات التي يحتاجها.
2- برج العذراء:
أما مولود برج العذراء فشخصية محللة ومحبة لجمع المعلومات، ومثله من الطبيعي أن يكون صاحب شخصية فضولية من الدرجة الأولى، فهو لا يبحث عن المعلومة فقط بل السبب وراء حدوثها، وهذا ما يجعله واحدًا من أكثر الأبراج فضولًا.
3- برج الجدي:
التفاصيل هي أكثر شيء يشغل بال مولود الجدي، فهو فضولي جدًا من ناحية التفاصيل، لذلك هو فضولي من ناحية أي شيء ومن ناحية كل شيء.
فهذا المولود يرى أنه إذا امتلك كل المعلومات سيكون من السهل أن يدير كل شيء ويتحكم فيها ببساطة، فالمعرفة هي سر النجاح.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12