أبراج لا تتخلى عن علاقاتها في الشدائد

لاشك أن علاقات الحب تتطلب الكثير من الجهد للحفاظ عليها، فجميع العلاقات تمر بفترات قوة وفترات ضعف تختبر ولاء الطرفين، وبينما تميل بعض السيدات للتخلي عن العلاقة في تلك الفترات العصيبة، يتمسك البعض الآخر بشركائهن بكل ما أوتين من قوة، حتى تمر الشدائد وتصبح علاقاتهن أقوى مما سبق.

وفيما يلي جلبنا لكِ من مجلة "إيليت ديلي" أبراج لا تتخلى عن علاقاتها مهما حدث:

برج الثور

طبيعة سيدة الثور تمنعها من التخلي عن شريكها والابتعاد عنه، مهما ساءت الظروف، ففي هذه اللحظات يظهر الجانب العنيد للثور ويمكنها من إعادة بناء علاقة قوية قائمة على الصداقة والاحترام.

برج العقرب

كسب ثقة سيدة برج العقرب ليس بالأمر السهل، فهي حذرة للغاية ومتيقظة للذين قد يحاولوا التلاعب بها، ولكن بمجرد الفوز بثقتها ستتمسك سيدة العقرب بشريكها ولن تتخلى عنه مطلقًا، فهي ترتبط بمن تحب بكل جوارحها.

وارتباطها بكوكب بلوتو يجعلها شديدة التصميم ولا تتوقف حتى تحقق هدفها، وترمم علاقتها حتى تمر الفترة العصيبة.

برج الجدي

الجدي يحرص على إكمال أي مهمة يبدأها، وإذا ارتبطت صاحبته بشخص ما تلتزم بالعلاقة وتكرس وقتها وجهدها لنجاحها.

فسيدة الجدي لا تعشق حتى تتيقن من أن شريكها يستحق ويمتلك المقومات اللازمة لإنجاح علاقة طويلة الأمد، وطبيعتها لا تسمح لها بالاستسلام وقبول أن العلاقة فشلت حتى تكون قد بذلت كل جهدها لإنقاذها.

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