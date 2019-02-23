لأسباب مختلفة.. 3 أبراج مستنفدة عاطفيًا
مولود برج الحوت يرهق نفسه عاطفيًا في الانغماس في تفاصيل المشكل (shutterstock.com)
الإنهاك العاطفي مثل الإنهاك الجسدي يمكن أن يرهق الإنسان بشكل كبير، وخاصة إذا كنت شخصًا عاطفيًا مثل هذه الأبراج التي استنفدت عاطفيًا بشكل كبير لأسباب مختلفة.
– برج الحوت:
مولود برج الحوت دائمًا ما يكون في حالة من الإرهاق العاطفي لأنه دائمًا ما يدفن نفسه في مشكلات مَن حوله، ويرهق نفسه عاطفيًا في الانغماس في تفاصيل المشكلة، وهذا ما يجعله يتضايق حتى لو كانت المشكلة لا تخصه، وهذا الأمر يستنفده عاطفيًا بدرجة كبيرة.
– برج السرطان:
أولًا برج السرطان يشعر بالإجهاد العاطفي بسبب تقلب المزاج الذي يصيبه من وقت لآخر، إلى جانب ذلك أنه يتشارك مع مولود برج الحوت في فكرة التأثر بمشاكل مَن حوله.
فربما تجد مولود برج السرطان في حالة من الهم والكرب بسبب أن أحد اصدقائه يمر بضيق أو بمشكلة.
– برج العقرب:
على الرغم من أن كثيرين يظنون أن برج العقرب ليس لديه الكثير من العواطف بسبب طبيعته الجامدة، لكنه في حقيقة الأمر منهك عاطفيًا، هذا لأنه يعمل بجهد حتى يخفي مشاعره، كما أنه يخشى أن يتم خيانته؛ لذلك يعمل جاهدًا لإخفاء أي شيء يجعله يبدو ضعيفًا.
*حرّر من المصدر
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