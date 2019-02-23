لأسباب مختلفة.. 3 أبراج مستنفدة عاطفيًا

– برج الحوت:

مولود برج الحوت دائمًا ما يكون في حالة من الإرهاق العاطفي لأنه دائمًا ما يدفن نفسه في مشكلات مَن حوله، ويرهق نفسه عاطفيًا في الانغماس في تفاصيل المشكلة، وهذا ما يجعله يتضايق حتى لو كانت المشكلة لا تخصه، وهذا الأمر يستنفده عاطفيًا بدرجة كبيرة.

30 حقيقة عن برج السرطان

– برج السرطان:

أولًا برج السرطان يشعر بالإجهاد العاطفي بسبب تقلب المزاج الذي يصيبه من وقت لآخر، إلى جانب ذلك أنه يتشارك مع مولود برج الحوت في فكرة التأثر بمشاكل مَن حوله.

فربما تجد مولود برج السرطان في حالة من الهم والكرب بسبب أن أحد اصدقائه يمر بضيق أو بمشكلة.

– برج العقرب:

على الرغم من أن كثيرين يظنون أن برج العقرب ليس لديه الكثير من العواطف بسبب طبيعته الجامدة، لكنه في حقيقة الأمر منهك عاطفيًا، هذا لأنه يعمل بجهد حتى يخفي مشاعره، كما أنه يخشى أن يتم خيانته؛ لذلك يعمل جاهدًا لإخفاء أي شيء يجعله يبدو ضعيفًا.

*حرّر من المصدر