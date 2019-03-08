رغم وفائهم الشديد.. هذه الأبراج يعشق أصحابها النزوات

الخيانة شيء صعب وطبع لا يمكن تغييره بسهولة، لكن لا يجب الخلط ببن صاحب الطبع الخائن، وذلك الوفي، الذي لا تخلو حياته من نزوات، خاصة أصحاب هذه الـ”أبراج”.

– برج السرطان:

مولود برج السرطان بطبيعته شخص وفي لأحبابه، لكنه يقوم بأشياء بسيطة من الممكن أن يعتبرها البعض خيانة، كالتعلق الداخلي بالأشخاص الذين انفصل عنهم، أو بمعنى آخر الأحباء السابقين، فهو يظل يتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انه يحافظ قدر الإمكان على علاقته بهم من دون مشكلات.

في الحب والزواج .. أبراج تتوافق مع "العذراء"

– برج العقرب:

أما مولود برج العقرب فهو أيضا غير خائن بطبيعته، لكنه في نفس الوقت يقوم بأشياء مريبة يمكن ان توضع تحت بند النزوات البسيطة، مثل وجود أشخاص في حياته لا يحب أن يتعرف الشريك عليهم وطبعا يكونون من الجنس الآخر.