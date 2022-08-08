أجمل أدعية لغزة مكتوبة ولأهل فلسطين، حيث يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات الصهاينة الوحشية وسلب الأرض وبالإضافة إلى التطاول على العرض والمقدّسات.

وفي هذا المقال سوف نتناول هذه الأدعية وهي، أجمل أدعية لغزة مكتوبة، أدعية عن غزة وفلسطين، دعاء للمقاومة الفلسطينية، دعاء للمجاهدين في فلسطين.

أجمل أدعية لغزة مكتوبة

اللهمَّ يا مغيث الصابرين، انصر أهل فلسطين على مصابهم وبلواهم، وأعنهم يا معين.

يا رب المستضعفين ورافع البلاء عن عبادك المقدمين لكَ الشكوى، ارفع الغمامة عن أهل فلسطين، وأبعد عنهم هذه البلوى.

اللهمَّ عجّل عليهم الفرج، وأخرجهم من الضيق إلى الفرج يا رب العالمين.

اللهمَّ هوّن عليهم مصابهم، واجعلهم ممن صبرَ ونال جرّاء صبرهم.

اللهمَّ أنزل عليهم رحمتك يا أرحم الرحمين، فأنت ربهم وإله الكون ناصر المستضعفين.

اللهمَّ يا مفرّج الكرب، انصر أهل فلسطين في هذه الحرب.

أدعية عن غزة وفلسطين

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك، يا رب يا عزيز أجب دعائي.

اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم، ومد صبرهم.

اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوِّ عزائمهم، وصبرهم اللهم على مصيبتهم، وتقبل يا ربنا شهداءهم، اللهم إنّا نلتمس عذرنا إليك فيهم يا رب العالمين، اللهم إنّا لا نملك لهم إلّا الدعاء فاستجب لنا دعاءنا يا مولانا يا قوي يا متين.

اللهم إحمِي المسلمين في القدس وغزة وفي كل فلسطين.

اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، اللهم يا رب جل ثناؤك وتقدّست أسماؤك.

اللهم نتوجه إليك بالدعاء يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنصر إخواننا في فلسطين، وأن توحّد صفهم وتجمع شملهم وأن تجعلهم كالبنيان المرصوص، اللهم أعزهم بعزك يا من لا يذل من تعزّه، وانصرهم اللهم على من عاداهم وأعلِ رايتهم، اللهم عجل لهم بالنصر وفك أسراهم واشفِ مرضاهم وأيّدهم بجنودك التي لا تُقهر يا رب العالمين.

اللهم انصرهم على عدوّهم، اللهم لا يُرَدّ أمرك ولا يُهزَم جندك، سبحانك سبحانك، سبحانك وبحمدك، اللهم عليك باليهود الظالمين المتصهينين، اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحدًا، اللهم أرِ المسلمين فيهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين، اللهم فكّ قيد أسراهم وفرج عنهم كربهم، اللهم اشفِ مرضاهم وأعِن اللهم عاجزهم، اللهم أعنهم على بلائهم وهوّن عليهم يا مولانا يا رب العالمين.

اللهم حرّر المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحات الله أكبر، اللهم انصر المسلمين على أنفسهم وعلى شياطينهم وعلى عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا قوي يا علي، اللهم حرّر المسجد الأقصى وارزق المسلمين صلاةً فيه يا رب العالمين.

اللهم عليك باليهود الصهاينة أعدائك أعداء الدين، اللهم كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأزِل اللهم دولتهم، وأذهِب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلًا على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم إنّا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فإنّك عليهم قادر، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يُرَدّ عن القوم المجرمين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم ونكّس أعلامهم وأذهب ريحهم هم ومن عاونهم يا رب العالمين.

اللهم يا مسبب الأسباب، ويا هازم الأحزاب، ويا قاهر الأعداء يا منزل الشتاء، اللهم يا مخرج الأموات من الأجداث يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا باني السماء بغير عمد يا مسيّر الأرض بغير عون اللهم نسألك أن تنصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم سدّد رميهم وثبت الأرض تحت أقدامهم، واجعل اللهم نار أعدائهم بردًا وسلامًا عليهم.

اللهم يا غياث المستغيثين، ويا ظهير اللاجئين، ويا نصير المستضعفين، انصر اللهم إخواننا أهل فلسطين، اللهم فرّج كربهم وأيّدهم بجنودك التي لا تُرى يا عزيز يا حكيم، واخذل اللهم أعداءهم واشدد الوطأة على من ناوأهم، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين.

دعاء للمقاومة الفلسطينية

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وازل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

دعاء للمجاهدين في فلسطين

اللهم انصر اهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم اجعل نار اعدائهم برد وسلام على المسلمين.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.. اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.. ولا ينتهي رمضان إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم

اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى اللهم يا سامع السر والخفية يا من حوائجنا عنده مقضية اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الاحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات يا هاذم الذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون.

دعاء لأهل غزة تحت القصف مكتوب

أدعية لنصرة اهل غزة مكتوبة