9 أخطاء تجنبيها خلال سنة أولى ولادة

رعاية طفل رضيع قد تكون مهمة صعبة وتقع الكثير من الأمهات الجديدات بالأخطاء (shutterstock)

رعاية طفل رضيع قد تكون مهمة صعبة، ويقع الكثيرون منا فى أخطاء شائعة عند تربية أطفالنا، وبالأخص الأمهات الجديدات، اللاتى يحتجن للاستعانة بالنصائح والخبرات لتعلم الطرق السليمة للتعامل مع أطفالهن حتى لا تتأثر صحتهم وسلامتهم.

تقول الدكتورة صافى محمد إبراهيم، إخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة ورعاية المبتسرين، إنه يجب على الأمهات عدم تجاهل بكاء الطفل نهائياً لأن هذا السلوك يؤدى إلى عدم إحساس الطفل بالأمان، وتقدم الدكتورة صافى عدة نماذج للأخطاء الشائعة التى تقع فيها الأمهات وتنصح بتجنبها:

1- تحديد موعد للرضاعة:

تلتزم بعض الأمهات بموعد للرضاعة كل ساعتين أو ثلاث، ولكن هذا خطأ، فيجب إطعام الطفل عند بكائه أو عند الشعور بجوعه.

2- نسيان التجشؤ:

يجب تجشؤ الطفل بعد الرضعات حتى لا يتسبب عدم التجشؤ فى تراكم الهواء فى بطن المولود ويسبب له المغص والبكاء لفترات طويلة.

3- عدم تنظيف فم الطفل:

يجب بعد كل وجبة طعام للطفل تنظيف فمه جيداً بقطعة قطن صغيرة، لكن يجب أن تكون نظيفة تماماً.

4- هز الطفل:

يجب عدم هز الطفل نهائياً لأنه يمثل خطراً كبيراً على صحته.

5- نسيان تغيير الحفاضات:

يوجد بعض الأمهات اللاتى يتعرضن لنسيان ميعاد تغيير حفاضة الطفل، ويؤدى ذلك إلى إصابة الطفل بطفح جلدى والتهابات شديدة.

6- استعمال وسادة تحت رأس الطفل:

استعمال هذه الوسائد يهدد حديثى الولادة بالإصابة بالاختناق.

7- التدخين:

ممنوع تماماً التدخين بجوار الطفل أو داخل المنزل لأنه يؤثر على صحة الطفل بشكل كبير.

8- تقبيل الطفل:

يجب الحرص على عدم تقبيل الطفل فى شهوره الأولى حتى لا يصاب بأى عدوى مرضية وهو فى سن صغيرة جداً.

9- عدم تهوية المنزل:

يجب عدم إغلاق الأبواب والشبابيك داخل حجرة الطفل، ولكن يجب التهوية على الأقل ساعة يومياً فى الصباح.