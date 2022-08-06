أدعية لنصرة اهل غزة مكتوبة، يعتبر هذه الأدعية من أبسط ما يمكن تقديمه لأشقائنا الفلسطينيين وخصوصاً في غزة حتى يأذن الله بنصرهم وأن يجعلنا سببا في هذا النصر ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

أدعية لنصرة اهل غزة مكتوبة

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم. ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

نشهدك يا رب العالمين أن أعيننا تفيض من الدمع حزناً، وليس بيدنا حيلة، ولو استطعنا لرابطنا معهم. وقاتلنا بحجارتهم. لانتفضنا وما استكنّا. فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل أن نتضرع لوجهك الكريم أن تنصرهم، وتبث في قلوب أعدائهم الرعب. واكتبنا يارب معهم وألهمنا ما نفعله لنصرتهم اللهم ثبّت أقدامهم.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

كذلك اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

دعاء لأهل غزة

اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم. وصوب اللهم رمي أهل غزة والمسجد الأقصى وثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم برد وسلامًا على المسلمين.

اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى اللهم يا سامع السر والخفية يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم يا مسبب الأسباب يا قاهر الأعداء يا هازم الأحزاب يا منزل الشتاء يا مخرج الأموات يا هازم الذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون. اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين.

كذلك اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم، وردّ كيدهم في نحورهم اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا. ولا ينتهي رمضان إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز، ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم، ومد صبرهم.

دعاء تحت القصف

اللَّهم إنّ أهل غزّة يشهدون لكَ بالتّوحيد، وما لهم إلّا وجهك الكريم، فأكفهم برحمتك وقوّتك وجبروتك عمّن سِواك، اللهم قد خذلهم القريب والبعيد، ولن تخذلهم رحمتك الواسعة.

اللَّهم نسألك أن تُكرم المُقاومة في غزّة بالنًصر والتّمكين، وأن تجعلهم في عين حفظك ورعايتك التي لا تزول، اللهم بارك جهادهم، وأكرمهم بتحرير الأرض وصيانة العَرض.

اللَّهم نسألك أن تكفي أهلنا في غزّة عن خذلان العالم، أن تكون أنت سندهم على تلك الهجمات الصهيونيّة المُتكرّرة، اللهم فرّق جَمع اليهود وأحرق عليهم أسلحتهم، واعصم أهلنا منهم.

دعاء لغزة والقدس

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، اللهم اخسف بهم الأرض وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكن يا الله عونا لإخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصرهم، ارزقهم القوة والصبر والسكينة، واربط على قلوبهم، وانزل عليهم من رحماتك، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجبرهم، اللهم رد إليهم درياهم، وأرضهم، وشبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين ، اللهُم كُن لهم عوناً، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلاً اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

دعاء لفلسطين قصير جداً

اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك. يا رب يا عزيز أجب دعائي.

اللهُمَّ سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم، ومد صبرهم.

اللهُـمَّ أكرمهم واحفظهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا، اللهُـمَّ انصرهم على من عاداهم وافتح لهم فتحًا قريبًا، اللهُـمَّ احفظ القدس وأهل القدس يا من لا تضيع عندك الودائع.

أدعية لأهل فلسطين والمسجد الأقصى