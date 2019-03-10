أسئلة يحب الشباب سماعها من الفتيات تعرف على 5 منها!

الاختلاف سر الحياة، ففي الدنيا لا يشبه إنسانٌ إنسانًا آخر، حتى إن كانا توأمين، فلكل شخصٍ طباعٌ وصفات خاصة، وردود أفعال مختلفة، بل وذوقٌ خاص أيضًا، كذلك يختلف الناس في طرق تفكيرهم، ودرجات التعلم، والطبقة الاقتصادية التي ينتمون إليها، لكن هناك خمسة أسئلة تعد الأكثر أهميةً بالنسبة إليهم، ويشتركون في حب سماعها من البنات منها :

1)ماهو فريقك المفضل؟

بالطبع، الشباب يختلفون من حيث التربية وطرق التفكير، يهتم الشباب كثيرًا بكرة القدم، اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم، لذا يحب الشاب أن تسأله الفتاة عن فريقه المفضل، فيبدأ بسرد كل ما يخصه وهذه الرياضة عامةً، ويستمتع كثيرًا بذلك.

2) هل عشت قصة حب سابقة؟

يركز الشباب أيضًا على الجانب العاطفي، فإذا مرَّ بتجربة حب ناجحة، أو فاشلة، فيرغب في الحديث عن ذلك، وينتظر من الفتاة أن تسأله: هل تعيش قصة حب حالية؟ أو: هل عشت قصة حب سابقة، وما سبب فشلها؟

3)مانوع عطرك المفضل؟

الشباب مثل الفتيات يهتمون كثيرًا بمظهرهم، ويحب الشاب أن تسأله الفتاة من أين اشتريت هذه الملابس، أو ما نوع عطرك المفضل؟ هنا يشعر الشاب بنوع من الفخر لإعجاب الفتاة بذوقه ويسعد بالإجابة.

4)ماهو برجك؟

ما هو يوم ميلادك وبرجك؟ سؤال يحب سماعه جميع الشباب من الفتيات، لأن الشاب يشعر بأن هذه الفتاة تهتم بأدق تفاصيل حياته

5)ما حلم حياتك؟

يحب الشباب أن تسألهم الفتيات هذا السؤال، لأن الشاب يشعر بأن هذه الفتاة قد تشاركه في تحقيق هذا الحلم، حتى إن كان صعب التحقيق، ويسعد كثيرًا وهو يصف لها حلمه، إن كان في الدراسة، أو العمل.

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