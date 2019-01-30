للتخلص من دهون الكبد اكثر من شرب الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة من عسل النحل

الكبد هو من الأعضاء الحيويّة التي تلعب أدواراً مهمة ومتعددة في جسم الإنسان، ويعد الكبد مصنعاً كيميائيّاً للجسم، ومنقياً للدم من السموم والدهون الزائدة، ولكن في بعض الحالات الناتجة غالباً عن اتباع أنظمة غذائيّة غير صحيّة وغنيّة بالدهون، تقل قدرة الكبد على التخلص من الدهون، وبالتالي تتراكم فوق الحد الطبيعي لها في الكبد، مما يسبب ازدياد حجم الكبد، ممّا يؤثر في عمله.

أما مرض الكبد الدهني هو حالة غير نهائية قابلة للشفاء ثانية حيث تتجمع حويصلات كبيرة من الدهون الثلاثية في داخل خلايا الكبد عن طريق عملية التشحم وانحلال الدهون (أي تراكم الدهون غير طبيعية داخل الخلية).

وعلى الرغم من وجود أسباب متعددة لهذا المرض يمكن اعتباره أحد الأمراض التي تحدث في جميع أنحاء العالم بسبب الإفراط في تناول الكحول, وأيضاً أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة (مع أو بدون آثار مقاومة الانسولين). كما يرتبط مع الأمراض الأخرى التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للدهون.

وفي هذا المقال نقدم لكم أسباب الكبد الدهني وطرق التخلص منه:

أسباب الكبد الدهني:

- الإفراط في تناول الكحوليّة.

- السمنة.

- بعض العقاقير مثل حبوب منع الحمل.

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

- اتباع نظام غذائي غني بالدهون.

- يمكن أن يكون مرض السكر أحد مسببات دهون الكبد.

طرق التخلص من الكبد الدهني:

1- يجب اتباع نظام غذائي صحي وذلك بالتنويع بين الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم والحبوب، وتجنب الدهون قدر الإمكان خاصّة من المصادر الحيوانيّة، والتركيز على الألياف والفيتامينات، وخاصّة فيتامينات ج وأ و هـ، ومضادات الأكسدة، ويعد الكرنب، والبروكلي، والطماطم، والرمان، والقرنبيط، والعنب من الأطعمة المفيدة للتخلص من دهون الكبد.

2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم يمكن المشي لمدة نصف ساعة يوميّاً كأسهل رياضة يمكن اتباعها، ويفضل الرياضات التي تحتاج طاقة أكبر.

3- الإكثار من شرب الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة من عسل النحل، وأخرى من خل التفاح في صباح كل يوم على الريق.

4- شرب منقوع نبات الأملج، والبابونج، والقاطونة مرتين في اليوم صباحاً ومساءً، ويتم تحضير المنقوع بإضافة ملعقة كبيرة من كل نوع إلى لتر من الماء المغلي.

5- شرب منقوع الحمص الأحمر عدة مرات في اليوم، ويحضر بنقع كميّة من الحمص الأحمر في ماء مغلي.

6- شرب منقوع القسط الهندي مرتين في اليوم صباحاً ومساءً، ويحضر بإضافة ملعقة صغيرة من القسط الهندي إلى كوب من الماء المغلي.

7- شرب عصير الليمون من غير تحلية، أو تحليته بالعسل، ويمكن إضافته للطعام كعصره على السمك، أو الملفوف، أو السلطات.

8- شرب شاي الزنجبيل عدة مرات في اليوم.

9- إعداد كوب من الماء المغلي المضاف له أعواد القرفة، وشربه عدة مرات يوميّاً.

10- استخدام زيت بذور الكتان لتحضير الطعام أو لإضافته على السلطات، فهو يعمل على تقليل الكولسترول في الدم.

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