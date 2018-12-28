لهذا الأسباب.. أحذرو من الأكثار من تناول المايونيز

يحتوي الكوب الواحد من المايونيز أكثر من 1400 سعرة حرارية (shutterstock.com)

المايونيز المحبب لدى الكثير من الناس وخصوصآ بجانب الوجبات السريعة يحتوي المايونيز على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدّهون كما أنّه “موضع كبير” للبكتيريا،

كما نعرف يتم تحضير المايونيز من بياض البيض والخل والملح وعصير الحامض ويضاف إليه القليل من الخردل في بعض الأوقات.

يحتوي الكوب الواحد من المايونيز أكثر من 1400 سعرة حرارية، فضلاً عن قرابة 24 غراماً من الدهون المشبعة و160 غراماً من الدهون.

كما يحتوي أيضآ على عدد من الفيتامينات والمعادن إذ يحتوي الكوب الواحد على 635 ميليغرام من “البوتاسيوم”، وغراماً واحداً من “البروتين”، و42 ميليغراماً من “الكوليسترول” وفيتامين “بي 12”.

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أنّ استهلاك “المايونيز” بكمية كبيرة يعرّض الإنسان لمرض مزمن في الشرايين، كما أن “الصوديوم” المرتفع يزيد عرضة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأيضآ “بكتيريا السالمونيلا” قد تنتقل إلى “المايونيز” عن طريق البيض، فإنّ الشركات المصنّعة لهذا النوع من الصلصات تستخدم بيضاً مجمداً،

تؤدي هذه البكتيريا إلى متاعب صحية عديدة مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام في البطن، ولذلك ينصح من يحضرون “المايونيز” في البيت أن يقوموا بحفظه في البراد.