6 أضرار لتناول خل التفاح بكثرة

تناول خل التفاح بكثرة يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية

يوجد العديد من الاستخدامات لخل التفاح كإضافته للعديد من الأطعمة التي نتاولها يوميًا فهو يُضاف كـ"صوص" للسلطات، وأيضاً يمكن استخدامه للأغراض الصحية.

ويتم صناعة خل التفاح بسحق ثمار التفاح الطازجة وعصر السائل منها، ومن ثم تُضاف بكتيريا خاصة وخميرة لتبدأ بتحويله إلى سائل، وله فوائد صحية مثل المحافظة على نسبة السكر في الدم، وزيادة مقاومة الأنسولين، إلا أن تناوله بكثرة يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية، وهذه هي- وفق ما نشره موقع "healthline".

1- تناول خل التفاح يُؤثر كثيراً على المعدة، ويؤدي إلى حدوث تقرُحات والتهابات عديدة في المعدة.

2- قد يتسبب في هبوط حاد في مستوى البوتاسيوم لمن يعانون من الإمساك.

3- يبطىء من امتصاص السكر في الدم، وبالتالي يضعف من عملية ضبط السكر عند مرضى السكري من النوع الأول.

4- يؤدي إلى الإصابة بحروقات في الحنجرة، وخصوصاً عندما يتناوله الأطفال عن طريق الخطأ.

5- يسبب حمض الخليك الموجود في خل التفاح في إضعاف مينا الأسنان، وقد يؤدي إلى تسوس وفقدان المعادن الموجودة في الأسنان.

6- الإصابة بالتهاب في القولون أيضاً من الأضرار الناتجة عن تناول خل التفاح.

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