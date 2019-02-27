من أضرار زيت الخروع للرّموش زيادة الحساسية حول العينين

هناك عدّة أضرار لاستخدام زيت الخروع على الرّموش من الواجب معرفتها، كما يجب الإحاطة بالآثار الجانبية التي قد تحدُث عند استخدامه على الرّموش، علماً بأنّ هذه الأضرار قد لا تحدث مع كل الأشخاص على حدّ سواء.

ويُمكن تقليل حدوث هذه الأضرار على العينين والرّموش من خلال وضع القليل من الزيت حول العين بضعة أيام كاختبار مع الحذر من دخوله إلى العين مباشرةً، وفي حال الرغبة في استخدامه يُنصح بوضع القليل منه على عصا مسكارا نظيفة، ثم وضعها على الرّموش. ومن هذه الأضرار:

1- زيادة الحساسية حول العينين.

2- الجفاف الزائد حول العينين.

3- يمكن أن يُؤثر استخدامه فترة طويلة من الزمن على الرؤية بسبب تجفيفه للعينين.

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